Toyota Aygo X Hybrid
Toyota Aygo - w obecnej generacji z nazwą z literą „X” na końcu, sygnalizującą, że mamy do czynienia z modelem z nieco zwiększonym prześwitem, w stylu crossoverowym - to jeden z ostatnich przedstawicieli spalinowego segmentu A. Aut miejskich robi się coraz mniej. Przegrywają z normami emisji spalin i ze wzrostem cen: gdy stają się coraz droższe, tracą sens i klienci wolą kupować modele segmentu B lub SUV-y. Ale dotychczas Aygo X dzielnie walczyło na rynku, wyposażone w wolnossący silnik benzynowy 1.0. Teraz przeszło modernizację i przy okazji stało się hybrydowe.
Hybrydowa Toyota Aygo X
Najważniejszą zmianą jest właśnie napęd. Dotychczasowy trzycylindrowy silnik 1.0 o mocy 72 KM przeszedł do historii. Zastąpiła go nowa, pełna hybryda 1.5 Hybrid Dynamic Force, znana z Yarisa i produkowana w Polsce. Układ rozwija 116 KM, czyli aż o 44 KM więcej niż wcześniej. Dzięki temu czas przyspieszenia od 0 do 100 km/h skrócił się z długich 15,6 do 9,2 sekundy.. W praktyce oznacza to, że Aygo X stało się naprawdę żwawym autem, zdolnym do dynamicznej jazdy w mieście i nie tylko. Mimo lepszej dynamiki zużycie paliwa spadło - Toyota deklaruje średnio 3,8 litra na 100 km w cyklu WLTP, przy emisji CO2 na poziomie 85 g/km (wcześniej 108 g/km). To zasługa nie tylko układu hybrydowego, ale też lżejszej konstrukcji i zoptymalizowanego oprogramowania sterującego.
Hybrydowa Toyota Aygo X
Z powodu większego silnika przednia część nadwozia została całkowicie przeprojektowana. Zwis wydłużono o 7,6 cm, co poprawiło proporcje, choć całe auto nieco urosło, wciąż powinno być wygodne do parkowania w centrum. Toyota przy okazji wprowadziła nowy pas przedni z szerszym grillem i smuklejszymi reflektorami LED. Do palety dodano cztery nowe kolory - Cinnamon, Jasmine, Tarragon i Lavandula - a usportowiona wersja GR Sport może być zamówiona w odcieniu Mustard. Zmieniono także zawieszenie: zastosowano nowe sprężyny, amortyzatory i stabilizatory, co według producenta poprawia komfort i precyzję prowadzenia. Pomimo modyfikacji Aygo X zachowało swój największy atut: promień skrętu wynoszący zaledwie 4,7 metra, czyli rekordowo mało w segmencie A.
Hybrydowa Toyota Aygo X
W kabinie zmian jest mniej, ale też da się je odczuć. Kierowca ma teraz przed sobą nowy, 7-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, a na środku deski rozdzielczej pojawił się 9-calowy ekran systemu multimedialnego Toyota Touch 3, kompatybilny z Android Auto i Apple CarPlay. Oprócz tego, wprowadzono dodatkowe wygłuszenia pod maską i w desce rozdzielczej, a w droższych wersjach pojawiły się grubsze szyby. W efekcie we wnętrzu ma być ciszej, szczególnie przy wyższych prędkościach… które Aygo X ma szanse teraz sprawnie osiągać.
Hybrydowa Toyota Aygo X
Niestety, wszystkie te zmiany na lepsze oznaczają, że klienci muszą głębiej sięgnąć do kieszeni, z drugiej strony to najmniejsza, najtańsza i jedyna w tej klasie hybryda na rynku. Najtańsza Toyota Aygo X Hybrid w wersji Active kosztuje obecnie 82 900 zł w ofercie promocyjnej (cena katalogowa to 89 900 zł). Już „w podstawie” auto oferuje automatyczną klimatyzację, kamerę cofania, 17-calowe felgi stalowe i tempomat adaptacyjny. Kolejny poziom wyposażenia – Comfort – wyceniono na 85 900 zł w promocji (92 800 zł katalogowo). Ta odmiana ma już aluminiowe felgi, podgrzewane przednie fotele i dodatkowe oświetlenie bagażnika.
Hybrydowa Toyota Aygo X
Najdroższa wersja, Style, startuje od 92 800 zł (lub 99 900 zł poza promocją). W standardzie dostajemy czarne wykończenie dachu, światła LED, przyciemniane szyby i czujnik deszczu. Aygo X można doposażyć w trzy pakiety: Smart za 3000 zł (z czujnikami parkowania i kluczykiem bezdotykowym), VIP za 11 000 zł (18-calowe felgi, dwustrefowa klimatyzacja, lepszy system multimedialny i tapicerka z wyższej półki) oraz sportowy GR Sport za 16 000 zł, który dodaje obniżone zawieszenie, 18-calowe obręcze i charakterystyczne detale stylistyczne. Za 3000 zł można dokupić też audio JBL. W zależności od konfiguracji, cena hybrydowego Aygo X może być atrakcyjna, albo przy dobrze wyposażonym egzemplarzu może więc sięgnąć ponad 110 000 zł - to poziom większego Yarisa, też z układem hybrydowym. Czas pokaże, jak wielu będzie klientów, którzy cenią sobie miejskie wymiary połączone z niskim zużyciem paliwa. „Kanibalizacja” w gamie Toyoty jest niewykluczona.
CZY WIESZ, ŻE...
- Aygo pierwszej generacji powstawało we wspólnej fabryce Toyoty, Peugeota i Citroëna w czeskim Kolinie, razem z bliźniaczymi modelami 107 i C1. Dzisiejsze Aygo X nie ma już żadnego odpowiednika.
- Toyota sprzedaje w Europie najwięcej hybryd spośród wszystkich producentów. W 2024 roku już ponad 70 proc. wszystkich nowych Toyot miało napęd hybrydowy.
- W niektórych krajach segment A prawie całkowicie zniknął z oferty – Aygo X jest jednym z ostatnich nowych aut benzynowych, które są w ofercie.
Hybrydowa Toyota Aygo X
Toyota Aygo X GR Sport
