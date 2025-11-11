Aktualizacja: 11.11.2025 17:24 Publikacja: 11.11.2025 09:16
Mercedes GLC EQ startuje z ceną od 319 900 zł za wersję GLC 400 4Matic o mocy 489 KM
Foto: mat. prasowe
Mercedes GLC to od lat jedna z lokomotyw sprzedażowych marki. SUV klasy średniej jest lubiany przez klientów po obu stronach Oceanu i doczekał się trzeciego wcielenia. Na rynku debiutuje model o nazwie GLC EQ. To zupełnie nowy model zbudowany na platformie od postaw opracowanej z myślą o modelach na prąd. Ma przekonać do siebie m.in. architekturą 800 V i osiągami. Teraz Mercedes ogłosił polski cennik elektrycznego GLC EQ, który startuje z ceną od 319 900 zł za wersję GLC 400 4Matic o mocy 489 KM. Dla porównania: BMW iX3 kosztuje od 310 000 zł, a Audi Q6 w porównywalnej mocowo odmianie e-tron quattro od 355 500 zł. Tesla Model Y Performance to wydatek od 269 990 zł.
Mercedes GLC EQ
Foto: mat. prasowe
Pod maską (w przenośni, bo tak naprawdę kryje się tam przedni kufer o pojemności 128 litrów) pracują dwa silniki z przekładnią dwubiegową przy tylnej osi i możliwością odłączania przedniego napędu w trybie Eco. Osiągi: 0-100 km/h w 4,3 s i 210 km/h prędkości maksymalnej. Zasięg według normy WLTP wynosi 672 km, a w wariancie zoptymalizowanym aerodynamicznie Long Range – 713 km. Ta druga specyfikacja kosztuje dokładnie 336 363 zł i w standardzie ma m.in. zawieszenie pneumatyczne (pakiet Agility & Comfort). Akumulator ma 94,5 kWh pojemności, a Mercedes podkreśla też, że kierowca nie spędzi wiele czasu przy ładowarkach: uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. zajmuje 22 minuty. Jednocześnie producent w materiałach technicznych chwali się architekturą 800 V i maksymalną mocą ładowania 330 kW, pod warunkiem znalezienia odpowiedniej ładowarki. Można dokupić przetwornicę pozwalającą na obsługę stacji ładowania przystosowanych do architektury 400 V – kosztuje 3 166 zł, ale maksymalna moc ładowania z jej użyciem to tylko 100 kW.
Czytaj więcej
Mercedes nie ukrywa, że nowy GLC to najważniejszy model w ofercie marki. Bestseller, który przez...
Mercedes GLC EQ
Foto: mat. prasowe
Wyposażenie seryjne wersji za 319 900 zł jest rozbudowane i obejmuje m.in. 19-calowe felgi, LED-owe reflektory, podgrzewane fotele, przyciemniane szyby, kierownicę obszytą skórą nappa, ładowarkę indukcyjną, Android Auto i Apple CarPlay, asystenta parkowania, kamerę cofania, ładowarkę pokładową AC 11 kW, dwustrefową klimatyzację i szyby z izolacją akustyczną. W kabinie standardem jest MBUX Superscreen (trzy ekrany: 10,3" dla kierowcy, 14" centralny i dodatkowy po stronie pasażera), a rozbudowany MBUX Hyperscreen 39,1" kosztuje 7 196 zł.
Mercedes GLC EQ
Foto: mat. prasowe
Za co trzeba dopłacać? Biały lakier kosztuje 1 583 zł, lakiery metalizowane od 4 663 zł. Digital Light to wydatek 6 735 zł. Pakiet zimowy z podgrzewaną kierownicą wyceniono na 1 497 zł. Asystent MB.Drive („autopilot”, oczywiście z zachowaniem ograniczeń określonych przez przepisy) to 8 635 zł, a kamery 360° kosztują 3 339 zł. Można też decydować się na zestawy opcji: Pakiet Advanced Plus z Dodatkami Cyfrowymi, kosztujący 17 269 zł, obejmuje podświetlany grill, dach panoramiczny SKY CONTROL o regulowanej przezroczystości oraz dodatkowy ekran dla pasażera.
Mercedes GLC EQ
Foto: mat. prasowe
Kolejny poziom, Premium z Dodatkami Cyfrowymi, wyceniony na 36 265 zł, dodaje system bezkluczykowego dostępu Keyless Go Convenience, bezprzewodową ładowarkę do smartfona, reflektory Digital Light oraz nagłośnienie Burmester 3D. Najwyższy pakiet, Premium Plus, w cenie 54 687 zł, zawiera ekran MBUX Hyperscreen, nagłośnienie Burmester 4D, dach panoramiczny z podświetlanym wzorem, wentylowane fotele z funkcją masażu, ogrzewanie tylnej kanapy oraz system bezpieczeństwa PRE-SAFE Impulse Side. Przypomnijmy: nadwozie GLC EQ ma 4 850 mm długości, 1 910 mm szerokości i 1 640 mm wysokości, a rozstaw osi to 2 970 mm (o 80 mm więcej niż w spalinowym GLC). Bagażnik pomieści 570 l.
Mercedes GLC EQ
Foto: mat. prasowe
Czy tak ułożona oferta sprawi, że elektryczny SUV Mercedesa zdobędzie popularność? Klienci z pewnością czekają na debiut tańszych odmian, na które będzie można uzyskać dopłaty z programu „NaszEauto”. Mercedes GLC EQ 400 4Matic jest objęty 2-letnią gwarancją mechaniczną bez limitu kilometrów. Pierwsze egzemplarze trafią do klientów wiosną.
CZY WIESZ, ŻE...
- Mercedes jako pierwsza marka premium wprowadził seryjny napęd 800 V do SUV-a średniej klasy – do tej pory technologię tę stosowały tylko Porsche i Hyundai/Kia.
- Mercedes opracował własny system chłodzenia akumulatora cieczą, który utrzymuje stałą temperaturę ogniw nawet podczas ładowania z mocą 330 kW.
- Mimo że GLC EQ ma 489 KM, średnie zużycie energii w cyklu WLTP wynosi zaledwie 16,9 kWh/100 km, co czyni go jednym z najoszczędniejszych SUV-ów tej mocy w Europie.
Mercedes GLC EQ
Foto: mat. prasowe
Mercedes GLC EQ
Foto: mat. prasowe
