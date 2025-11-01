Aktualizacja: 01.11.2025 07:01 Publikacja: 01.11.2025 01:37
W związku z dniem Wszystkich Świętych na drogi w całym kraju wyjechało ponad 5 tysięcy funkcjonariuszy policji
Jak zapowiada Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, działania potrwają do poniedziałku 3 listopada. Mundurowi będą szczególnie widoczni w okolicach cmentarzy, na głównych trasach dojazdowych i w newralgicznych punktach miast. W razie potrzeby policjanci przejmą kontrolę nad ruchem, by rozładować korki i kierować samochody objazdami. W takich sytuacjach kierowcy muszą bezwzględnie stosować się do poleceń funkcjonariuszy – ich sygnały mają pierwszeństwo przed znakami i sygnalizacją świetlną. – To czas, w którym co roku dochodzi do dużej liczby zdarzeń drogowych. W zeszłym roku odnotowano 161 wypadków, w których zginęło 11 osób, a 19 zostało rannych – przypomina podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. – Dlatego apelujemy o rozsądek, cierpliwość i bezwzględne podporządkowanie się poleceniom policjantów – dodaje.
W ramach akcji „Znicz” w użyciu są oznaczone i nieoznakowane radiowozy, a także wyspecjalizowane grupy SPEED, które tropią kierowców przekraczających prędkość. Policja zapowiada wzmożone kontrole trzeźwości, stanu technicznego pojazdów oraz sposobu przewożenia dzieci. W rejonach przejść dla pieszych funkcjonariusze będą też zwracać uwagę na zachowanie kierowców wobec pieszych – szczególnie po zmroku, gdy widoczność jest ograniczona. Nie zabraknie patroli pieszych i drogowych w pobliżu cmentarzy. – Policjanci w białych czapkach i żółtych kamizelkach będą kierować ruchem, wskazywać miejsca do parkowania i pomagać w sytuacjach awaryjnych. Prosimy o cierpliwość i nieblokowanie przejazdów – informują służby. Władze miast apelują, by korzystać z komunikacji miejskiej, która w dniach 31 października – 3 listopada kursuje częściej i często dojeżdża bezpośrednio pod bramy cmentarzy. Wielu kierowców zapomina, że właśnie w tym czasie obowiązują czasowe zmiany organizacji ruchu, a niektóre ulice stają się jednokierunkowe lub wyłączone z ruchu.
Policjanci przypominają również o zakazie ruchu pojazdów ciężarowych o masie powyżej 12 ton – obowiązuje on 31 października w godz. 18–22 oraz 1 listopada od 8 do 22. Wyjątkiem są autobusy i pojazdy wykonujące specjalne przewozy. Choć w tym roku prognozy pogody są łaskawe, to – jak pokazują dane Komendy Głównej Policji – dobre warunki często usypiają czujność. W 2024 r.. aż 68 proc.. wszystkich wypadków wydarzyło się przy słonecznej pogodzie i suchej nawierzchni, a w nich zginęło 64 proc.. ofiar śmiertelnych. – Kierowcy mają wtedy tendencję do rozwijania zbyt dużych prędkości i podejmowania ryzykownych manewrów. Pamiętajmy, że droga hamowania nie zależy tylko od pogody, ale też od naszej koncentracji – przypominają funkcjonariusze.
Jesień to również czas, gdy policja i Instytut Transportu Samochodowego przyglądają się stanowi oświetlenia pojazdów. 40 proc. kierowców skarży się na zbyt słabe światła, a niemal wszyscy – aż 98 proc. – twierdzą, że są oślepiani przez innych uczestników ruchu. W ramach kampanii „Twoje światła – nasze bezpieczeństwo”, rozpoczętej 25 października, policjanci mogą kontrolować ustawienie reflektorów i w razie poważnych uchybień zatrzymać dowód rejestracyjny. Akcja „Znicz” to nie tylko kontrole, ale też apel o wzajemny szacunek na drodze. Policja przypomina, że spokój, cierpliwość i empatia to najskuteczniejsze środki bezpieczeństwa. Dla wielu osób to czas zadumy i wspomnień, więc warto, by podróż na cmentarz nie stała się tragedią. Jak co roku, policjanci apelują: „Nie zależy nam na mandatach. Zależy nam na tym, żeby wszyscy bezpiecznie dotarli i spokojnie wrócili do domów.” Akcja „Znicz” potrwa do 3 listopada. Policja zapowiada, że po jej zakończeniu opublikuje statystyki dotyczące liczby kontroli, wykroczeń i zdarzeń drogowych. Wstępne dane mają być znane w przyszłym tygodniu.
Czy wiesz, że...
- 1 listopada to jeden z najbardziej ruchliwych dni w roku na polskich drogach — w zeszłym roku po kraju przemieszczało się ponad 8 milionów kierowców.
- Według danych ITS, co trzeci wypadek w listopadzie ma miejsce w rejonie cmentarzy lub na drogach dojazdowych do nich.
- Statystyczny kierowca w czasie Wszystkich Świętych spędza w korkach średnio 2 godziny więcej niż zwykle.
- Średni czas reakcji kierowcy po spożyciu alkoholu rośnie z 1 do ponad 2,5 sekundy – to ponad 30 metrów drogi przy 50 km/h.
- W 2024 roku policja zatrzymała ponad 90 tys. nietrzeźwych kierowców, z czego blisko 2 tys. właśnie w weekend Wszystkich Świętych.
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
