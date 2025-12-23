Gdy większość producentów prześciga się w projektowaniu coraz większych SUV-ów i lifestyle’owych crossoverów, Škoda idzie pod prąd. Model Vision O, zaprezentowany na IAA 2025, to koncept dużego elektrycznego kombi klasy wyższej. Samochodu długiego, niskiego, praktycznego. I w tym sensie bardzo odważnego. To nie jest projekt mający wyłącznie szokować formą. Vision O jest przemyślany, logiczny i – co dziś rzadkie – wyraźnie zaprojektowany z myślą o użytkowniku. Škoda mówi wprost: to pierwsze auto stworzone „od środka na zewnątrz”. Najpierw człowiek, potem technologia i dopiero na końcu forma.

Wnętrze zdradza tę filozofię od pierwszego spojrzenia. Dominuje minimalizm, ale nie chłodny i sterylny. Centralnym elementem jest Horizon Display – panoramiczny ekran o szerokości 1,2 metra, rozciągnięty przez całą deskę rozdzielczą. Nie jest to jednak cyfrowy chaos znany z wielu konceptów. Ekran można personalizować, a kluczowe funkcje zachowano w postaci fizycznych, haptycznych elementów sterowania. Škoda nie chce zamieniać auta w tablet na kołach. Obok panoramy pojawia się pionowy ekran centralny, logicznie podzielony i czytelny. Całość uzupełniają sprytne rozwiązania, z których marka słynie od lat: przenośny głośnik Bluetooth, zintegrowana lodówka, przemyślane schowki na kable do ładowania. A przede wszystkim bagażnik – ponad 650 litrów pojemności i 1700 litrów po złożeniu siedzeń. To jasny sygnał: to wciąż prawdziwe kombi.

Projektowanie od środka na zewnątrz

Nazwa Vision O nie jest przypadkowa. Litera „O” odnosi się do gospodarki obiegu zamkniętego. Auto zaprojektowano z myślą o całym cyklu życia – od produkcji po recykling. We wnętrzu dominują materiały z odzysku i surowce roślinne. Tapicerki wykonano w całości z przetworzonego poliestru, podłogi z recyklingowanych odpadów skórzanych, a zagłówki powstały w technologii druku 3D z jednego, w pełni przetwarzalnego materiału. Ekologia nie jest tu hasłem, tylko integralną częścią projektu.