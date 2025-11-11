Mercedes GLC to od lat jedna z lokomotyw sprzedażowych marki. SUV klasy średniej jest lubiany przez klientów po obu stronach Oceanu i doczekał się trzeciego wcielenia. Na rynku debiutuje model o nazwie GLC EQ. To zupełnie nowy model zbudowany na platformie od postaw opracowanej z myślą o modelach na prąd. Ma przekonać do siebie m.in. architekturą 800 V i osiągami. Teraz Mercedes ogłosił polski cennik elektrycznego GLC EQ, który startuje z ceną od 319 900 zł za wersję GLC 400 4Matic o mocy 489 KM. Dla porównania: BMW iX3 kosztuje od 310 000 zł, a Audi Q6 w porównywalnej mocowo odmianie e-tron quattro od 355 500 zł. Tesla Model Y Performance to wydatek od 269 990 zł.

Mercedes GLC EQ Foto: mat. prasowe

Pod maską (w przenośni, bo tak naprawdę kryje się tam przedni kufer o pojemności 128 litrów) pracują dwa silniki z przekładnią dwubiegową przy tylnej osi i możliwością odłączania przedniego napędu w trybie Eco. Osiągi: 0-100 km/h w 4,3 s i 210 km/h prędkości maksymalnej. Zasięg według normy WLTP wynosi 672 km, a w wariancie zoptymalizowanym aerodynamicznie Long Range – 713 km. Ta druga specyfikacja kosztuje dokładnie 336 363 zł i w standardzie ma m.in. zawieszenie pneumatyczne (pakiet Agility & Comfort). Akumulator ma 94,5 kWh pojemności, a Mercedes podkreśla też, że kierowca nie spędzi wiele czasu przy ładowarkach: uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. zajmuje 22 minuty. Jednocześnie producent w materiałach technicznych chwali się architekturą 800 V i maksymalną mocą ładowania 330 kW, pod warunkiem znalezienia odpowiedniej ładowarki. Można dokupić przetwornicę pozwalającą na obsługę stacji ładowania przystosowanych do architektury 400 V – kosztuje 3 166 zł, ale maksymalna moc ładowania z jej użyciem to tylko 100 kW.