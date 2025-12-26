Reklama
Chiny przesuwają granice inżynierii. Największa maszyna świata drąży 10 km tunel

W sercu jednego z najambitniejszych projektów infrastrukturalnych w Chinach pracuje obecnie najbardziej zaawansowana maszyna tunelowa na świecie. Linghang, bo tak nazwano gigantyczną maszynę TBM (Tunnel Boring Machine). Wydrążyła 10 km tunelu pod rzeką Jangcy, trzecią najdłuższą rzeką świata.

Publikacja: 26.12.2025 09:02

Chińską TBM (Tunnel Boring Machine), która wydrążyła 10 km tunel nazwano Linghang

Foto: mat. prasowe

Aleksander Mróz

Parametry maszyny Linghang robią wrażenie nawet na najbardziej doświadczonych inżynierach. Tarcza tnąca o średnicy 15,4 metra to obecnie największe narzędzie tego typu na świecie. Dla porównania – średnica ta przekracza wysokość standardowego pięciopiętrowego budynku. Cała konstrukcja rozciąga się na 148 metrów długości i waży około 4 tysięcy ton, co odpowiada wadze około 30 lokomotyw kolejowych. To właśnie ta tarcza umożliwia drążenie tunelu o przekroju pozwalającym na umieszczenie dwutorowej linii kolejowej dla pociągów dużych prędkości. Po zakończeniu prac, tunel będzie obsługiwał połączenia między kluczowymi metropoliami regionu – Szanghajem, Nankinem i Hefei – znacząco skracając czas podróży między nimi.

Maszyna większa niż pięciopiętrowy budynek

Linghang to nie tylko rozmiar. Maszyna została wyposażona w zaawansowany system inteligentnego sterowania, który reprezentuje nową generację technologii TBM. System ten wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do analizy danych geologicznych w czasie rzeczywistym, automatycznie dostosowując ciśnienie robocze i prędkość drążenia do zmieniających się warunków gruntowych. Wang Yi, zastępca kierownika ds. sprzętu projektu, podkreśla rewolucyjny charakter zastosowanych rozwiązań. System umożliwia autonomiczną pracę maszyny poprzez inteligentną analizę i podejmowanie decyzji. W praktyce oznacza to, że Linghang może przewidywać potencjalne trudności geologiczne i samodzielnie modyfikować parametry pracy, minimalizując potrzebę interwencji operatorów.

Czytaj więcej

Wykonawcy mają prawo zawiesić prace terenowe, gdy warunki pogodowe uniemożliwiają realizację zadań z
Tu i Teraz
Drogowcy rozpoczynają przerwę zimową. Czy to oznacza przestój w pracach?

Dodatkowo maszyna wyposażona jest w zaawansowane systemy monitorowania stanu kluczowych komponentów – od zużycia narzędzi skrawających po temperatury pracy i cyrkulację płuczki. Wszystkie te dane są analizowane w czasie rzeczywistym, co pozwala na przewidywalne planowanie konserwacji i maksymalizację wydajności pracy. W ciągu zaledwie jednego miesiąca maszyna wydrążyła 718 metrów tunelu – wynik uznany za nowy rekord światowy dla maszyn o średnicy 15 metrów. To tempo pracy, które jeszcze dekadę temu byłoby nie do pomyślenia przy tak monumentalnych wymiarach konstrukcji.

10 kilometrów w jednym przejściu: pierwszy raz na świecie

Li Bin, główny inżynier projektu realizowanego przez China Railway Tunnel Group Co., nie ukrywa dumy z osiągnięcia. "To pierwszy raz na świecie, kiedy maszyna z tarczą o średnicy 15 metrów osiągnęła nieprzerwane drążenie tunelu o długości 10 tysięcy metrów podczas jednego przejazdu" – powiedział. Projekt tunelu pod Jangcy wyznacza także inne rekordy. Tunel będzie najgłębszym w historii drążenia pod tą rzeką – jego najniższy punkt znajdzie się 89 metrów pod powierzchnią. Dodatkowo, planowana prędkość eksploatacyjna 350 km/h ustanowi nowy standard dla podwodnych tuneli kolejowych na świecie.

Czytaj więcej

Seryjna produkcja silnika Wankla z Chin planowana jest na 2027 rok
Innowacje
Chińczycy zbudowali swój pierwszy silnik Wankla. To napęd dla dronów i samochodów

Źródło: rp.pl

