Parametry maszyny Linghang robią wrażenie nawet na najbardziej doświadczonych inżynierach. Tarcza tnąca o średnicy 15,4 metra to obecnie największe narzędzie tego typu na świecie. Dla porównania – średnica ta przekracza wysokość standardowego pięciopiętrowego budynku. Cała konstrukcja rozciąga się na 148 metrów długości i waży około 4 tysięcy ton, co odpowiada wadze około 30 lokomotyw kolejowych. To właśnie ta tarcza umożliwia drążenie tunelu o przekroju pozwalającym na umieszczenie dwutorowej linii kolejowej dla pociągów dużych prędkości. Po zakończeniu prac, tunel będzie obsługiwał połączenia między kluczowymi metropoliami regionu – Szanghajem, Nankinem i Hefei – znacząco skracając czas podróży między nimi.

Reklama Reklama

Maszyna większa niż pięciopiętrowy budynek

Linghang to nie tylko rozmiar. Maszyna została wyposażona w zaawansowany system inteligentnego sterowania, który reprezentuje nową generację technologii TBM. System ten wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do analizy danych geologicznych w czasie rzeczywistym, automatycznie dostosowując ciśnienie robocze i prędkość drążenia do zmieniających się warunków gruntowych. Wang Yi, zastępca kierownika ds. sprzętu projektu, podkreśla rewolucyjny charakter zastosowanych rozwiązań. System umożliwia autonomiczną pracę maszyny poprzez inteligentną analizę i podejmowanie decyzji. W praktyce oznacza to, że Linghang może przewidywać potencjalne trudności geologiczne i samodzielnie modyfikować parametry pracy, minimalizując potrzebę interwencji operatorów.

Dodatkowo maszyna wyposażona jest w zaawansowane systemy monitorowania stanu kluczowych komponentów – od zużycia narzędzi skrawających po temperatury pracy i cyrkulację płuczki. Wszystkie te dane są analizowane w czasie rzeczywistym, co pozwala na przewidywalne planowanie konserwacji i maksymalizację wydajności pracy. W ciągu zaledwie jednego miesiąca maszyna wydrążyła 718 metrów tunelu – wynik uznany za nowy rekord światowy dla maszyn o średnicy 15 metrów. To tempo pracy, które jeszcze dekadę temu byłoby nie do pomyślenia przy tak monumentalnych wymiarach konstrukcji.

10 kilometrów w jednym przejściu: pierwszy raz na świecie

Li Bin, główny inżynier projektu realizowanego przez China Railway Tunnel Group Co., nie ukrywa dumy z osiągnięcia. "To pierwszy raz na świecie, kiedy maszyna z tarczą o średnicy 15 metrów osiągnęła nieprzerwane drążenie tunelu o długości 10 tysięcy metrów podczas jednego przejazdu" – powiedział. Projekt tunelu pod Jangcy wyznacza także inne rekordy. Tunel będzie najgłębszym w historii drążenia pod tą rzeką – jego najniższy punkt znajdzie się 89 metrów pod powierzchnią. Dodatkowo, planowana prędkość eksploatacyjna 350 km/h ustanowi nowy standard dla podwodnych tuneli kolejowych na świecie.