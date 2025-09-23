Aktualizacja: 23.09.2025 17:39 Publikacja: 23.09.2025 08:55
Właściciele samochodów z Ukrainy, Białorusi czy innych krajów spoza UE jeżdżących dłużej po Polsce będą musieli przygotować się na obowiązkowy przegląd techniczny i sprowadzenie stanu technicznego auta do polskich przepisów
Foto: AdobeStock
Do tej pory obowiązujące przepisy pozostawiały sporą swobodę – auta zarejestrowane poza Unią Europejską mogły korzystać z ważnych dokumentów kraju rejestracji i nie podlegały polskim badaniom technicznym. Ministerstwo Infrastruktury chce to zmienić. W projekcie ustawy oznaczonym symbolem UC95 znalazły się przepisy, które przewidują obowiązkową rejestrację pojazdów spoza UE, jeśli pozostają w Polsce przez dłuższy czas – w praktyce powyżej roku od przekroczenia granicy. Taki krok oznaczałby włączenie ich do polskiego systemu badań technicznych. Resort argumentuje, że chodzi o bezpieczeństwo na drogach oraz równe zasady wobec wszystkich kierowców.
Według szacunków, od lutego 2022 roku granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 140 tysięcy samochodów na zagranicznych tablicach. Część z nich pojechała dalej na Zachód, ale tysiące wciąż codziennie jeżdżą po polskich drogach. Problem w tym, że policja może reagować jedynie w skrajnych sytuacjach – np. gdy auto stwarza ewidentne zagrożenie i konieczne jest zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Na co dzień jednak kontrola stanu technicznego takich pojazdów jest praktycznie niemożliwa.
Czytaj więcej
Od 1 września 2025 roku zapłacimy więcej za badanie techniczne – 149 zł zamiast dotychczasowych 9...
Projekt UC95 nie wprowadza obowiązku przeglądu technicznego „po kilku tygodniach”, jak sugerowały niektóre publikacje, lecz zakłada rejestrację pojazdów spoza UE, które zostaną w Polsce na stałe. Po dokonaniu rejestracji samochód automatycznie zostaje objęty polskimi przepisami – w tym obowiązkiem corocznego badania technicznego. Ma to uszczelnić system i ułatwić eliminowanie z ruchu niesprawnych aut. Zmiany są wciąż w fazie konsultacji. Nie ma jeszcze ostatecznego brzmienia przepisów ani daty wejścia ich w życie. Ministerstwo zapewnia jednak, że celem jest „wyrównanie zasad gry” i zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, właściciele samochodów z Ukrainy, Białorusi czy innych krajów spoza UE będą musieli przygotować się na dodatkowe koszty – rejestrację pojazdu w Polsce i obowiązkowy przegląd techniczny (dziś jego cena to 98 zł), ale i sprowadzenie stanu technicznego auta do polskich przepisów.
Czy wiesz, że…
- Pierwszy przegląd techniczny auta sprowadzonego z zagranicy w Polsce nazywa się „zerowym” i jest obowiązkowy przed rejestracją.
- W 2024 roku w Polsce wykonano ponad 17 milionów badań technicznych, a odsetek pojazdów z poważnymi usterkami przekraczał 15 proc.
- W wielu krajach UE auta z państw trzecich muszą przejść lokalny przegląd już po 6 miesiącach pobytu.
Czytaj więcej
Jeden na pięć samochodów nie przechodzi przeglądu technicznego w Niemczech. Samochody mają istotn...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Do tej pory obowiązujące przepisy pozostawiały sporą swobodę – auta zarejestrowane poza Unią Europejską mogły korzystać z ważnych dokumentów kraju rejestracji i nie podlegały polskim badaniom technicznym. Ministerstwo Infrastruktury chce to zmienić. W projekcie ustawy oznaczonym symbolem UC95 znalazły się przepisy, które przewidują obowiązkową rejestrację pojazdów spoza UE, jeśli pozostają w Polsce przez dłuższy czas – w praktyce powyżej roku od przekroczenia granicy. Taki krok oznaczałby włączenie ich do polskiego systemu badań technicznych. Resort argumentuje, że chodzi o bezpieczeństwo na drogach oraz równe zasady wobec wszystkich kierowców.
Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje rewolucyjne zmiany w kodeksie drogowym. Najważniejsza nowość to możliwo...
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) nie tylko odpowiada za produkcję praw jazdy i dowodów rejestracyj...
Rejestracja samochodów przez internet ma być łatwa i powszechnie dostępna, zarówno dla osób prywatnych, jak i dl...
Kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii B otrzymali nowe uprawnienia. Mogą z niego korzystać, ale tylko wtedy...
Jak wskazują statystyki zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu to jedna z lepszych metod mobilizacji...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas