Seat i Cupra – racjonalność i emocje w jednej ofercie

W tym kontekście Seat i Cupra doskonale wpisują się w potrzeby rynku flotowego. Seat pozostaje marką bardziej racjonalną, oferującą modele o korzystnym stosunku ceny do jakości, z nowoczesnymi, oszczędnymi silnikami i atrakcyjnymi kosztami utrzymania. Z kolei Cupra – wyodrębniona jako osobna marka – buduje dobry wizerunek i emocjonalny charakter floty. Seat od lat jest silnym graczem w segmencie kompaktów i SUV-ów, które stanowią trzon flot w Polsce. Modele takie jak Leon (dostępny także w wersji hybrydowej e-HYBRID) czy Ateca i Tarraco cieszą się popularnością ze względu na solidność, przestronność i konkurencyjne koszty serwisu. Cupra natomiast przyciąga uwagę tam, gdzie liczy się aspekt wizerunkowy. Formentor, flagowy model marki, stał się symbolem samochodu dla menedżera średniego szczebla – auto o dynamicznym designie, świetnych osiągach i atrakcyjnej ofercie finansowej. Hybrydy plug-in Cupry pozwalają firmom spełniać wymagania dotyczące redukcji emisji CO₂, a jednocześnie oferują kierowcom frajdę z jazdy, której często brakuje w klasycznych autach flotowych.

Seat Ibiza Foto: mat. prasowe

Wysoka wartość rezydualna – zwłaszcza w przypadku Leona i Formentora, co przekłada się na niższe miesięczne raty w leasingu i wynajmie. Szeroka gama napędów – od oszczędnych silników benzynowych po hybrydy plug-in. Dzięki temu firmy mogą dopasować flotę do różnych scenariuszy użytkowania. Cupra wyróżnia się na tle konkurencji sportowym charakterem i nowoczesnym designem, co doceniają pracownicy średniego szczebla. Koszty utrzymania – zarówno Seat, jak i Cupra oferują relatywnie niskie koszty serwisu i atrakcyjne pakiety serwisowe, co zwiększa przewidywalność wydatków.

Cupra Terramar Foto: mat. prasowe

Dla menedżerów średniego szczebla samochód służbowy jest czymś więcej niż narzędziem pracy. Wybór modelu często odzwierciedla status i stanowi istotny element motywacyjny. W 2025 roku w tej roli najlepiej odnajduje się Cupra Formentor, szczególnie w wersjach PHEV. Łączy dynamiczny design, osiągi na poziomie 200–245 KM i możliwość jazdy w trybie elektrycznym na krótkich dystansach. Dla pracowników, którzy chcą się wyróżnić, a jednocześnie korzystać z benefitów ekologicznych, to wybór optymalny. Nie można jednak zapominać o Seacie Leonie, który w wersji kombi z napędem e-HYBRID doskonale sprawdza się jako kompromis między rozsądnym budżetem a nowoczesną technologią. Dla firm, które chcą zbalansować koszty z atrakcyjnością auta, Leon jest jedną z najczęściej wybieranych opcji.