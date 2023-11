Jest potężny, ma odważny, wręcz futurystyczny wygląd. Kiedyś nazwałbym go pewnie vanem, dzisiaj taki ten ponad pięciometrowy samochód to SUV. I to taki, który swoim bogatym wyposażeniem i atrakcyjną ceną rzuca rękawicę markom klasy premium, a w szczególności wielkiej niemieckiej trójcy. Kto by jeszcze kilka lat temu pomyślał, że Kia będzie mogła poważnie mówić o rozpychaniu się w segmencie premium czy walce o klientów Audi, BMW czy Mercedesa. Dzisiaj prestiż to już nie tylko nazwa, ale design, materiały, technologie, dynamika, a w elektrykach szybkość ładowania czy zasięg.

Kia EV9 mat. prasowe

Tylko dzięki temu Tesli udało się osiągnąć prestiż wyższy niż na niego tak naprawdę zasługuje. W porównaniu z amerykańskim rywalem Kia prezentuje się jak Maybach. Koreańska marka ma się dobrze na polskim rynku. Trzeci najlepszy wzrost sprzedaży (+6,09 proc. po Toyocie i Audi), trzecie miejsce wśród rejestracji aut osobowych, bardzo dobra sprzedaż nie tylko do firm, ale również do klienta indywidualnego. To właśnie modele SUV sprzedają się najlepiej. Z portfolio koreańskiej marki polski klient najchętniej kupuje Kię Sportage. Walkę o wizerunek Kia rozpoczęła już jakiś czas temu modelem Stinger, który swoją drogą już nie jest oferowany. Zaawansowany technologicznie elektryczny model EV6 też dołożył swoje w budowaniu prestiżu.

