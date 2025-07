To mógł być kolejny kosztowny błąd w motoryzacyjnej strategii. Wycofywanie popularnych modeli zbyt wcześnie zemściło się już na kilku producentach – przekonało się o tym chociażby Porsche. Mercedes w ostatniej chwili się zreflektował i uratował Klasę A. Choć pierwotnie produkcja miała zakończyć się za nieco ponad rok, ten model pozostanie w ofercie przynajmniej do 2028 roku. Za to Mercedes Klasy B nie miał tyle szczęścia – jego produkcja zostanie zakończona zgodnie z planem, czyli w 2026 roku.

Mercedes klasy A Foto: mat. prasowe

Klienci wciąż chcą Klasy A

Powód decyzji? Prosty – duże zainteresowanie klientów. Klasa A nadal sprzedaje się świetnie, szczególnie w Europie. Tylko w pierwszej połowie 2025 roku Mercedes sprzedał w Niemczech blisko 8000 egzemplarzy tego modelu. Jak podkreśla Jörg Burzer, szef produkcji Mercedesa, Klasa A pozostanie w ofercie nawet po debiucie nowego CLA, który początkowo będzie dostępny wyłącznie jako model elektryczny, a z czasem także w wersji hybrydowej i Shooting Brake.