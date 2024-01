Niestety, Toyota Motor Corporation Australia nie podaje żadnych informacji na temat dokładnej mocy, zasięgu, typu akumulatorów czy ich pojemności. Nawet podczas oficjalnych jazd testowych, na które zaproszono lokalnych dziennikarzy, nie tylko nie ujawniono danych, ale i poproszono o to, by nie robić zdjęć pod maską. Nieoficjalnie wiadomo, że akumulator ma zbliżoną pojemność, co ten zastosowany w elektrycznym SUV-ie bZ4X (czyli nieco ponad 70 kWh), a zasięg to „około 200-250 kilometrów”. Umieszczenie zestawu baterii ma też podobno nie wpływać na wyjątkowo istotny w przypadku Hiluxa aspekt, jakim są zdolności terenowe.

Toyota Hilux BEV Revo Concept mat. prasowe

Nie tylko na prąd. Hilux z napędem wodorowym

Prototyp Hiluxa BEV, choć w pełni jeżdżący i wykonany na poziomie auta produkcyjnego, nie jest jeszcze oficjalną zapowiedzią elektrycznego pickupa. Nie ulega jednak wątpliwościom, że taka wersja prędzej czy później się pojawi. Może sprawdzić się nie tyle na Antypodach, co przede wszystkim w Europie. W Wielkiej Brytanii trwają z kolei prace nad Hiluxem z napędem wodorowym. Do budowy prototypów inżynierowie z Derby wykorzystują elementy aktualnej Toyoty Mirai. Zasięg na jednym tankowaniu ma wynosić nawet 600 km. Debiut Hiluxa FCV może nastąpić pod koniec tej dekady. Która technologia wygra „eko-wyścig”? Przedsiębiorcy z całego świata, którzy potrzebują pickupów, bacznie to obserwują.

