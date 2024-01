Range Rover Sport: Połączenie najlepszych cech

Już od pierwszego spojrzenia widać, że to wyjątkowy samochód. Wyszukany design jest połączeniem minimalizmu, siły i subtelności. Te bardzo muskularne kształty łączą się z wyjątkową i zarezerwowaną dla brytyjskich samochodów powściągliwością. Już pierwszy Range Rover Sport podczas swojej premiery w 2005 roku miał te wszystkie cechy. Aktualnie na rynku jest trzecia generacja, która jest oferowana od 2022 roku. Sportowy charakter sylwetki Sporta zaznaczono przez obniżającej się ku tyłowi linii dachu, która zakończona jest spoilerem. Klamki drzwi są chowane, a boczne okna idealnie spasowane ze słupkami. To daje wyjątkowy monolitowy efekt wizualny, którego trudno szukać u konkurencji. Przód ze smukłymi reflektorami Digital LED zlewa się z grillem i potężnym zderzakiem. Adaptacyjne oświetlenie korzysta z danych nawigacyjnych do przewidywania sytuacji na drodze. Reflektory mają zapewniać nocą zasięg do 500 m. Każdy jest wyposażony w 1,3 miliona cyfrowych mikrolusterek. Model Sport wyposażono w 23-calowe felgi. Mimo to ten sportowy SUV świetnie radzi sobie z nierównościami i ma głębokość brodzenia do 90 cm. Luksus to możliwość wyboru, a w Range Roverze Sport mamy do wyboru aż 25 lakierów nadwozia.



Reklama

Range Rover Sport mat. prasowe

Range Roverowi udało się utrzymać spójność klimatów na zewnątrz i w środku. Wnętrze można krótko opisać jako zrównoważony, nowoczesny luksus. Czyli okazałość, ale bez przepychu, awangardę, ale bez przerysowanej nowomody. Są tu też potężne, budzące zaufanie przednie fotele, które już na pierwszy rzut oka wyglądają na wygodne. Aż chce się na nich usiąść i poczuć ten wyjątkowy klimat. Opcjonalnie zamiast skórzanej tapicerki można wybrać współczesne materiały techniczne np. lekką tkaninę Ultrafabrics. To ekologiczna, luksusowa skóra, która nie pochodzi od zwierząt i nie wymaga dopłaty. Materiał Ultrafabrics oferują te same właściwości dotykowe co skóra, ale są o 30 proc. lżejsze, a tym samym generują jedną czwartą emisji dwutlenku węgla. Siedzenia mogą być regulowane w 22 kierunkach (opcja), podgrzewane i wentylowane fotele przednie z funkcją masażu. Mało tego, podgrzewane, wentylowane i elektrycznie regulowane mogą być też tylne fotele, które nie są zintegrowane w jedną kanapę tylko pojedyncze siedziska.

Czytaj więcej Premiery Range Rover Sport SV: Mocny, szybki z wibrującymi przednimi fotelami Range Rover Sport SVR odchodzi na emeryturę. Jego miejsc zajmuje Range Rover Sport SV, który ma godnie i odważnie zastąpić poprzednika. To najmocniejszy Range Rover wszech czasów.