Toyota Camry w USA od lat jest jednym z absolutnych bestsellerów. W Polsce też jej dobrze idzie, bo to rynek numer 1 w Europie dla tego modelu. Camry po 15 latach nieobecności wróciła w 2019 r. Teraz wybierają ją głównie firmy, 90 proc. sprzedaży to właśnie floty. Od momentu powrotu nad Wisłą sprzedano 14,5 tys. egzemplarzy. Camry stała się wzorcem klasycznej, komfortowej limuzyny i jednym z nielicznych reprezentantów swojego gatunku. Teraz zaprezentowano dziewiątą generację tego modelu, która jest czymś więcej niż tylko gruntownie poprawioną wersją.

Reklama

Toyota Camry mat. prasowe

Kilka lat temu byłaby to myśl absurdalna - Toyota w stylu Ferrari

Camry jest świadectwem na to, że klasyczne sedany nie wymarły. Mało tego, udowadnia, że dobrze się w nich siedzi, mają dużo miejsca, są wygodne i mogą znakomicie wyglądać. Nowa generacja zrywa z poprawną stylizacją poprzednika. Teraz to dynamicznie prezentujące się auto z przodem w stylu nowego Priusa, ale i amerykańskiej Toyoty Crown. Ten nowy styl Toyoty ma w sobie coś z najnowszej stylizacji Ferrari w modelu Purosangue. No chyba lepszej rekomendacji na atrakcyjny wygląd nie można dać. Z boku trzypudełkowe nadwozie ma opadający dach i mogłoby uchodzić za limuzynę w stylu coupe. Z tyłu prezentuje się nieco bardziej klasycznie, ale wąskie lampy i dynamicznie zakończona klapa bagażnika nadaje jej unikalną prezencję.