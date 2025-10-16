Aktualizacja: 16.10.2025 16:34 Publikacja: 16.10.2025 07:26
Konkurencją dla Toyoty Century Concept mają być takie marki jak Rolls-Royce, Bentley, czy Mercedes-Maybach
Foto: mat. prasowe
Century to synonim japońskiego majestatu. Pierwsza generacja powstała w 1967 r., w setną rocznicę urodzin założyciela koncernu – Sakichiego Toyody. Przez dekady model służył cesarzom, premierom i najzamożniejszym biznesmenom Japonii. Do dziś uchodzi za najbardziej ekskluzywny samochód w historii Toyoty – tak dyskretny, że nawet w 14-milionowym Tokio zobaczyć go na ulicy to rzadkość. Przez niemal 60 lat zmienił się tylko trzy razy. Druga generacja zapisała się w historii jako jedyna Toyota z silnikiem V12, a obecna, produkowana od 2018 r., korzysta z napędu hybrydowego V8 o mocy 381 KM wspomaganego jednostką elektryczną. W 2023 r. dołączyła do niej wersja SUV – Century SUV – mierząca ponad 5,2 metra i napędzana hybrydowym układem V6. Oba te modele stanowią teraz fundamenty nowej luksusowej marki Toyoty.
Toyota Century Concept
Foto: mat. prasowe
Nowa marka Century będzie pozycjonowana powyżej Lexusa – to nie premium, lecz ultraluksus. Jej konkurencją mają być Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Maybach oraz nowa fala chińskich marek, jak Yangwang należący do koncernu BYD. W stylistyce i filozofii Century widać nawiązania do rzemiosła, elegancji i ceremonialnego spokoju, tak charakterystycznych dla japońskiej kultury.
Zaprezentowane na salonie w Tokio Century Concept One of One łączy tradycję z futuryzmem. Ma zwarte, dwudrzwiowe nadwozie o płynnej linii dachu i przesuwane drzwi bez środkowego słupka, co nadaje mu charakteru luksusowego coupé-SUV-a. Toyota opisuje go jako „One of One” – nie tylko dlatego, że to pojedynczy egzemplarz, ale też jako wyraz filozofii indywidualizmu i mistrzowskiego wykonania. Projekt stylistycznie odwołuje się do sztuki japońskiego minimalizmu i dawnych limuzyn Century, ale interpretuje ją w nowoczesny sposób. Ciekawostką jest pozbawione okna tylne nadwozie – jak w Polestarze 4 – co potęguje poczucie prywatności.
Toyota Century Concept
Foto: mat. prasowe
Wnętrze przypomina salon na kołach – pasażerowie z tyłu mają ogromną przestrzeń na nogi, a fotel przedni można złożyć, tworząc układ przypominający klasę pierwszą w samolocie. Toyota nie ujawnia danych technicznych, ale spodziewany jest napęd hybrydowy plug-in lub wodorowy. To sygnał, że Century ma łączyć tradycyjny luksus z nowoczesnymi napędami – zgodnie z duchem epoki zeroemisyjnej. Nowa marka Century ma być dostępna nie tylko w Japonii. Jak nieoficjalnie wiadomo, auta będzie można zamawiać także w Polsce, za pośrednictwem wybranych dealerów Toyoty lub Lexusa.
Toyota Century Concept
Foto: mat. prasowe
Na razie nie ogłoszono cen, ale biorąc pod uwagę pozycjonowanie, Century ma być droższe od Lexusa LS czy RX 500h, wchodząc w terytorium cenowe Bentleya Bentaygi. Toyota rozważa też produkcję części modeli poza Japonią, aby skrócić łańcuch dostaw i uniknąć ceł. Jednym z potencjalnych rynków dla Century są Chiny, gdzie segment elektrycznych luksusowych SUV-ów – reprezentowany przez takie modele jak BYD Yangwang U8 – rozwija się błyskawicznie. Dla Toyoty byłby to sposób na odzyskanie części rynku utraconego na rzecz rodzimych producentów. Simon Humphreys, główny projektant Toyoty, mówi wprost: „Century to nie samochód, to filozofia luksusu”. Toyota chce, by Century stało się globalnym symbolem japońskiego kunsztu – marką, która wyznacza nowy standard w świecie, gdzie luksus coraz częściej oznacza emocje, nie tylko moc.
Czy wiesz, że…
- Symbol marki Century to złoty feniks, nawiązujący do japońskiej mitologii – ten sam, który zdobił maskę pierwszej Century z 1967 r..
- Każdy egzemplarz Century był ręcznie składany w Higashi-Fuji, a proces lakierowania trwał nawet cztery tygodnie.
- W Japonii Century była dostępna tylko z kierowcą – większość klientów nigdy nie prowadziła własnego auta.
Toyota Century Concept
Foto: mat. prasowe
Toyota Century Concept
Foto: mat. prasowe
