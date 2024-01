Genesis to marka premium należąca do Hyundaia. Po raz pierwszy nazwa Genesis pojawiła się w 2003 roku przy aucie koncepcyjnym nazwanym Hyundai Concept Genesis. Pierwszy seryjny model z nazwą Genesis, ale nadal jako Hyundai wprowadzony został na rynek w 2007 roku, był to sportowy sedan z napędem na tylne koła. Dopiero druga generacja tego modelu została ochrzczona nazwą osobnej marki Genesis. Limuzyna G80 produkowana była w latach 2016-2020. Obecnie w portfolio marki jest pięć modeli, a w tym roku oczekiwany jest nowy, szósty model — crossover GV60. Genesis poza trzema limuzynami — G70, G80 i G90 oferuje dwa SUV-y pięciometrowego GV80, który jest dostępny również jako coupe i mniejszego GV70 (4,7 m długości) oferowanego także z napędem w pełni elektrycznym z baterią o pojemności 77,4 kWh, mocy 435 KM i zasięgiem 400 km.

Genesis GV60 mat. prasowe

Genesis to jednak nie jedyny pomysł polskiego importera Hyundaia na nowości. Kolejnym jest wprowadzenie do oferty w drugiej połowie 2024 r. modelu Staria. Futurystyczny van wygląda jak auto z filmu S-F, a przy tym napędzane jest silnikiem diesla. Więcej informacji na temat wprowadzenie Starii jak na razie nie zdradzono. Na niemieckim rynku 7-miejscową Starię, która ma 5253 mm długości, można kupić ze wspomnianym dieselm o pojemności 2,2 litra o mocy 177 KM (ceny od 57 550 euro – ok. 250 tys. zł). Na innych rynkach z kolei dostępna jest wersja z benzynowym V6 (272 KM).