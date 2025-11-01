Policjanci przypominają również o zakazie ruchu pojazdów ciężarowych o masie powyżej 12 ton – obowiązuje on 31 października w godz. 18–22 oraz 1 listopada od 8 do 22. Wyjątkiem są autobusy i pojazdy wykonujące specjalne przewozy. Choć w tym roku prognozy pogody są łaskawe, to – jak pokazują dane Komendy Głównej Policji – dobre warunki często usypiają czujność. W 2024 r.. aż 68 proc.. wszystkich wypadków wydarzyło się przy słonecznej pogodzie i suchej nawierzchni, a w nich zginęło 64 proc.. ofiar śmiertelnych. – Kierowcy mają wtedy tendencję do rozwijania zbyt dużych prędkości i podejmowania ryzykownych manewrów. Pamiętajmy, że droga hamowania nie zależy tylko od pogody, ale też od naszej koncentracji – przypominają funkcjonariusze.

Akcja „Znicz” potrwa do 3 listopada

Jesień to również czas, gdy policja i Instytut Transportu Samochodowego przyglądają się stanowi oświetlenia pojazdów. 40 proc. kierowców skarży się na zbyt słabe światła, a niemal wszyscy – aż 98 proc. – twierdzą, że są oślepiani przez innych uczestników ruchu. W ramach kampanii „Twoje światła – nasze bezpieczeństwo”, rozpoczętej 25 października, policjanci mogą kontrolować ustawienie reflektorów i w razie poważnych uchybień zatrzymać dowód rejestracyjny. Akcja „Znicz” to nie tylko kontrole, ale też apel o wzajemny szacunek na drodze. Policja przypomina, że spokój, cierpliwość i empatia to najskuteczniejsze środki bezpieczeństwa. Dla wielu osób to czas zadumy i wspomnień, więc warto, by podróż na cmentarz nie stała się tragedią. Jak co roku, policjanci apelują: „Nie zależy nam na mandatach. Zależy nam na tym, żeby wszyscy bezpiecznie dotarli i spokojnie wrócili do domów.” Akcja „Znicz” potrwa do 3 listopada. Policja zapowiada, że po jej zakończeniu opublikuje statystyki dotyczące liczby kontroli, wykroczeń i zdarzeń drogowych. Wstępne dane mają być znane w przyszłym tygodniu.

Czy wiesz, że...

- 1 listopada to jeden z najbardziej ruchliwych dni w roku na polskich drogach — w zeszłym roku po kraju przemieszczało się ponad 8 milionów kierowców.

- Według danych ITS, co trzeci wypadek w listopadzie ma miejsce w rejonie cmentarzy lub na drogach dojazdowych do nich.

- Statystyczny kierowca w czasie Wszystkich Świętych spędza w korkach średnio 2 godziny więcej niż zwykle.

- Średni czas reakcji kierowcy po spożyciu alkoholu rośnie z 1 do ponad 2,5 sekundy – to ponad 30 metrów drogi przy 50 km/h.

- W 2024 roku policja zatrzymała ponad 90 tys. nietrzeźwych kierowców, z czego blisko 2 tys. właśnie w weekend Wszystkich Świętych.