Nie każda opona zimowa potrafi pogodzić oczekiwania kierowców różnych marek i modeli aut. Te naprawdę udane konstrukcje są jednak w stanie sprostać temu wyzwaniu – pod warunkiem, że dostępne są w szerokiej gamie rozmiarów.

Jeden model, wiele możliwości

W świecie motoryzacji nie ma potrzeby wprowadzać nowych modeli opon tak często, jak na przykład w smartfonach - zbyt wiele wariantów może wręcz dezorientować. Mróz i śnieg, mokry asfalt, a czasem niemal wiosenna aura – taka zmienność pogody sprawia, że kierowcy szukają opony, która nie specjalizuje się w jednym rodzaju nawierzchni, lecz potrafi zachować stabilność i przyczepność w każdych okolicznościach. Innymi słowy – ma być po prostu dobra na wszystko. Takie właśnie podejście przyjął Goodyear, tworząc kolejną odsłonę swojej zimowej serii UltraGrip.

Historia modelu UltraGrip Performance 3 pokazuje, że sukces polega nie tylko na tworzeniu nowych produktów, lecz także na ciągłym rozwijaniu i optymalizowaniu rozwiązań, które już zdobyły uznanie. Model ten został wprowadzony na rynek w 2023 r. i od razu wyróżnił się wysokimi osiągami w trudnych warunkach zimowych, zdobywając nagrody w testach opon i uznanie wśród kierowców.

Początkowo dostępnych było nieco ponad dziewięćdziesiąt wersji rozmiarowych, od 14 do 21 cali. Z czasem, gdy opona zdobyła doskonałe opinie w kolejnych rankingach i w codziennym użytkowaniu, gama urosła do 269 wariantów, co czyni ją najszerszą zimową ofertą w historii marki. Taka liczba kombinacji rozmiarów i indeksów oznacza, że UltraGrip Performance 3 pasuje dziś do niemal wszystkich samochodów: najnowocześniejszych modeli elektrycznych wyposażonych w napędy o ogromnej mocy, oszczędnych hybryd, pojazdów z silnikami Diesla itp. Bogata rozmiarówka (obecnie od 14 do 22 cali) oznacza, że w opony UltraGrip Performance 3 można obuć zarówno mały samochód segmentu B, jak i dużego SUV-a segmentu D czy minibusa.

Innowacje, które budują przewagę na drodze

Opona UltraGrip Performance 3 zastąpił dwa wcześniejsze modele – UltraGrip 9+ i UltraGrip Performance+ – łącząc ich najlepsze właściwości w jednym, dopracowanym projekcie. Nowa konstrukcja ma gwarantować pewność prowadzenia na śniegu oraz skuteczne hamowanie zarówno na mokrej, jak i suchej nawierzchni – czyli w warunkach, które zimą zmieniają się najczęściej. Za takimi właściwościami stoją konkretne innowacje Goodyeara. Technologia Snow Protect opiera się na zwiększonej gęstości lameli chwytających śnieg, co gwarantuje bardzo dobrą trakcję i przyczepność na ośnieżonej nawierzchni. Dodatkowo zastosowanie dłuższych rowków na krawędzi barkowej opony poprawia przyczepność na miękkim, głębokim śniegu. Z kolei technologia Wet Grip+ zapewnia bezpieczeństwo na mokrej nawierzchni, efektywniej odprowadzając wodę na boki i ograniczając w ten sposób ryzyko aquaplaningu. Opona wyróżnia się również zmniejszonymi oporami toczenia, co wpływa na niższe zużycie paliwa, oraz nowym wzorem bieżnika, który redukuje hałas wewnątrz pojazdu o 36 proc. Te cechy sprawiają, że UltraGrip Performance 3 jest idealnym wyborem zarówno dla aut spalinowych, hybrydowych, jak i elektrycznych. Dostosowanie do pojazdów elektrycznych jest szczególnie istotne, ponieważ auta te generują wysoki moment obrotowy, wymagający od opon dodatkowej trwałości i stabilności.

Skuteczność UltraGrip Performance 3 potwierdzona w testach

Potwierdzeniem skuteczności i niezawodności modelu są liczne testy niezależnych instytucji. Najpierw w badaniu porównawczym wykonanym przez niezależny niemiecki urząd badawczy TÜV SÜD opona Goodyear UltraGrip Performance 3 okazała się najlepsza w zakresie prowadzenia na śniegu oraz hamowania na mokrej i suchej nawierzchni spośród czterech konkurencyjnych opon klasy premium[1]. Nie powinno zatem dziwić, że zwyciężyła również w teście opon zimowych ADAC i to dwa razy z rzędu – w 2024 i 2025 roku.

W największym skrócie: testerzy chwalą ten model za dobrą precyzję prowadzenia w różnych warunkach drogowych, za wysoką trwałość i niskie opory toczenia. Przykładowo, w najnowszym teście opon zimowych ADAC [2], badacze tej organizacji zwrócili uwagę, że opona UltraGrip Performance 3 oferuje „dobre bezpieczeństwo jazdy i pozytywny profil ekologiczny”. Doceniono ją m.in. za najniższy współczynnik ścieralności i najlepszy szacowany przebieg – aż 76,5 tys. kilometrów. Wynik przebiegu był o ponad 10% lepszy niż w przypadku ogumienia z drugiego miejsca, co potwierdza wyraźną przewagę Goodyeara nad konkurencją. Ponadto UltraGrip Performance 3 wyróżniła się najkrótszą drogą hamowania w najczęstszych zimowych warunkach (na mokrym asfalcie) zatrzymując się z prędkości 80 km/h na dystansie zaledwie 31,7 m. Dla porównania, najsłabsza opona w zestawieniu potrzebowała aż 47,1 m, aby się zatrzymać. Jej dodatkowym atutem jest wysoka efektywność paliwowa ze zużyciem paliwa na poziomie zaledwie 5,8 l/100 km.

Bardzo dobre recenzje temu modelowi wystawili również eksperci Auto Zeitung, którzy porównali 10 modeli zimowych w rozmiarze 245/45R19. Ich zdanie opona Goodyear udowodniła swoją przewagę w każdych warunkach jazdy, wyraźnie wygrywając z dużą przewagą. Została ona uznana za najlepszą na mokrej i suchej nawierzchni, wykazała się doskonałością również na śniegu, a wszystko to bez utraty przebiegu. Zdaniem redakcji „niezależnie od nawierzchni – opona Goodyear Ultra Grip Performance 3 zawsze zapewnia bardzo dobre osiągi i pewnie wygrywa ten test” [3].

Zimowa pogoda bywa nieprzewidywalna, ale reakcja samochodu nie powinna taka być. Zimowa opona Goodyear udowadnia, że technologia może zniwelować kaprysy natury – zapewniając przyczepność, precyzję i spokój za kierownicą. Dla kierowców oznacza to jedno: mniej kompromisów, więcej pewności – niezależnie od tego, dokąd prowadzi droga.

[1] W porównaniu z kolejnym testowanym konkurentem. Nową oponę Goodyeara porównano z czterema najnowszymi konstrukcjami głównych konkurentów w segmencie opon zimowych o wysokich osiągach (Bridgestone BlizzakLM005, Pirelli Cinturato Winter 2, Continental WinterContactTS 870, Michelin Alpin 6). Testowana przez TÜV SÜD Product Service GmbH w okresie grudzień 2021 - luty 2022 na zlecenie Goodyear. Testowany rozmiar opony: 205/55 R16. Samochód testowy: VW Golf VIII, Miejsce testu: Goodyear Arctic Center Saariselkä. Ośrodek Goodyeara w Mireval. Numer raportu: 713234277-BM. Pełna treść raportu z testów znajduje się na stronie https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/tire-test-reports.html.

[2] Test opon zimowych ADAC 2025. Przetestowano 31 opon w rozmiarze 225/40 R18, samochód testowy Golf VW 8, wrzesień 2025 r.

[3] Auto Zeitung wydanie 22/2025, test opon zimowych w rozmiarze 245/45R19, porównanie 10 modeli. Październik 2025 r.

