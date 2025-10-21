W ciągu zaledwie sześciu tygodni od debiutu BMW zebrało ponad 3000 zamówień na iX3 w samych Niemczech. To wynik, który zaskoczył nawet wewnętrzne struktury marki. Christian Ach, szef BMW Deutschland, przyznał, że zainteresowanie nowym elektrykiem znacznie przewyższyło poziom zamówień spalinowego X3. Co istotne, większość klientów nie miała jeszcze okazji zobaczyć auta na żywo, a tym bardziej odbyć jazdy testowej – co pokazuje skalę zaufania do marki i samego projektu Neue Klasse.

BMW iX3 Foto: mat. prasowe

Na razie oferta obejmuje tylko wersję iX3 xDrive50, z dwoma silnikami elektrycznymi i napędem 4×4 o mocy 470 KM. Ceny startują od 310 tys. zł. Dla porównania benzynowe BMW X3 otwiera cennik kwotą 259 tys. zł, ale wersją z dwulitrowym silnikiem o mocy 190 KM. Topowa wersja z napędem spalinowym kosztuje od 375 tys. zł z napędem 3,0 litra i mocą 381 KM. Do oferty nowego elektrycznego BMW iX3 dołączy w przyszłym roku bardziej przystępny cenowo wariant iX3 40, z napędem na tylną oś i szacowaną ceną ok. 255 tys. zł. W planach jest również topowa odmiana iX3 M60, która ma oferować jeszcze większą moc i sportowe osiągi. Zainteresowanie okazuje się tak duże, że fabryka w Debreczynie będzie w pełni obłożona już w 2026 r. Osoby, które złożą zamówienie dopiero w przyszłym roku, mogą liczyć się z dostawą dopiero w 2027 r. To rzadkość nawet w segmencie premium, zwłaszcza że mówimy o modelu dopiero wprowadzanym na rynek.