Reklama

Test opon zimowych ADAC. Uważaj na tanie opony!

ADAC przetestowało 31 modeli opon zimowych – to rekordowa liczba w historii tego badania. Sprawdzono produkty od segmentu budżetowego, przez średnią półkę, aż po premium. Opony musiały udowodnić swoją wartość na śniegu, lodzie, mokrej i suchej nawierzchni. Wyniki nie pozostawiają złudzeń: oszczędzanie na ogumieniu często oznacza oszczędzanie na bezpieczeństwie.

Publikacja: 29.09.2025 08:21

ADAC oceniło 6 opon jako dobre, 10 jako zadowalające, 4 jako wystarczające, 11 jako niezadowalające

ADAC oceniło 6 opon jako dobre, 10 jako zadowalające, 4 jako wystarczające, 11 jako niezadowalające

Foto: AdobeStock

Albert Warner

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są zagrożenia związane z zakupem tanich opon zimowych?
  • Jak oceniono opony w poszczególnych segmentach cenowych w teście ADAC?
  • Dlaczego homologacja zimowa nie zawsze gwarantuje jakość opon?
  • Jak opony „Nordic” wypadają w kontekście europejskich warunków zimowych?

Wyniki testu w rozmiarze 225/40 R18 H/V oceniono: 6 opon jako dobre, 10 jako zadowalające, 4 jako wystarczające, 11 jako niezadowalające. Najgorzej wypadły opony budżetowe – wszystkie 11 ocenionych najniżej modeli pochodziło z tej kategorii. Ich wspólny problem? Brak przyczepności, długie drogi hamowania i niska jakość prowadzenia. Przykładowo, Evergreen EW66 czy Landsail Winter Lander ledwo zatrzymywały auto na śniegu i lodzie. Jeszcze bardziej wymowne są różnice na mokrej nawierzchni. Podczas hamowania z 80 km/h samochód na oponach Goodyear UltraGrip Performance 3 już stał, gdy auto na tanich Syron Everest 2 wciąż pędziło z prędkością blisko 46 km/h.

Segment średni wypadł przeciętnie. Aż 8 z 11 opon uzyskało ocenę „zadowalającą”. Można je uznać za akceptowalne, jeśli kierowca jest świadomy ich ograniczeń. Do tego grona należą m.in. Kleber Krisalp HP3, Nokian Tyres Snowproof P, Semperit Speed-Grip 5 czy Uniroyal WinterExpert. Nieco słabiej poradziły sobie Firestone Winterhawk 4, Maxxis Premitra Snow WP6 i Apollo Aspire XP Winter – miały problemy z prowadzeniem na suchej nawierzchni i nie zapewniały odpowiedniej stabilności w awaryjnych manewrach. Najlepsze rezultaty osiągnęły opony premium. Sześć modeli uzyskało ocenę „dobrą”. Wśród nich:
Goodyear UltraGrip Performance 3, Michelin Pilot Alpin 5, Bridgestone Blizzak 6, Dunlop Winter Sport 5, Hankook Winter i*cept evo3 W330, Continental WinterContact TS 870 P.

Tanie nie znaczy bezpieczne

ADAC przypomina, że wszystkie testowane opony miały symbol płatka śniegu, czyli oficjalną homologację zimową. To jednak nie gwarantuje realnych osiągów. Jak pokazały wyniki, homologacja nie zastąpi jakości mieszanki i konstrukcji bieżnika. Coraz częściej na rynku pojawiają się opony „Nordic”, przeznaczone na rynki Skandynawii. Choć oferują lepszą przyczepność na śniegu i lodzie, w warunkach Europy Środkowej wypadają gorzej na mokrym i suchym asfalcie. Dlatego ADAC odradza ich zakup w Niemczech czy Polsce, gdzie zimy są łagodniejsze.

Czytaj więcej

Znacząca grupa kierowców uważa opony całoroczne i zimowe za równie dobre
Czym jeździć
Czy opony całoroczne mają sens? Europejscy kierowcy dzielą się swoimi opiniami
Reklama
Reklama

Top 10 zimowych opon według ADAC

Goodyear UltraGrip Performance 3 – Ocena ADAC: 2,0 | Bezpieczeństwo: 2,1 | Ekologia: 1,7
Michelin Pilot Alpin 5 – 2,1 | 2,1 | 2,0
Bridgestone Blizzak 6 – 2,2 | 2,2 | 2,3
Dunlop Winter Sport 5 – 2,4 | 2,4 | 2,3
Hankook Winter i*cept evo3 W330 – 2,4 | 2,6 | 1,9
Continental WinterContact TS 870 P – 2,5 | 2,6 | 2,2
Kleber Krisalp HP3 – 2,6 | 2,7 | 2,5
Nokian Tyres Snowproof P – 2,7 | 2,8 | 2,5
Momo W-20 North Pole – 2,7 | 2,7 | 2,8
Ceat WinterDrive – 2,8 | 3,0 | 2,2

Test ADAC potwierdził starą zasadę: „dostajesz to, za co płacisz”. Opony premium gwarantują najlepsze parametry, średnia półka oferuje kompromis, a najtańsze modele często oznaczają rezygnację z bezpieczeństwa. Różnica w cenie kompletu może wynosić kilkaset złotych, ale różnica w drodze hamowania – kilkanaście metrów.

Czy wiesz, że…
Najlepsze opony w teście – Goodyear UltraGrip Performance 3 – mogą wytrzymać nawet 76 tys. km.
Różnica drogi hamowania między najlepszą a najgorszą oponą wyniosła ponad 15 metrów.
Najtańsze opony w teście kosztowały ok. 95 euro/szt., podczas gdy Michelin – 177 euro/szt.
Symbol płatka śniegu na oponie oznacza homologację zimową, ale nie gwarantuje jakości.

Czytaj więcej

Według ADAC liderem pod tym względem bezawaryjności okazało się BMW X3
Po Drodze
Najmniej awaryjne SUV-y według rankingu ADAC. Na szczycie trzy niemieckie marki

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

opony zimowe ADAC

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są zagrożenia związane z zakupem tanich opon zimowych?
  • Jak oceniono opony w poszczególnych segmentach cenowych w teście ADAC?
  • Dlaczego homologacja zimowa nie zawsze gwarantuje jakość opon?
  • Jak opony „Nordic” wypadają w kontekście europejskich warunków zimowych?
Pozostało jeszcze 92% artykułu

Wyniki testu w rozmiarze 225/40 R18 H/V oceniono: 6 opon jako dobre, 10 jako zadowalające, 4 jako wystarczające, 11 jako niezadowalające. Najgorzej wypadły opony budżetowe – wszystkie 11 ocenionych najniżej modeli pochodziło z tej kategorii. Ich wspólny problem? Brak przyczepności, długie drogi hamowania i niska jakość prowadzenia. Przykładowo, Evergreen EW66 czy Landsail Winter Lander ledwo zatrzymywały auto na śniegu i lodzie. Jeszcze bardziej wymowne są różnice na mokrej nawierzchni. Podczas hamowania z 80 km/h samochód na oponach Goodyear UltraGrip Performance 3 już stał, gdy auto na tanich Syron Everest 2 wciąż pędziło z prędkością blisko 46 km/h.

Pozostało jeszcze 82% artykułu
Reklama
69 proc. właścicieli Suzuki Splash na rynku niemieckim ma powyżej 60 lat
Czym jeździć
Ulubione marki emerytów. Które auta kochają seniorzy
miniaturka - Podcast „Moto rp.pl”: Wszystko o samochodach używanych
Czym jeździć
Podcast „Moto rp.pl”: Wszystko o samochodach używanych
Rekordowy wzrost rejestracji osiągnęło MG - 247,65 proc.
Czym jeździć
MG rekordzistą wzrostu sprzedaży na polskim rynku. 247 procent robi wrażenie
Średnia cena chińskich modeli z TOP10 wynosi 105 tys. ztoych
Czym jeździć
10 najtańszych chińskich modeli aut na polskim rynku
Japońska niezawodność teraz nawet 12 000 zł taniej. Poznaj promocje na Suzuki Swift
Materiał Partnera
Japońska niezawodność teraz nawet 12 000 zł taniej. Poznaj promocje na Suzuki Swift
Reklama
Reklama
e-Wydanie