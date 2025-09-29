Aktualizacja: 29.09.2025 23:24 Publikacja: 29.09.2025 08:21
ADAC oceniło 6 opon jako dobre, 10 jako zadowalające, 4 jako wystarczające, 11 jako niezadowalające
Wyniki testu w rozmiarze 225/40 R18 H/V oceniono: 6 opon jako dobre, 10 jako zadowalające, 4 jako wystarczające, 11 jako niezadowalające. Najgorzej wypadły opony budżetowe – wszystkie 11 ocenionych najniżej modeli pochodziło z tej kategorii. Ich wspólny problem? Brak przyczepności, długie drogi hamowania i niska jakość prowadzenia. Przykładowo, Evergreen EW66 czy Landsail Winter Lander ledwo zatrzymywały auto na śniegu i lodzie. Jeszcze bardziej wymowne są różnice na mokrej nawierzchni. Podczas hamowania z 80 km/h samochód na oponach Goodyear UltraGrip Performance 3 już stał, gdy auto na tanich Syron Everest 2 wciąż pędziło z prędkością blisko 46 km/h.
Segment średni wypadł przeciętnie. Aż 8 z 11 opon uzyskało ocenę „zadowalającą”. Można je uznać za akceptowalne, jeśli kierowca jest świadomy ich ograniczeń. Do tego grona należą m.in. Kleber Krisalp HP3, Nokian Tyres Snowproof P, Semperit Speed-Grip 5 czy Uniroyal WinterExpert. Nieco słabiej poradziły sobie Firestone Winterhawk 4, Maxxis Premitra Snow WP6 i Apollo Aspire XP Winter – miały problemy z prowadzeniem na suchej nawierzchni i nie zapewniały odpowiedniej stabilności w awaryjnych manewrach. Najlepsze rezultaty osiągnęły opony premium. Sześć modeli uzyskało ocenę „dobrą”. Wśród nich:
Goodyear UltraGrip Performance 3, Michelin Pilot Alpin 5, Bridgestone Blizzak 6, Dunlop Winter Sport 5, Hankook Winter i*cept evo3 W330, Continental WinterContact TS 870 P.
ADAC przypomina, że wszystkie testowane opony miały symbol płatka śniegu, czyli oficjalną homologację zimową. To jednak nie gwarantuje realnych osiągów. Jak pokazały wyniki, homologacja nie zastąpi jakości mieszanki i konstrukcji bieżnika. Coraz częściej na rynku pojawiają się opony „Nordic”, przeznaczone na rynki Skandynawii. Choć oferują lepszą przyczepność na śniegu i lodzie, w warunkach Europy Środkowej wypadają gorzej na mokrym i suchym asfalcie. Dlatego ADAC odradza ich zakup w Niemczech czy Polsce, gdzie zimy są łagodniejsze.
Goodyear UltraGrip Performance 3 – Ocena ADAC: 2,0 | Bezpieczeństwo: 2,1 | Ekologia: 1,7
Michelin Pilot Alpin 5 – 2,1 | 2,1 | 2,0
Bridgestone Blizzak 6 – 2,2 | 2,2 | 2,3
Dunlop Winter Sport 5 – 2,4 | 2,4 | 2,3
Hankook Winter i*cept evo3 W330 – 2,4 | 2,6 | 1,9
Continental WinterContact TS 870 P – 2,5 | 2,6 | 2,2
Kleber Krisalp HP3 – 2,6 | 2,7 | 2,5
Nokian Tyres Snowproof P – 2,7 | 2,8 | 2,5
Momo W-20 North Pole – 2,7 | 2,7 | 2,8
Ceat WinterDrive – 2,8 | 3,0 | 2,2
Test ADAC potwierdził starą zasadę: „dostajesz to, za co płacisz”. Opony premium gwarantują najlepsze parametry, średnia półka oferuje kompromis, a najtańsze modele często oznaczają rezygnację z bezpieczeństwa. Różnica w cenie kompletu może wynosić kilkaset złotych, ale różnica w drodze hamowania – kilkanaście metrów.
Czy wiesz, że…
Najlepsze opony w teście – Goodyear UltraGrip Performance 3 – mogą wytrzymać nawet 76 tys. km.
Różnica drogi hamowania między najlepszą a najgorszą oponą wyniosła ponad 15 metrów.
Najtańsze opony w teście kosztowały ok. 95 euro/szt., podczas gdy Michelin – 177 euro/szt.
Symbol płatka śniegu na oponie oznacza homologację zimową, ale nie gwarantuje jakości.
