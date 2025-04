Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet Spirit 70 Foto: mat. prasowe

Trzy ozdobne paski w satynowo-czarnym kolorze nawiązują do historycznych naklejek wyścigowych i rozciągają się aż do czarnej maski. Szczególnym elementem designu jest historyczny herb Porsche na przedniej masce. Złote napisy i emblematy – w tym emblemat Heritage na pokrywie bagażnika – nawiązują do sportowej tradycji marki. Numer startowy w kształcie „lizaka” z boku pojazdu również nawiązuje do ikonografii sportów motorowych z poprzednich dekad.

Wszystko w tym modelu 911 jest wyjątkowe, również jego cena

We wnętrzu przenika styl retro z nowoczesnością. Kultowy wzór Pascha w kolorze czarnym/oliwkowym Neo zdobi środkowe panele obić foteli, a nawet schowek na rękawiczki. Całość dopełnia skóra w kolorze bazaltowej czerni z ozdobnymi przeszyciami w kolorze oliwkowym neo. Zestaw wskaźników w modelu 911 Spirit 70 łączy klasyczny układ z najnowszą technologią wyświetlania. Białe wskazówki i zielone cyfry nawiązują do Porsche 356. Stoper Sport Chrono również zaprojektowano w stylu Heritage. Dodatkowe elementy wzornictwa, takie jak wstawki dekoracyjne lub dwustronna mata do bagażnika ze wzorem Pascha, są dostępne opcjonalnie.