Aktualizacja: 01.10.2025 14:37 Publikacja: 30.09.2025 11:51
Rynek motoryzacyjny w Polsce ulega ciągłym zmianom. W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów liderzy rynku elastycznie dostosowują swoją ofertę do oczekiwań i preferencji kierowców.
Aktualnie jednym z wiodących obecnie trendów w Polsce jest rosnąca różnorodność oferty nowych samochodów. Potwierdzają to dane branżowego serwisu OTOMOTO. Choć w sierpniu tego roku liczba ofert nowych samochodów była o 0,5 proc. niższa niż w lipcu, to jednak o 1 proc. wyższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej1.
W rosnącej ofercie nowych samochodów szczególnie zwraca uwagę dynamiczny wzrost udziału w rynku marek chińskich. Wśród liderów znalazła się marka BAIC. Jak pokazują dane OTOMOTO, odnotowała ona imponujący skok aż o 443 proc. licząc rok do roku.
Co wpływa na rosnące znaczenie azjatyckich marek w Europie? Eksperci rynkowi zwracają uwagę na kilka aspektów. To przede wszystkim konkurencyjne ceny idące w parze z bogatym wyposażeniem. Nie bez znaczenia jest także coraz większa dostępność samochodów z Azji w polskich salonach.
- Dane OTOMOTO jasno pokazują, że chińskie marki nie są już ciekawostką rynkową, ale realnym graczem kształtującym segment nowych aut. W przypadku BAIC to efekt kilku nakładających się trendów: atrakcyjnej polityki cenowej producentów, szybkiego skracania łańcuchów dostaw oraz rosnącej akceptacji dla marek spoza tradycyjnej „wielkiej trójki” – Europy, USA i Japonii. Widzimy, że konsumenci coraz częściej patrzą na parametry techniczne, dostępność i koszt całkowity posiadania auta, a nie wyłącznie na kraj pochodzenia. To sygnał, że polski rynek dojrzewa i otwiera się na nowe modele konkurencji w motoryzacji - mówi Adam Simon, Senior Head of Business Development Motors Professionals Europe, OLX Group/OTOMOTO.
Adam Simon, Senior Head of Business Development OTOMOTO
Jest jeszcze jeden aspekt analizowanych zmian. Jesteśmy oto świadkami zjawiska demokratyzacji dostępu do nowych samochodów. Azjatyckie modele dostępne w atrakcyjnych cenach stanowią realną alternatywę także dla klientów, którzy dotąd byli skupieni na rynku wtórnym.
Zmiana zwyczajów zakupowych konsumentów związana jest także z rosnącym udziałem kanałów cyfrowych. Następuje to również w przypadku sprzedaży nowych samochodów. Tak jak dzieje się to w przypadku wielu innych produktów, coraz więcej klientów rozpoczyna w sieci poszukiwania także nowych samochodów, oczekując pełnej informacji o ofercie i prostego kontaktu z dealerem.
Odpowiadając na potrzeby klientów związane z postępującą cyfryzacją sprzedaży OTOMOTO wprowadziło nowy model współpracy z producentami i importerami. Tym samym serwis wpisuje się w kształtowanie nowego standardu sprzedaży online samochodów w Polsce.
- Widzimy wyraźnie, że zakup samochodu coraz częściej zaczyna się w sieci – i to nie tylko od sprawdzenia opinii czy parametrów, ale od całego procesu porównywania ofert, kontaktu z dealerem i wstępnych kalkulacji finansowych. To globalny trend, który w Polsce przyspieszył w ostatnich latach, a rynek nowych samochodów wchodzi w tę transformację teraz. Dlatego stworzyliśmy model współpracy z importerami i dealerami, który łączy ekspozycję ofert, wsparcie marketingowe i narzędzia sprzedażowe online. Ważne jest, aby klienci mieli wszystkie informacje i opcje w jednym miejscu, a dealerzy – realne wsparcie w konwersji ruchu internetowego na sprzedaż - dodaje Michał Wróblewski, Head of Sales w OTOMOTO.
Michał Wróblewski, Head of Sales w OTOMOTO
Pierwszym partnerem OTOMOTO w pionierskim na rynku modelu partnerstw z importerami i dealerami – który łączy ekspozycję ofert, wsparcie marketingowe i rozwój narzędzi sprzedażowych dla sieci dealerskiej – została marka BAIC. Zakres działań obejmuje m.in. dedykowaną stronę – baic.otomoto.pl – z pełną ofertą marki oraz możliwością kontaktu z dealerem, a także kampanię marketingową 360°, obejmującą telewizję, radio, digital, social media, content i PR. Współpraca z siecią dealerską obejmuje wsparcie m.in. w prezentacji wszystkich dostępnych egzemplarzy marki, czy testy nowych rozwiązań produktowych.
W ten sposób partnerstwo OTOMOTO i BAIC stanowi odpowiedź na trzy kluczowe trendy rynkowe: wzrost znaczenia internetu w sprzedaży aut, rosnącą ekspansję marek azjatyckich w Europie, a także potrzebę ścisłej integracji importerów, dealerów i platform sprzedażowych.
- Jako OTOMOTO dysponujemy jedną z największych w Polsce baz danych dotyczących rynku motoryzacyjnego i zachowań konsumentów. Analizujemy zarówno dynamikę popytu, jak i sposób, w który użytkownicy poszukują informacji o samochodach. Dzięki temu możemy projektować modele współpracy z importerami w oparciu o realne dane, a nie tylko teoretyczne założenia. To pozwala naszym partnerom efektywniej docierać do potencjalnych klientów i lepiej rozumieć ich potrzeby - podsumowuje Michał Wróblewski, Head of Sales w OTOMOTO.
Współpraca OTOMOTO z BAIC to projekt, w którym wiodąca platforma internetowa wspólnie z importerem nowych samochodów prowadzi zintegrowaną kampanię marketingową i sprzedażową. W ten sposób OTOMOTO staje się pionierem transformacji cyfrowej w branży motoryzacyjnej i budowie nowego standardu obecności online marek motoryzacyjnych. Efekty dla rynku i klientów? To przede wszystkim nowy model komunikacji i obecności marek motoryzacyjnych w internecie.
