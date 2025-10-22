Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany wprowadza nowa faza programu "NaszEauto"?

Czy samochody elektryczne importowane z Chin mogą korzystać z dopłat?

Jakie nowe kategorie pojazdów objęto wsparciem w ramach programu?

Kto może teraz ubiegać się o dofinansowanie w programie "NaszEauto"?

Początkowo Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozważało wprowadzenie mechanizmu, który wykluczyłby z programu pojazdy, za które płacono cło przy imporcie do Polski. W praktyce oznaczałoby to odcięcie od dotacji samochodów sprowadzanych spoza Unii Europejskiej, w szczególności popularnych i coraz bardziej konkurencyjnych cenowo modeli z Chin. Pomysł ten nie znalazł akceptacji wśród beneficjentów, rynkowych ekspertów oraz firm biorących udział w konsultacjach społecznych. Zwłaszcza ten ostatni element wykazał jednoznaczny sprzeciw wobec takich ograniczeń. Jak podkreślił wiceminister Bolesta, głos przeciwko zawężającym zapisom był niemal powszechny - nawet krajowa branża motoryzacyjna, z wyjątkiem jednej firmy, nie poparła tego rozwiązania.

Dopłaty do elektryków w dwóch nowych kategoriach

W efekcie od 20 października program "NaszEauto" funkcjonować będzie na zupełnie nowych zasadach. Najważniejszą zmianą jest rozszerzenie katalogu pojazdów objętych wsparciem o dwie nowe kategorie: M2 (busy do 5 ton oraz powyżej ośmiu miejsc pasażerskich) oraz N1 (samochody dostawcze do 3,5 tony). Wysokość dotacji została zróżnicowana w zależności od typu pojazdu. Dla małych busów elektrycznych przewidziano wsparcie do 600 tys. zł, dla furgonetek - do 70 tys. zł, natomiast dla samochodów osobowych utrzymano dotychczasowy, maksymalny limit 40 tys. zł.

Poszerzono również krąg beneficjentów. Obok osób fizycznych i prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, o dofinansowanie mogą teraz ubiegać się organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, placówki medyczne i opiekuńcze oraz parki narodowe. To rozwiązanie ma zwiększyć efekt ekologiczny programu poprzez elektryfikację flot instytucji publicznych i organizacji społecznych. Kolejną zmianą jest budżet. Program "NaszEauto" dysponuje obecnie budżetem na poziomie około 1,2 miliarda złotych. Kwota ta jest niższa od pierwotnie planowanych 1,6 miliarda - różnica 400 milionów zł została przekierowana na termomodernizację szkół w ramach rewizji Krajowego Planu Odbudowy.