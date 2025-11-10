Kia EV5 Foto: mat. prasowe

Wnętrze EV5 jest zgodne z tym, co znamy z innych, najnowszych modeli firmy. Kierowcę otacza szeroki, zakrzywiony panel złożony z trzech ekranów o przekątnych 12,3 + 12,3 + 5,3 cala, który łączy obsługę multimediów, zegarów i klimatyzacji. Część materiałów użytych do wykończenia pochodzi z recyklingu. Czas na ceny i wyposażenie. Czy jest drogo? Tego Kii zarzucić się raczej nie da - zwłaszcza że od cen można jeszcze odliczyć dopłaty z programu „NaszEauto”.

Ceny Kii EV5 startują od 200 990 zł

Już podstawowa wersja Air (od 200 990 zł) oferuje całkiem bogate wyposażenie - aktywny tempomat, asystenta jazdy autostradowej, kamerę cofania, czujniki z przodu i z tyłu, podgrzewane fotele i kierownicę, pompę ciepła oraz światła LED. Ma także pompę ciepła. Wariant Earth (od 220 490 zł) dodaje reflektory projekcyjne, trójstrefową klimatyzację, elektryczną klapę bagażnika, podgrzewaną tylną kanapę czy możliwość ładowania urządzeń zewnętrznych (V2D). Topowa odmiana GT-Line (od 235 490 zł) wyróżnia się bardziej sportową stylistyką, nagłośnieniem Harman Kardon, wentylowanymi fotelami, cyfrowym kluczykiem i systemem kamer 360°.

Kia EV5 Foto: mat. prasowe

Jak na razie, w gamie jest tylko jeden silnik. Nowa Kia EV5 trafi do polskich salonów w najbliższych tygodniach. Wiele wskazuje na to, że będzie jednym z najważniejszych modeli elektrycznych na rynku w 2026 roku, choć konkurencja (np. Tesla Model Y, VW ID.4, Skoda Enyaq, Toyota bZ4X) nie śpi i w wielu przypadkach kosztuje mniej. Dla przykładu Citroen C5 Aircross – 174 900 zł, GAC Aion V – 178 900 zł, Omoda E5 – 169 900 zł. Benzynowa Kia Sportage startuje w wersji z mocą silnika 239 KM od 165 900 zł. Po odliczeniu dopłat od elektryka kwota, którą musimy zapłacić za EV5 zbliża się do porównywalnej wersji spalinowej. Czy EV5 przekona do siebie klientów, którzy dotychczas myśleli tylko o modelach spalinowych? Cena może w tym pomóc.

CZY WIESZ ŻE...

- Kia EV5 powstała na nowej platformie E-GMP przeznaczonej wyłącznie dla aut elektrycznych, którą dzieli m.in. z EV6 i EV9, ale w uproszczonej architekturze 400 V.

- Kia EV5 jest produkowana w chińskiej fabryce Yancheng, a wersje na rynek europejski będą montowane również w Korei Południowej.

- EV5 zaprojektował Karim Habib, ten sam projektant, który odpowiadał wcześniej za BMW X6 i Infiniti Q Inspiration.

- Kia planuje do 2027 roku mieć 11 modeli elektrycznych w swojej globalnej gamie – a EV5 ma być jednym z trzech najpopularniejszych?