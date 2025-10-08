Aktualizacja: 08.10.2025 14:37 Publikacja: 08.10.2025 10:02
Foto: mat. prasowe
Coraz częściej to pracownicy wywierają presję na działy zakupów, oczekując nie tylko niskich kosztów utrzymania, ale też atrakcyjnego wizerunku i nowoczesnych technologii. Najmocniejszym trendem pozostaje leasing i wynajem długoterminowy. Firmy szukają przewidywalności kosztów, zwłaszcza w dobie wysokiej inflacji i rosnących stóp procentowych. Wynajem pozwala na pełną transparentność wydatków, a dodatkowo eliminuje problem odsprzedaży auta. W tym kontekście rośnie znaczenie wartości rezydualnej – im wyższa, tym niższe miesięczne raty.
Cupra Formentor
Foto: mat. prasowe
Drugim filarem są floty niskoemisyjne. Dyrektywy unijne, polityki ESG i oczekiwania kontrahentów sprawiają, że przedsiębiorstwa chcą stopniowo elektryfikować swoje parki samochodowe. W praktyce oznacza to wzrost znaczenia hybryd plug-in i ekonomicznych silników benzynowych, podczas gdy auta elektryczne – choć wciąż budzą zainteresowanie – są wdrażane bardziej ostrożnie, głównie w dużych miastach i firmach o rozbudowanej infrastrukturze. Nie można pominąć aspektu wizerunkowego. Samochód flotowy ma być nie tylko tani w utrzymaniu, ale i atrakcyjny dla użytkownika. To szczególnie istotne w przypadku „middle management”, gdzie wybór auta służbowego traktowany jest jako forma uznania i podkreślenia pozycji w firmie.
Formentor to nie tylko najczęściej wyszukiwane auto na portalu Otomoto w ostatnich dwóch latach....
Foto: mat. prasowe
W tym kontekście Seat i Cupra doskonale wpisują się w potrzeby rynku flotowego. Seat pozostaje marką bardziej racjonalną, oferującą modele o korzystnym stosunku ceny do jakości, z nowoczesnymi, oszczędnymi silnikami i atrakcyjnymi kosztami utrzymania. Z kolei Cupra – wyodrębniona jako osobna marka – buduje dobry wizerunek i emocjonalny charakter floty. Seat od lat jest silnym graczem w segmencie kompaktów i SUV-ów, które stanowią trzon flot w Polsce. Modele takie jak Leon (dostępny także w wersji hybrydowej e-HYBRID) czy Ateca i Tarraco cieszą się popularnością ze względu na solidność, przestronność i konkurencyjne koszty serwisu. Cupra natomiast przyciąga uwagę tam, gdzie liczy się aspekt wizerunkowy. Formentor, flagowy model marki, stał się symbolem samochodu dla menedżera średniego szczebla – auto o dynamicznym designie, świetnych osiągach i atrakcyjnej ofercie finansowej. Hybrydy plug-in Cupry pozwalają firmom spełniać wymagania dotyczące redukcji emisji CO₂, a jednocześnie oferują kierowcom frajdę z jazdy, której często brakuje w klasycznych autach flotowych.
Seat Ibiza
Foto: mat. prasowe
Wysoka wartość rezydualna – zwłaszcza w przypadku Leona i Formentora, co przekłada się na niższe miesięczne raty w leasingu i wynajmie. Szeroka gama napędów – od oszczędnych silników benzynowych po hybrydy plug-in. Dzięki temu firmy mogą dopasować flotę do różnych scenariuszy użytkowania. Cupra wyróżnia się na tle konkurencji sportowym charakterem i nowoczesnym designem, co doceniają pracownicy średniego szczebla. Koszty utrzymania – zarówno Seat, jak i Cupra oferują relatywnie niskie koszty serwisu i atrakcyjne pakiety serwisowe, co zwiększa przewidywalność wydatków.
Cupra Terramar
Foto: mat. prasowe
Dla menedżerów średniego szczebla samochód służbowy jest czymś więcej niż narzędziem pracy. Wybór modelu często odzwierciedla status i stanowi istotny element motywacyjny. W 2025 roku w tej roli najlepiej odnajduje się Cupra Formentor, szczególnie w wersjach PHEV. Łączy dynamiczny design, osiągi na poziomie 200–245 KM i możliwość jazdy w trybie elektrycznym na krótkich dystansach. Dla pracowników, którzy chcą się wyróżnić, a jednocześnie korzystać z benefitów ekologicznych, to wybór optymalny. Nie można jednak zapominać o Seacie Leonie, który w wersji kombi z napędem e-HYBRID doskonale sprawdza się jako kompromis między rozsądnym budżetem a nowoczesną technologią. Dla firm, które chcą zbalansować koszty z atrakcyjnością auta, Leon jest jedną z najczęściej wybieranych opcji.
Cupra Terramar
Foto: mat. prasowe
Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach rynek flotowy będzie nadal dynamicznie się zmieniał. Rosnąca presja na obniżanie emisji, nowe regulacje unijne i oczekiwania pracowników sprawią, że auta elektryczne i hybrydowe będą coraz mocniej obecne w parkach samochodowych. Seat i Cupra mają tu przewagę – potrafią łączyć racjonalne podejście do kosztów z emocjami za kierownicą, których oczekują użytkownicy. Dzięki temu obie marki mogą umocnić swoją pozycję w Polsce – jako dostawcy samochodów nie tylko praktycznych, ale także atrakcyjnych wizerunkowo. Bo we flotach 2025 roku liczy się już nie tylko TCO i tabela w Excelu, ale również emocje i satysfakcja kierowcy.
Cupra Tavascan
Foto: mat. prasowe
