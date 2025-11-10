Aktualizacja: 11.11.2025 03:05 Publikacja: 10.11.2025 11:44
Elektryczna Kia EV5 stratuje od 200 990 zł
Foto: mat. prasowe
Kia Sportage to bardzo popularny, kompaktowy SUV, który właśnie doczekał się nowej generacji. Wielu klientów na taki model przy okazji wizyty w salonie może się jednak zastanawiać: czy to już nie pora na kolejny krok, czyli samochód elektryczny? Zwłaszcza mieszkańcy domów z garażem i instalacją fotowoltaiczną mogą mieć takie rozterki: wtedy koszty miejskiej jazdy tego typu autem są naprawdę nieduże. Kia nie oferuje jednak elektrycznej wersji Sportage’a… co nie oznacza, że nie ma propozycji dla klientów szukających SUV-a tej wielkości na prąd. To EV5.
Kia EV5
Foto: mat. prasowe
EV5 od podstaw opracowano jako samochód elektryczny. Ma 4610 mm długości i 2750 mm rozstawu osi. To oznacza, że EV5 jest o 70 mm dłuższy od Sportage’a, ma także większy rozstaw osi, powinno więc oferować więcej przestrzeni z tyłu. Jego bagażnik mieści od 566 litrów do 1650 litrów przy rozłożonej tylnej kanapie. Jeśli chodzi o napęd: jednostka o mocy 217 KM i momencie 295 Nm napędza przednie koła. Samochód osiąga 100 km/h w 8,4 s, a jego prędkość maksymalna to 165 km/h. Energia magazynowana jest w akumulatorze o pojemności 81,4 kWh, co przekłada się na zasięg do 530 km w cyklu WLTP. Maksymalna moc ładowania prądem stałym wynosi 140 kW, co oznacza, że w około pół godziny można uzupełnić energię na 70–80 proc. pojemności. Auto korzysta z architektury 400V. Po 800V trzeba zwrócić się do droższych modeli marki, czyli EV6 i EV9.
Kia EV5
Foto: mat. prasowe
Wnętrze EV5 jest zgodne z tym, co znamy z innych, najnowszych modeli firmy. Kierowcę otacza szeroki, zakrzywiony panel złożony z trzech ekranów o przekątnych 12,3 + 12,3 + 5,3 cala, który łączy obsługę multimediów, zegarów i klimatyzacji. Część materiałów użytych do wykończenia pochodzi z recyklingu. Czas na ceny i wyposażenie. Czy jest drogo? Tego Kii zarzucić się raczej nie da - zwłaszcza że od cen można jeszcze odliczyć dopłaty z programu „NaszEauto”.
Już podstawowa wersja Air (od 200 990 zł) oferuje całkiem bogate wyposażenie - aktywny tempomat, asystenta jazdy autostradowej, kamerę cofania, czujniki z przodu i z tyłu, podgrzewane fotele i kierownicę, pompę ciepła oraz światła LED. Ma także pompę ciepła. Wariant Earth (od 220 490 zł) dodaje reflektory projekcyjne, trójstrefową klimatyzację, elektryczną klapę bagażnika, podgrzewaną tylną kanapę czy możliwość ładowania urządzeń zewnętrznych (V2D). Topowa odmiana GT-Line (od 235 490 zł) wyróżnia się bardziej sportową stylistyką, nagłośnieniem Harman Kardon, wentylowanymi fotelami, cyfrowym kluczykiem i systemem kamer 360°.
Kia EV5
Foto: mat. prasowe
Jak na razie, w gamie jest tylko jeden silnik. Nowa Kia EV5 trafi do polskich salonów w najbliższych tygodniach. Wiele wskazuje na to, że będzie jednym z najważniejszych modeli elektrycznych na rynku w 2026 roku, choć konkurencja (np. Tesla Model Y, VW ID.4, Skoda Enyaq, Toyota bZ4X) nie śpi i w wielu przypadkach kosztuje mniej. Dla przykładu Citroen C5 Aircross – 174 900 zł, GAC Aion V – 178 900 zł, Omoda E5 – 169 900 zł. Benzynowa Kia Sportage startuje w wersji z mocą silnika 239 KM od 165 900 zł. Po odliczeniu dopłat od elektryka kwota, którą musimy zapłacić za EV5 zbliża się do porównywalnej wersji spalinowej. Czy EV5 przekona do siebie klientów, którzy dotychczas myśleli tylko o modelach spalinowych? Cena może w tym pomóc.
CZY WIESZ ŻE...
- Kia EV5 powstała na nowej platformie E-GMP przeznaczonej wyłącznie dla aut elektrycznych, którą dzieli m.in. z EV6 i EV9, ale w uproszczonej architekturze 400 V.
- Kia EV5 jest produkowana w chińskiej fabryce Yancheng, a wersje na rynek europejski będą montowane również w Korei Południowej.
- EV5 zaprojektował Karim Habib, ten sam projektant, który odpowiadał wcześniej za BMW X6 i Infiniti Q Inspiration.
- Kia planuje do 2027 roku mieć 11 modeli elektrycznych w swojej globalnej gamie – a EV5 ma być jednym z trzech najpopularniejszych?
Kia EV5
Foto: mat. prasowe
Kia EV5
Foto: mat. prasowe
Kia EV5
Foto: mat. prasowe
