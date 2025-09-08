Co ważne, mimo dodania układu hybrydowego, masa auta wzrosła tylko o 85 kg i wynosi 1725 kg. Inżynierowie zadbali o odpowiedni rozkład masy – akumulator umieszczono z przodu, co obniżyło środek ciężkości. Efekt tych zmian jest imponujący. Sprint od 0 do 100 km/h zajmuje jedynie 2,5 s (o 0,2 s szybciej niż poprzednio), a przyspieszenie do 200 km/h: 8,4 s. Prędkość maksymalna wynosi 322 km/h. Nowe Turbo S już zdążyło udowodnić swoją klasę. Ambasador marki Jörg Bergmeister ustanowił na Nürburgringu czas 7:03.92 minut. To o blisko 14 sekund lepiej niż niezwykle szybka i skuteczna, poprzednia generacja.

Porsche 911 Turbo S Foto: mat. prasowe

Jeśli chodzi o składniki tego sukcesu: Porsche wyposażyło Turbo S w półaktywne zawieszenie ehPDCC z elektrohydraulicznym sterowaniem, które minimalizuje przechyły nadwozia i poprawia stabilność w zakrętach. Do tego dochodzi instalacja 400 V. W opcji: system podnoszenia przedniej osi (przydatny przy aucie sportowym i polepszający „codzienne” zdolności). Hamulce PCCB są największe w historii 911 – tarcze mają średnicę 420 mm z przodu i 410 mm z tyłu. Standardowe opony mają teraz szerszy tylny rozmiar – 325/30 ZR 21. Z kolei aerodynamika została zoptymalizowana pod kątem docisku i chłodzenia. Aktywne klapy zmniejszają opór o 10 proc. w najbardziej wydajnym trybie, a przy hamowaniu na mokrej nawierzchni chronią tarcze przed rozbryzgiem wody.

Porsche 911 Turbo S Foto: mat. prasowe

Polskie ceny nowego Porsche 911 Turbo S

Z zewnątrz Turbo S wyróżnia się poszerzonymi nadkolami, dodatkowymi wlotami powietrza i detalami w kolorze Turbonite. Standardem są felgi z centralną śrubą i tytanowy układ wydechowy. We wnętrzu znajdziemy zegar Sport Chrono, perforowaną podsufitkę z mikrofibry, elementy z włókna węglowego oraz sportowe fotele. Coupe oferowane jest standardowo jako dwuosobowe, ale bez dopłaty można domówić tylną kanapę. Po raz pierwszy w opcji można dostać ramiona wycieraczek wykonane z włókna węglowego. W kabriolecie tylne miejsca są w standardzie. Ile to kosztuje? Jak można się spodziewać, nie jest tanio. Na polskim rynku samochód startuje z ceną od 1 373 000 złotych, a kabriolet od 1 442 000 zł. Chętnych z pewnością i tak nie zabraknie. Pierwsze egzemplarze trafią do klientów na przełomie 2025 i 2026 roku.