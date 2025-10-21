Reklama

Nowy BMW iX3 rozchodzi się jak świeże bułeczki. Kto nie zamówi teraz, poczeka do 2027 r.

BMW rozpoczęło nowy rozdział w historii swoich elektryków. BMW iX3 - pierwszy model zbudowany na nowej platformie Neue Klasse – wzbudził ogromne zainteresowanie. Produkcja ruszy dopiero pod koniec października w węgierskim Debreczynie, a pierwsze dostawy do klientów rozpoczną się wiosną 2026 roku. Mimo to zamówienia już teraz przekroczyły oczekiwania producenta.

Publikacja: 21.10.2025 07:21

BMW zebrało ponad 3000 zamówień na iX3 w samych Niemczech

BMW zebrało ponad 3000 zamówień na iX3 w samych Niemczech

Foto: mat. prasowe

Martin Śliwa

W ciągu zaledwie sześciu tygodni od debiutu BMW zebrało ponad 3000 zamówień na iX3 w samych Niemczech. To wynik, który zaskoczył nawet wewnętrzne struktury marki. Christian Ach, szef BMW Deutschland, przyznał, że zainteresowanie nowym elektrykiem znacznie przewyższyło poziom zamówień spalinowego X3. Co istotne, większość klientów nie miała jeszcze okazji zobaczyć auta na żywo, a tym bardziej odbyć jazdy testowej – co pokazuje skalę zaufania do marki i samego projektu Neue Klasse.

BMW iX3

BMW iX3

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

Na początek na rynku pojawi się wersja iX3 50 xDrive
Premiery
BMW iX3: Pierwszy rozdział „Nowej Klasy”. To auto ma odmienić przyszłość BMW

Na razie oferta obejmuje tylko wersję iX3 xDrive50, z dwoma silnikami elektrycznymi i napędem 4×4 o mocy 470 KM. Ceny startują od 310 tys. zł. Dla porównania benzynowe BMW X3 otwiera cennik kwotą 259 tys. zł, ale wersją z dwulitrowym silnikiem o mocy 190 KM. Topowa wersja z napędem spalinowym kosztuje od 375 tys. zł z napędem 3,0 litra i mocą 381 KM. Do oferty nowego elektrycznego BMW iX3 dołączy w przyszłym roku bardziej przystępny cenowo wariant iX3 40, z napędem na tylną oś i szacowaną ceną ok. 255 tys. zł. W planach jest również topowa odmiana iX3 M60, która ma oferować jeszcze większą moc i sportowe osiągi. Zainteresowanie okazuje się tak duże, że fabryka w Debreczynie będzie w pełni obłożona już w 2026 r. Osoby, które złożą zamówienie dopiero w przyszłym roku, mogą liczyć się z dostawą dopiero w 2027 r. To rzadkość nawet w segmencie premium, zwłaszcza że mówimy o modelu dopiero wprowadzanym na rynek.

BMW iX3

BMW iX3

Foto: mat. prasowe

Sygnał dla rynku i dla konkurencji

BMW iX3 to coś więcej niż nowy elektryczny SUV – to pierwszy realny test dla całej koncepcji Neue Klasse, która w najbliższych latach stanie się bazą dla modeli i3, i5, iX4 czy iX1 nowej generacji. Połączenie nowej architektury akumulatorów, uproszczonej elektroniki i lekkiej konstrukcji ma pomóc BMW zmniejszyć koszty i zwiększyć zasięg swoich EV. Jeśli obecny popyt utrzyma się w kolejnych miesiącach, iX3 może stać się jednym z najważniejszych modeli w historii marki – i punktem odniesienia dla konkurencji z Audi, Mercedesa czy Tesli.

Czy wiesz, że...
- Fabryka BMW w Debreczynie to pierwsza w historii marki, w której nie produkuje się już żadnych aut spalinowych – powstała wyłącznie z myślą o elektrykach Neue Klasse.
- Architektura Neue Klasse pozwala na zasięg do 600 km i ładowanie z mocą do 350 kW, co ma skrócić czas uzupełniania energii do ok. 10 minut.
- Nazwa „Neue Klasse” nawiązuje do kultowej linii modeli BMW z lat 60., która uratowała markę przed bankructwem i zapoczątkowała jej sportowy wizerunek.

BMW iX3

BMW iX3

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

Mimo, że w fabryce BMW w Debreczynie pracuje niemal 1000 robotów część produkcji nie może się odbyć
Tu i Teraz
BMW uruchamia węgierską fabrykę przyszłości

Źródło: rp.pl

Firmy BMW bmw iX3

