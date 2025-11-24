Z powodu większego silnika przednia część nadwozia została całkowicie przeprojektowana. Zwis wydłużono o 7,6 cm, co poprawiło proporcje, choć całe auto nieco urosło, wciąż powinno być wygodne do parkowania w centrum. Toyota przy okazji wprowadziła nowy pas przedni z szerszym grillem i smuklejszymi reflektorami LED. Do palety dodano cztery nowe kolory - Cinnamon, Jasmine, Tarragon i Lavandula - a usportowiona wersja GR Sport może być zamówiona w odcieniu Mustard. Zmieniono także zawieszenie: zastosowano nowe sprężyny, amortyzatory i stabilizatory, co według producenta poprawia komfort i precyzję prowadzenia. Pomimo modyfikacji Aygo X zachowało swój największy atut: promień skrętu wynoszący zaledwie 4,7 metra, czyli rekordowo mało w segmencie A.

Hybrydowa Toyota Aygo X Foto: mat. prasowe

W kabinie zmian jest mniej, ale też da się je odczuć. Kierowca ma teraz przed sobą nowy, 7-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, a na środku deski rozdzielczej pojawił się 9-calowy ekran systemu multimedialnego Toyota Touch 3, kompatybilny z Android Auto i Apple CarPlay. Oprócz tego, wprowadzono dodatkowe wygłuszenia pod maską i w desce rozdzielczej, a w droższych wersjach pojawiły się grubsze szyby. W efekcie we wnętrzu ma być ciszej, szczególnie przy wyższych prędkościach… które Aygo X ma szanse teraz sprawnie osiągać.

Hybrydowa Toyota Aygo X Foto: mat. prasowe

Ceny za hybrydę w klasie A startują od 82 900 zł

Niestety, wszystkie te zmiany na lepsze oznaczają, że klienci muszą głębiej sięgnąć do kieszeni, z drugiej strony to najmniejsza, najtańsza i jedyna w tej klasie hybryda na rynku. Najtańsza Toyota Aygo X Hybrid w wersji Active kosztuje obecnie 82 900 zł w ofercie promocyjnej (cena katalogowa to 89 900 zł). Już „w podstawie” auto oferuje automatyczną klimatyzację, kamerę cofania, 17-calowe felgi stalowe i tempomat adaptacyjny. Kolejny poziom wyposażenia – Comfort – wyceniono na 85 900 zł w promocji (92 800 zł katalogowo). Ta odmiana ma już aluminiowe felgi, podgrzewane przednie fotele i dodatkowe oświetlenie bagażnika.