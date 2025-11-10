Reklama

Kia EV5 wyceniona w Polsce. Elektryk w cenie modelu spalinowego

Kia EV5 to elektryczny SUV mniej więcej wielkości popularnego Sportage’a. Po odliczeniu dopłat również jego cena może być podobna.

Publikacja: 10.11.2025 11:44

Elektryczna Kia EV5 stratuje od 200 990 zł

Elektryczna Kia EV5 stratuje od 200 990 zł

Foto: mat. prasowe

Robert Harasim

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jaki jest zasięg Kia EV5 na jednym ładowaniu i jakie ma osiągi?
  • Co wyróżnia wyposażenie podstawowej wersji Kia EV5 względem konkurencji?
  • Jak Kia EV5 pozycjonuje się wśród innych elektrycznych SUV-ów na rynku?

Kia Sportage to bardzo popularny, kompaktowy SUV, który właśnie doczekał się nowej generacji. Wielu klientów na taki model przy okazji wizyty w salonie może się jednak zastanawiać: czy to już nie pora na kolejny krok, czyli samochód elektryczny? Zwłaszcza mieszkańcy domów z garażem i instalacją fotowoltaiczną mogą mieć takie rozterki: wtedy koszty miejskiej jazdy tego typu autem są naprawdę nieduże. Kia nie oferuje jednak elektrycznej wersji Sportage’a… co nie oznacza, że nie ma propozycji dla klientów szukających SUV-a tej wielkości na prąd. To EV5.

Kia EV5

Kia EV5

Foto: mat. prasowe

EV5 od podstaw opracowano jako samochód elektryczny. Ma 4610 mm długości i 2750 mm rozstawu osi. To oznacza, że EV5 jest o 70 mm dłuższy od Sportage’a, ma także większy rozstaw osi, powinno więc oferować więcej przestrzeni z tyłu. Jego bagażnik mieści od 566 litrów do 1650 litrów przy rozłożonej tylnej kanapie. Jeśli chodzi o napęd: jednostka o mocy 217 KM i momencie 295 Nm napędza przednie koła. Samochód osiąga 100 km/h w 8,4 s, a jego prędkość maksymalna to 165 km/h. Energia magazynowana jest w akumulatorze o pojemności 81,4 kWh, co przekłada się na zasięg do 530 km w cyklu WLTP. Maksymalna moc ładowania prądem stałym wynosi 140 kW, co oznacza, że w około pół godziny można uzupełnić energię na 70–80 proc. pojemności. Auto korzysta z architektury 400V. Po 800V trzeba zwrócić się do droższych modeli marki, czyli EV6 i EV9.

Czytaj więcej

Kia EV9 to duży SUV, który chce wkraść się do serc klientów marek premium
Ten pierwszy raz
Kia EV9: Rodzinny, elektryczny gigant
Reklama
Reklama
Kia EV5

Kia EV5

Foto: mat. prasowe

Wnętrze EV5 jest zgodne z tym, co znamy z innych, najnowszych modeli firmy. Kierowcę otacza szeroki, zakrzywiony panel złożony z trzech ekranów o przekątnych 12,3 + 12,3 + 5,3 cala, który łączy obsługę multimediów, zegarów i klimatyzacji. Część materiałów użytych do wykończenia pochodzi z recyklingu. Czas na ceny i wyposażenie. Czy jest drogo? Tego Kii zarzucić się raczej nie da - zwłaszcza że od cen można jeszcze odliczyć dopłaty z programu „NaszEauto”.

Ceny Kii EV5 startują od 200 990 zł

Już podstawowa wersja Air (od 200 990 zł) oferuje całkiem bogate wyposażenie - aktywny tempomat, asystenta jazdy autostradowej, kamerę cofania, czujniki z przodu i z tyłu, podgrzewane fotele i kierownicę, pompę ciepła oraz światła LED. Ma także pompę ciepła. Wariant Earth (od 220 490 zł) dodaje reflektory projekcyjne, trójstrefową klimatyzację, elektryczną klapę bagażnika, podgrzewaną tylną kanapę czy możliwość ładowania urządzeń zewnętrznych (V2D). Topowa odmiana GT-Line (od 235 490 zł) wyróżnia się bardziej sportową stylistyką, nagłośnieniem Harman Kardon, wentylowanymi fotelami, cyfrowym kluczykiem i systemem kamer 360°.

Kia EV5

Kia EV5

Foto: mat. prasowe

Jak na razie, w gamie jest tylko jeden silnik. Nowa Kia EV5 trafi do polskich salonów w najbliższych tygodniach. Wiele wskazuje na to, że będzie jednym z najważniejszych modeli elektrycznych na rynku w 2026 roku, choć konkurencja (np. Tesla Model Y, VW ID.4, Skoda Enyaq, Toyota bZ4X) nie śpi i w wielu przypadkach kosztuje mniej. Dla przykładu Citroen C5 Aircross – 174 900 zł, GAC Aion V – 178 900 zł, Omoda E5 – 169 900 zł. Benzynowa Kia Sportage startuje w wersji z mocą silnika 239 KM od 165 900 zł. Po odliczeniu dopłat od elektryka kwota, którą musimy zapłacić za EV5 zbliża się do porównywalnej wersji spalinowej. Czy EV5 przekona do siebie klientów, którzy dotychczas myśleli tylko o modelach spalinowych? Cena może w tym pomóc.

CZY WIESZ ŻE...
- Kia EV5 powstała na nowej platformie E-GMP przeznaczonej wyłącznie dla aut elektrycznych, którą dzieli m.in. z EV6 i EV9, ale w uproszczonej architekturze 400 V.
- Kia EV5 jest produkowana w chińskiej fabryce Yancheng, a wersje na rynek europejski będą montowane również w Korei Południowej.
- EV5 zaprojektował Karim Habib, ten sam projektant, który odpowiadał wcześniej za BMW X6 i Infiniti Q Inspiration.
- Kia planuje do 2027 roku mieć 11 modeli elektrycznych w swojej globalnej gamie – a EV5 ma być jednym z trzech najpopularniejszych?

Reklama
Reklama
Kia EV5

Kia EV5

Foto: mat. prasowe

Kia EV5

Kia EV5

Foto: mat. prasowe

Kia EV5

Kia EV5

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

Elektryczna Kia PV5 ustanowiła rekord Guinnessa
Na prąd
Kia bije rekord Guinnessa. Żaden elektryczny van nie przejechał tylu kilometrów

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Kia Marki Kia EV5

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jaki jest zasięg Kia EV5 na jednym ładowaniu i jakie ma osiągi?
  • Co wyróżnia wyposażenie podstawowej wersji Kia EV5 względem konkurencji?
  • Jak Kia EV5 pozycjonuje się wśród innych elektrycznych SUV-ów na rynku?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Kia Sportage to bardzo popularny, kompaktowy SUV, który właśnie doczekał się nowej generacji. Wielu klientów na taki model przy okazji wizyty w salonie może się jednak zastanawiać: czy to już nie pora na kolejny krok, czyli samochód elektryczny? Zwłaszcza mieszkańcy domów z garażem i instalacją fotowoltaiczną mogą mieć takie rozterki: wtedy koszty miejskiej jazdy tego typu autem są naprawdę nieduże. Kia nie oferuje jednak elektrycznej wersji Sportage’a… co nie oznacza, że nie ma propozycji dla klientów szukających SUV-a tej wielkości na prąd. To EV5.

Pozostało jeszcze 88% artykułu
Reklama
Tesla Model X i Model S po zmianach
W Salonach
Tesla Model S i X po 10 latach zyskały modernizację. Polskie ceny zaskakują
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Kia Stonic startuje z ceną 90 990 zł
W Salonach
Kia Stonic po modernizacji. Znamy polskie ceny odświeżonego crossovera z Korei
Tesla Model Y Standard to uproszczona wersja najpopularniejszego modelu
W Salonach
Tesla burzy porządek w świecie elektromobilności. Nowy tani model z polskim cennikiem
Cupra Tavascan to pierwszy w pełni elektryczny SUV-coupé hiszpańskiej marki
W Salonach
Cupra Tavascan: SUV, który wyznacza własne zasady
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Nowa wersja Skody_Elroq ma napęd na cztery koła
W Salonach
Elektryczny hit Skody teraz dostępny z napędem na cztery koła. Ceny nowej wersji
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama