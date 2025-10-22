Aktualizacja: 22.10.2025 19:11 Publikacja: 22.10.2025 08:37
Pomimo wcześniejszych rozważań, elektryki z Chin i innych krajów będą mogły korzystać z pełnego wsparcia finansowego
Foto: mat. prasowe
Początkowo Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozważało wprowadzenie mechanizmu, który wykluczyłby z programu pojazdy, za które płacono cło przy imporcie do Polski. W praktyce oznaczałoby to odcięcie od dotacji samochodów sprowadzanych spoza Unii Europejskiej, w szczególności popularnych i coraz bardziej konkurencyjnych cenowo modeli z Chin. Pomysł ten nie znalazł akceptacji wśród beneficjentów, rynkowych ekspertów oraz firm biorących udział w konsultacjach społecznych. Zwłaszcza ten ostatni element wykazał jednoznaczny sprzeciw wobec takich ograniczeń. Jak podkreślił wiceminister Bolesta, głos przeciwko zawężającym zapisom był niemal powszechny - nawet krajowa branża motoryzacyjna, z wyjątkiem jednej firmy, nie poparła tego rozwiązania.
W efekcie od 20 października program "NaszEauto" funkcjonować będzie na zupełnie nowych zasadach. Najważniejszą zmianą jest rozszerzenie katalogu pojazdów objętych wsparciem o dwie nowe kategorie: M2 (busy do 5 ton oraz powyżej ośmiu miejsc pasażerskich) oraz N1 (samochody dostawcze do 3,5 tony). Wysokość dotacji została zróżnicowana w zależności od typu pojazdu. Dla małych busów elektrycznych przewidziano wsparcie do 600 tys. zł, dla furgonetek - do 70 tys. zł, natomiast dla samochodów osobowych utrzymano dotychczasowy, maksymalny limit 40 tys. zł.
Czytaj więcej
Światowy rynek motoryzacyjny przyspiesza w kierunku elektryfikacji, ale nie wszyscy jadą w tym sa...
Poszerzono również krąg beneficjentów. Obok osób fizycznych i prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, o dofinansowanie mogą teraz ubiegać się organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, placówki medyczne i opiekuńcze oraz parki narodowe. To rozwiązanie ma zwiększyć efekt ekologiczny programu poprzez elektryfikację flot instytucji publicznych i organizacji społecznych. Kolejną zmianą jest budżet. Program "NaszEauto" dysponuje obecnie budżetem na poziomie około 1,2 miliarda złotych. Kwota ta jest niższa od pierwotnie planowanych 1,6 miliarda - różnica 400 milionów zł została przekierowana na termomodernizację szkół w ramach rewizji Krajowego Planu Odbudowy.
Według danych z początku października, do programu wpłynęło już ponad 16 tysięcy wniosków na łączną kwotę przekraczającą 505 milionów zł, co oznacza wykorzystanie niemal połowy dostępnych środków. Średnia wysokość wnioskowanej dotacji wynosi około 29 tysięcy zł. Dynamika wykorzystania budżetu przewyższa wcześniejszy program "Mój elektryk", co może świadczyć o rosnącej akceptacji elektromobilności wśród Polaków. Ministerstwo Klimatu i NFOŚiGW w ramach swoich działań zaplanowali przyspieszenie procesu rozpatrywania wniosków. Jak przyznał wiceminister, dotychczasowe tempo obróbki dokumentów nie jest satysfakcjonujące. W odpowiedzi na to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej optymalizuje procedury i zatrudnia dodatkowych pracowników do zespołu obsługującego program. Te zmiany mają kluczowe znaczenie, ponieważ środki z Krajowego Planu Odbudowy muszą zostać wykorzystane do sierpnia 2026 r. Przyspieszona procedura ma zapewnić, że wszystkie dostępne fundusze trafią do beneficjentów, a żadna złotówka nie zostanie zwrócona do Brukseli.
Czy wiesz, że...
- Ponad 90 proc. aut elektrycznych sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a udział pojazdów chińskich marek w tym segmencie przekroczył już 25 proc.
- Z dopłat w ramach programu „NaszEauto” mogą teraz korzystać nie tylko osoby prywatne, ale też szkoły, fundacje, placówki medyczne i parki narodowe.
- Z programu „Mój elektryk” w ciągu dwóch lat skorzystało mniej wnioskodawców niż z „NaszEauto” w zaledwie pół roku.
Czytaj więcej
Tegorocznym zwycięzcą testu realnego zasięgu EcoBest Challenge okazało się Audi A6 Sportback, któ...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Początkowo Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozważało wprowadzenie mechanizmu, który wykluczyłby z programu pojazdy, za które płacono cło przy imporcie do Polski. W praktyce oznaczałoby to odcięcie od dotacji samochodów sprowadzanych spoza Unii Europejskiej, w szczególności popularnych i coraz bardziej konkurencyjnych cenowo modeli z Chin. Pomysł ten nie znalazł akceptacji wśród beneficjentów, rynkowych ekspertów oraz firm biorących udział w konsultacjach społecznych. Zwłaszcza ten ostatni element wykazał jednoznaczny sprzeciw wobec takich ograniczeń. Jak podkreślił wiceminister Bolesta, głos przeciwko zawężającym zapisom był niemal powszechny - nawet krajowa branża motoryzacyjna, z wyjątkiem jednej firmy, nie poparła tego rozwiązania.
BMW rozpoczęło nowy rozdział w historii swoich elektryków. BMW iX3 - pierwszy model zbudowany na nowej platformi...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Norwegia od lat uchodzi za wzór rozwoju elektromobilności — teraz jednak rząd ogłosił, że znaczące ulgi dla kupu...
Ambitny program wsparcia zakupu zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych okazał się klapą. W ciągu czterech miesięcy...
Operatorzy stacji ładowania alarmują: kradzieże kabli na stacjach ładowania rosną lawinowo, przynosząc szkody li...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Światowy rynek motoryzacyjny przyspiesza w kierunku elektryfikacji, ale nie wszyscy jadą w tym samym tempie. Z n...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas