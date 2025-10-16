One of One – nowy symbol japońskiego luksusu

Zaprezentowane na salonie w Tokio Century Concept One of One łączy tradycję z futuryzmem. Ma zwarte, dwudrzwiowe nadwozie o płynnej linii dachu i przesuwane drzwi bez środkowego słupka, co nadaje mu charakteru luksusowego coupé-SUV-a. Toyota opisuje go jako „One of One” – nie tylko dlatego, że to pojedynczy egzemplarz, ale też jako wyraz filozofii indywidualizmu i mistrzowskiego wykonania. Projekt stylistycznie odwołuje się do sztuki japońskiego minimalizmu i dawnych limuzyn Century, ale interpretuje ją w nowoczesny sposób. Ciekawostką jest pozbawione okna tylne nadwozie – jak w Polestarze 4 – co potęguje poczucie prywatności.

Toyota Century Concept Foto: mat. prasowe

Wnętrze przypomina salon na kołach – pasażerowie z tyłu mają ogromną przestrzeń na nogi, a fotel przedni można złożyć, tworząc układ przypominający klasę pierwszą w samolocie. Toyota nie ujawnia danych technicznych, ale spodziewany jest napęd hybrydowy plug-in lub wodorowy. To sygnał, że Century ma łączyć tradycyjny luksus z nowoczesnymi napędami – zgodnie z duchem epoki zeroemisyjnej. Nowa marka Century ma być dostępna nie tylko w Japonii. Jak nieoficjalnie wiadomo, auta będzie można zamawiać także w Polsce, za pośrednictwem wybranych dealerów Toyoty lub Lexusa.

Toyota Century Concept Foto: mat. prasowe

Na razie nie ogłoszono cen, ale biorąc pod uwagę pozycjonowanie, Century ma być droższe od Lexusa LS czy RX 500h, wchodząc w terytorium cenowe Bentleya Bentaygi. Toyota rozważa też produkcję części modeli poza Japonią, aby skrócić łańcuch dostaw i uniknąć ceł. Jednym z potencjalnych rynków dla Century są Chiny, gdzie segment elektrycznych luksusowych SUV-ów – reprezentowany przez takie modele jak BYD Yangwang U8 – rozwija się błyskawicznie. Dla Toyoty byłby to sposób na odzyskanie części rynku utraconego na rzecz rodzimych producentów. Simon Humphreys, główny projektant Toyoty, mówi wprost: „Century to nie samochód, to filozofia luksusu”. Toyota chce, by Century stało się globalnym symbolem japońskiego kunsztu – marką, która wyznacza nowy standard w świecie, gdzie luksus coraz częściej oznacza emocje, nie tylko moc.

Czy wiesz, że…

- Symbol marki Century to złoty feniks, nawiązujący do japońskiej mitologii – ten sam, który zdobił maskę pierwszej Century z 1967 r..

- Każdy egzemplarz Century był ręcznie składany w Higashi-Fuji, a proces lakierowania trwał nawet cztery tygodnie.

- W Japonii Century była dostępna tylko z kierowcą – większość klientów nigdy nie prowadziła własnego auta.