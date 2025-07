Mamy kilka bestsellerów, których wyniki sprzedaży co roku w znacznej mierze przyczyniają się do naszych sukcesów. SUV-y, jak Q3 czy Q5 od lat stanowią punkt odniesienia dla swoich konkurentów w segmencie, a w tym roku oba modele debiutują w nowych odsłonach. Ponadto modele A5 (następca legendarnego A4) jak i A6 to silne punkty naszej oferty – dotychczasowe wyniki ich sprzedaży w tym roku pokazują, że mamy duże szanse na odnotowanie świetnych rezultatów na tle naszych konkurentów z segmentu premium. Podwalinami naszych sukcesów są nie tylko nasze samochody, ale też dopracowana oferta finansowa oraz bardzo dobra sieć dealerska.

Jak wygląda profil typowego klienta Audi w Polsce w 2025 roku? Czy coś się zmieniło w ostatnich latach?

Nasi klienci mają bardzo zróżnicowane oczekiwania i preferencje – nakreślenie obrazu „typowego” klienta byłoby olbrzymim wyzwaniem. To, co cechuje osoby decydujące się na zakup naszych aut, to z jednej strony zamiłowanie do dobrego designu, zaufanie do naszej jakości i docenianie ciągłej chęci rozwoju którą cechuje się Audi. Z drugiej strony mamy też do czynienia z pragmatyzmem – dzięki atrakcyjnym produktom finansowym, nasze samochody potrafią być dostępne na bardzo atrakcyjnych warunkach.

Które ostatnie innowacje technologiczne wprowadzane przez Audi są najbardziej przełomowe?

Podobnie jak nasi klienci, doceniam nowości technologiczne wpływające na komfort i bezpieczeństwo: na uwagę zasługują m.in. takie rozwiązania jak cyfrowe matrycowe reflektory LED. Technologia reflektorów Digital Matrix LED (DML) wraz z debiutem nowego Audi Q3 przenosi się bezpośrednio z klasy luksusowej do klasy kompaktowej. Funkcje prowadzenia światłem są teraz ściślej powiązane z systemami wspomagania kierowcy. Na jednym module świetlnym o szerokości około 13 milimetrów znajduje się 25 600 diod micro-LED. Każda ma około 40 mikrometrów wielkości, czyli około połowy grubości ludzkiego włosa! Bardzo pochlebne recenzje zbiera też napęd MHEV plus, który sukcesywnie wprowadzamy do naszych modeli. Nawet w mocniejszych wariantach silników - 4-cylindrowym 2,0 TDI oraz 6-cylindrowym 3.0 TFSI.