Od stycznia wchodzi zmieniony obowiązek rejestracji samochodów. Już nie wystarczy, jak do tej pory zgłosić nabycie, a teraz będzie trzeba zarejestrować auto. W nowym przepisie chodzi o ukrócenie jazdy przez długi czas kupionymi autami "na cudzych papierach". Mamy na to czas 30 dni od dnia nabycia samochodu. Jedynie przedsiębiorcy zajmujący się handlem autami mają na rejestrację używanego samochodu 90 dni. Kara dla osoby fizycznej wynosi 500 zł, dla przedsiębiorcy 1000 zł. Jeśli termin niezłożenia wniosku o rejestrację zakupionego auta przekroczy 180 dni kara dla osoby fizycznej wyniesie 1000 zł, dla przedsiębiorcy 2000 zł. Również sprzedający musi zawiadomić urząd o zbyciu samochodu. Jeśli tego nie zrobi otrzyma karę 250 zł. Kolejna styczniowa zmiana dotyczy praktycznych egzaminów na prawo jazdy. I tak egzaminator nie będzie więcej na bieżąco mówił kierującemu, jakie popełnia błędy. Ma to z jednej strony mniej stresować osoby egzaminowane, z drugiej zdający do ostatniej chwili nie będzie wiedział czy zaliczył egzamin.

Od marca pijanym za kółkiem grozi konfiskata auta

14 marca 2024 r. ma wejść w życie konfiskata pojazdów nietrzeźwym kierowcom. Konfiskacie ma podlegać pojazd należący do sprawcy przestępstwa. Tu chodzi przede wszystkim o kierowców nietrzeźwych czy będących pod wpływem substancji odurzających lub takich, którzy zbiegli z miejsca wypadku. Jeśli pojazd nie będzie należał do sprawcy lub ten jest jego współwłaścicielem, orzekany jest przepadek równowartości pojazdu, którego wartość przyjęta jest przez kwotę określoną w polisie ubezpieczeniowej, a w razie jej braku średnią wartość rynkową pojazdu. Sąd może orzec konfiskatę pojazdu lub jego równowartości, jeśli nietrzeźwy sprawca wypadku albo katastrofy miał we krwi poniżej jednego lub więcej promili alkoholu we krwi.