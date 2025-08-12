Aktualizacja: 12.08.2025 12:03 Publikacja: 12.08.2025 09:56
Od 1 września 2025 roku za badanie techniczne zapłacimy 149 zł
Podwyżki ogłoszono rozporządzeniem, choć jeszcze niedawno ministerstwo upierało się przy potrzebie zmiany ustawy. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec tłumaczy, że do urealniania opłat posłużyły dane z roku bazowego 2020 i wskaźniki inflacji. Według niego, nawet po podwyżce stawki pozostaną niższe niż w większości krajów Europy Zachodniej i Środkowej – zbliżone do poziomu Węgier, Finlandii, Portugalii czy Grecji. Przeglądy techniczne w Polsce były dotychczas jednymi z najtańszych w Europie – przez ponad 20 lat nie podniesiono opłat, mimo rosnących kosztów serwisowania stacji i pracy diagnostów. W 2004 roku za analogiczne wynagrodzenie minimalne można było opłacić zaledwie osiem przeglądów, dziś ta liczba wygląda zupełnie inaczej – to jeden z argumentów na rzecz podwyżki.
Reforma systemu badań technicznych idzie jednak dalej niż tylko podniesienie opłat. W planach: modernizacja systemu nadzoru SKP, cykliczne doszkalanie diagnostów, wprowadzenie dokumentacji fotograficznej – pięciu zdjęć każdego auta (przód, tył, boki, licznik), co ma ograniczyć błędy i fałszerstwa. Dodatkowo, za spóźnienie na przegląd przewidziano trzykrotnie wyższe opłaty (nawet do 600 zł), a osoby z autem 4×4 zapłacą więcej z powodu ryzyka uszkodzeń na standardowych rolkach – koszty mają pokryć dodatkowe procedury diagnostyczne.
Zmianą jest również wprowadzenie czujników cząstek stałych zamiast tradycyjnych dymomierzy – to istotna nowość wobec pojawiających się przypadków usuniętego filtra DPF. Kolejnym ułatwieniem będzie możliwość przeglądu do 30 dni wcześniej, z wydłużeniem ważności badania z 12 do 13 miesięcy.
Czy wiesz, że…
– W Niemczech opłata za przegląd techniczny wynosi ponad 90 euro (ok. 420 zł), czyli niemal trzykrotnie więcej niż w Polsce.
– Fotografowanie na SKP to nie wymysł polski – podobne procedury dokumentacyjne wprowadzono m.in. w wielu stanach USA, aby ograniczyć oszustwa dotyczące stanu liczników.
– Filtr DPF usunęło w Polsce lub odłączyło blisko 30 proc. pojazdów z silnikami diesla – nowe narzędzia diagnostyczne jeszcze bardziej utrudnią ten proceder.
