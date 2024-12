Raport TÜV: Te samochody najczęściej zawodzą podczas badania technicznego

Niemiecki TÜV ocenił w swoim ostatnim raporcie około 10,2 miliona przeglądów samochodów w okresie od lipca 2023 r. do czerwca 2024 r. 228 zbadanych modeli pojazdów podzielono na sześć grup wiekowych. Z ogólnej oceny raportu TÜV 2025 wynika, że ​​przy udziale 20,6 proc. nieco ponad co piąty samochód z „istotnymi” lub „niebezpiecznymi usterkami” nie przeszedł przeglądu technicznego. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to wzrost o 0,1 punktu procentowego. Do 11,5 procent wzrósł także odsetek pojazdów z drobnymi usterkami. To o 0,3 punktu więcej niż przed rokiem.

Ogólnym zwycięzcą raportu TÜV 2025 została Honda Jazz. Tylko 2,4 procent egzemplarzy mających od dwóch do trzech lat miało istotne wady. Jest to najniższa wartość spośród wszystkich testowanych pojazdów. Jednak prawdziwym zwycięzcą jest Porsche 911, które wygrywa wszystkie pozostałe grupy wiekowe. Pozytywnie wypadło kilka modeli Volkswagena – Sportsvan, T-Roc, ale w starszych modelach również Mazdy (CX-3, Mazda 2) i Mercedesy klasy A i B.

Honda Jazz Foto: mat. prasowe

Im starsze samochody, tym wyższy wskaźnik usterek: 28,1 procent pojazdów w wieku od 12 do 13 lat, ale tylko 6,4 procent pojazdów w wieku od dwóch do trzech lat nie przeszło przeglądu ogólnego. Są to wartości zbliżone do ubiegłorocznych. W trybie natychmiastowym wycofano 15 tys. aut, które uznano za „niebezpieczne dla ruchu”. Średni wiek samochodów w Niemczech stale rośnie i obecnie wynosi 10,3 lat (w Polsce 15,9 lat). W 2011 roku ta średnia wynosiła 8,3 roku. Obecnie około połowa wszystkich samochodów zarejestrowanych w Niemczech ma dziesięć lat lub więcej. Wśród nowych modeli najgorzej wypadła Tesla Model 3, zresztą jedyny elektryk w tym zestawieniu. Wśród starszych modeli nie najlepiej wypadły różne modele Dacii (Logan, Duster, Sandero).