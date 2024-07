Klienci Jaguara mogą być zaskoczeni. W ofercie pozostanie tylko jeden model

To modele Land Rovera nakręcają sprzedaż JLR

JLR najlepszy rok finansowy odnotowała w 2015 roku. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł wtedy 2,2 miliarda funtów (ok. 11,2 mld zł), a przychody poszybowały do rekordowych 29 miliardów funtów (ok. 147 mld zł). Ten sukces zawdzięczany jest głównie trzem modelom: dużemu Range Roverowi, Range Roverowi Sport oraz Land Roverowi Defender. To właśnie te modele w drugim kwartale 2024 roku stanowiły 59 proc. ze 111 180 sprzedanych na całym świecie egzemplarzy aut, przyczyniając się do 85 proc. całkowitej wartości JLR. W tym samym okresie Jaguar sprzedał 15 324 aut z czego F-Pace odpowiadał za 5 292 sztuk.