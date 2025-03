Ludzie z Porsche prawdopodobnie nigdy nie wyobrażali sobie, że GT3 RS będzie kiedyś wykorzystywane jako auto do nauki jazdy. Ale w świecie Bugatti wszystko jest możliwe. Zaproszeni właściciele Bugatti Bolide musieli przejść szkołę jazdy na wspomnianych modelach Porsche. Bugatti Bolide, wyprodukowano w limitowanej edycji 40 egzemplarzy. Jest to najbardziej ekstremalny model w historii tej marki. Bez homologacji drogowej, do jazdy wyłącznie na torze wyścigowym. Bolid ma ośmiolitrowy silnik W16 o mocy 1600 KM i katapultuje od zera do 200 km/h w 4,36 sekundy.

Bugatti Bolide to najbardziej ekstremalny model w historii marki

Każdy, kogo stać na zapłacenie czterech milionów euro plus podatek i kto zostanie wybrany przez Bugatti jako godny nabywca, otrzyma od firmy z Molsheim bardzo specjalne traktowanie VIP. Wydarzenie zorganizowano dla czterech właścicieli Bolide, którzy mogli pojeździć na legendarnym torze wyścigowym Circuit Paul Ricard. Każdemu klientowi Bolide przydzielano osobistego instruktora, który udzielał wskazówek teoretycznych i praktycznych. Poranek spędzono na treningu za kierownicą Porsche 911 GT3 RS, tak aby szusowanie Bugatti nie zakończyło się rozbiciem wyjątkowego auta.