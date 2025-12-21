Aktualizacja: 21.12.2025 16:27 Publikacja: 21.12.2025 10:02
Nowe Porsche Carrera GT przywrócone do stanu nowego samochodu
Foto: mat. prasowe
Dla większości samochodów 20 lat oznacza schyłek kariery. Dla Porsche Carrera GT – moment, w którym marka może zacząć zarabiać na własnej legendzie. W ramach programu Factory Re-Commission Porsche przywraca wybrane egzemplarze do stanu fabrycznego, dokumentując każdy etap prac i aktualizując dane w swoim archiwum. Efekt? Auto oficjalnie staje się „nowe”, choć jego dowód rejestracyjny mówi coś innego.
Porsche Carrera GT
Foto: mat. prasowe
Ten konkretny egzemplarz należący do kolekcjonera Victora Gómeza przeszedł jednak krok dalej. Oprócz pełnej odbudowy technicznej otrzymał lakier inspirowany legendarnym Porsche 917 – zwycięzcą 24h Le Mans z 1970 roku. Czerwono-biały „Salzburg-Design” to jeden z najbardziej ikonicznych schematów barwnych w historii motorsportu. Przeniesienie go na Carrera GT wymagało ręcznej pracy lakierników i dopasowania wzoru do zupełnie innej geometrii nadwozia. W ramach Factory Re-Commission samochód został całkowicie rozebrany. Wolnossący silnik V10 o pojemności 5,7 litra i mocy 603 KM przeszedł gruntowną odbudowę. Elementy karbonowe zostały ponownie zabezpieczone, a całość – dla ochrony lakieru – pokryto bezbarwną folią. To nie renowacja „pod sprzedaż”, lecz fabryczny reset supersamochodu, który dziś wart jest nawet 4,2 mln zł.
Porsche Carrera GT
Foto: mat. prasowe
Także środek przeszedł pełną metamorfozę. Alcantara w kolorze Indian Red, matowe włókno węglowe i tekstylia znane z 918 Spydera tworzą wnętrze bardziej luksusowe niż w oryginale – ale wciąż zgodne z filozofią modelu. Nawet bagażnik i dedykowany zestaw walizek obszyto tym samym materiałem. To detal, który jasno pokazuje, do kogo kierowana jest ta usługa.
Porsche Carrera GT
Foto: mat. prasowe
Factory Re-Commission to coś więcej niż renowacja. To nowy filar biznesowy Porsche: legalny, fabryczny sposób na podniesienie wartości klasyków i supersamochodów. Producent nie tylko przywraca je do życia, ale też „pieczętuje” ich historię. Dla kolekcjonerów to bezcenna przewaga nad niezależnymi warsztatami – nawet najlepszymi. Porsche nie podaje kosztów takiej operacji, ale branża mówi o kwotach liczonych w milionach euro. Paradoksalnie – to inwestycja. Carrera GT po Factory Re-Commission nie tylko nie traci na wartości, ale może być jeszcze cenniejszy niż egzemplarz „oryginalny”. To nie jest nostalgiczna fanaberia. To precyzyjnie zaplanowany ruch marki, która zrozumiała, że w erze elektryfikacji największym kapitałem są emocje, historia i autentyczność. Porsche nie sprzedaje tu samochodu. Sprzedaje czas cofnięty o 20 lat – z gwarancją fabryki.
Porsche Carrera GT
Foto: mat. prasowe
