Tesla Model S i X po 10 latach zyskały modernizację. Polskie ceny zaskakują

Tesle Model S i Model X wytyczyły marce szlak na rynku, ale obecnie już od lat pozostają w cieniu bestsellerowych i mniejszych modeli 3 i Y. Teraz za sprawą modernizacji mogą - ale wcale nie muszą - wrócić do gry.

Publikacja: 02.11.2025 08:10

Tesla Model X i Model S po zmianach

Tesla Model X i Model S po zmianach

Foto: mat. prasowe

Robert Harasim

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany wprowadzono w najnowszych modelach Tesli S i X i jakie mają one znaczenie dla użytkowników?
  • W jaki sposób modernizacja wpływa na komfort podróżowania w Teslach Model S i Model X?
  • Jakie osiągi oferują nowe wersje Tesla Model S i Model X oraz co się zmieniło w kontekście zasięgu?

To od Modelu S wszystko się zaczęło. Ten samochód - obecny na rynku od 2012 roku - nie był jednak pierwszym dostępnym w salonach modelem Tesli, bo to miano dzierży Roadster. Model S zebrał jednak świetne recenzje, zdobył popularność i stał się pierwszym autem elektrycznym w życiu wielu kierowców. Bez cienia przesady można powiedzieć, że to auto przeprowadziło rewolucję w motoryzacji. Od tamtego czasu minęło jednak już 13 lat. Rywale zdążyli najpierw zauważyć segment aut elektrycznych, a następnie stworzyć już kilka generacji coraz lepszych modeli walczących z Teslą. Model S był przez lata modernizowany, ale jego wygląd i główne założenia zostały niemal bez zmian. Podobnie z Modelem X – duży SUV z niecodziennie otwierającymi się do góry tylnymi drzwiami ma już 10 lat i także ogromną i rosnącą konkurencję. Obecnie Tesla straciła już efekt nowości, a i technologicznie zostaje nieco z tyłu. Przydałyby się nowe generacje, ale zamiast nich, firma Elona Muska oferuje liftingi. Obydwie „duże Tesle” właśnie zostały zmodernizowane.

Tesla Model S

Tesla Model S

Foto: mat. prasowe

Foto: mat. prasowe

Najwięcej zmian dotyczy komfortu: zarówno tego akustycznego, jak i pracy zawieszenia. W kabinie zastosowano nowe materiały wygłuszające i system aktywnej redukcji hałasu, dzięki czemu wnętrze ma być wyraźnie cichsze, zwłaszcza przy wyższych prędkościach. Zmodernizowane zawieszenie pneumatyczne zapewnia płynniejszą pracę i lepszą stabilność niezależnie od rodzaju nawierzchni. Z zewnątrz Tesle otrzymały subtelnie przeprojektowane zderzaki, nowe wzory felg i delikatne akcenty świetlne we wnętrzu. W przypadku Modelu X poprawiono również przestrzeń w trzecim rzędzie siedzeń, co zwiększa funkcjonalność w wersjach 6- i 7-osobowych.

Czytaj więcej

Tesla Model XPlaid
Za Kierownicą
Tesla Model X: Nie dogoni nas już nikt

Model S i Model X po zmianach: ta sama moc, większy zasięg

To nie wszystko: Tesla usprawniła też aerodynamikę i napęd, co przełożyło się na lepsze osiągi i zasięg. Model S Long Range może teraz przejechać 744 km (WLTP) i przyspiesza do 100 km/h w 3,2 sekundy, natomiast wariant Plaid oferuje 611 km zasięgu i sprint do „setki” w 2,1 sekundy. Model X Long Range osiąga 600 km na jednym ładowaniu i 100 km/h w 3,9 sekundy, a Model X Plaid z napędem o mocy 1020 KM przyspiesza w 2,6 sekundy, pozostając jednym z najszybszych seryjnych SUV-ów świata. Producent wprowadził również nowe opony o niższym oporze toczenia oraz zoptymalizował układ napędowy pod kątem pracy w różnych warunkach klimatycznych.

Tesla Model S

Tesla Model S

Foto: mat. prasowe

Foto: mat. prasowe

W kabinie zaktualizowano interfejs użytkownika oraz systemy bezpieczeństwa. Pojawiła się kamera w przednim zderzaku, adaptacyjne reflektory i rozbudowany system monitorowania martwego pola. Wersje Plaid zyskały dodatkowe elementy aerodynamiczne - spoiler, splitter i dyfuzor z włókna węglowego - oraz nowe wirniki z powłoką węglową, poprawiające trwałość i wydajność jednostek napędowych.

Ładowanie za darmo

Tesla oferuje klientom, którzy szybko zdecydują się na zakup „premierowy” pakiet korzyści: bezpłatne ładowanie w sieci Supercharger oraz darmowy dostęp do łączności Premium przez cały okres użytkowania. Konfigurator jest już dostępny na stronie producenta, a pierwsze dostawy rozpoczną się w listopadzie. Ceny zmodernizowanych modeli mogą zaskoczyć. To górna półka elektryków na polskim rynku. W Polsce rozpoczynają się od 489 990 zł za Model S i 524 990 zł za Model X. Czy Tesla teraz wytrzyma walkę z konkurentami spod znaku Porsche, Audi, Mercedesa, BMW oraz tymi z Chin? Zmiany są istotne i zauważalne, ale być może przydałyby się już całkowicie nowe generacje…

Czy wiesz, że...
- Pierwszy Tesla Roadster z 2008 roku wykorzystywał baterie pochodzące z laptopów Panasonic, łącznie aż 6831 ogniw.
- Tesla Model S jako pierwszy seryjny samochód elektryczny przekroczył zasięg 600 km już w 2019 roku.
- Tesla od 2012 roku sprzedała ponad 400 tysięcy egzemplarzy Modelu S, co czyni go jednym z najpopularniejszych luksusowych EV w historii.
- Nazwa „Plaid” to odniesienie do kultowej komedii Spaceballs Mela Brooksa – tam bohaterowie osiągali prędkość „beyond Ludicrous”

Tesla Model S

Tesla Model S

Foto: mat. prasowe

Tesla Model S

Tesla Model S

Foto: mat. prasowe

Tesla Model S

Tesla Model S

Foto: mat. prasowe

Tesla Model S

Tesla Model S

Foto: mat. prasowe

Tesla Model S

Tesla Model S

Foto: mat. prasowe

Tesla Model X

Tesla Model X

Foto: mat. prasowe

Tesla Model X

Tesla Model X

Foto: mat. prasowe

Tesla Model X

Tesla Model X

Foto: mat. prasowe

Tesla Model X

Tesla Model X

Foto: mat. prasowe

Tesla Model X i Model S

Tesla Model X i Model S

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

Tesla Model Y Standard to uproszczona wersja najpopularniejszego modelu
W Salonach
Tesla burzy porządek w świecie elektromobilności. Nowy tani model z polskim cennikiem

Firmy tesla Tesla Model S Tesla Model X

To od Modelu S wszystko się zaczęło. Ten samochód - obecny na rynku od 2012 roku - nie był jednak pierwszym dostępnym w salonach modelem Tesli, bo to miano dzierży Roadster. Model S zebrał jednak świetne recenzje, zdobył popularność i stał się pierwszym autem elektrycznym w życiu wielu kierowców. Bez cienia przesady można powiedzieć, że to auto przeprowadziło rewolucję w motoryzacji. Od tamtego czasu minęło jednak już 13 lat. Rywale zdążyli najpierw zauważyć segment aut elektrycznych, a następnie stworzyć już kilka generacji coraz lepszych modeli walczących z Teslą. Model S był przez lata modernizowany, ale jego wygląd i główne założenia zostały niemal bez zmian. Podobnie z Modelem X – duży SUV z niecodziennie otwierającymi się do góry tylnymi drzwiami ma już 10 lat i także ogromną i rosnącą konkurencję. Obecnie Tesla straciła już efekt nowości, a i technologicznie zostaje nieco z tyłu. Przydałyby się nowe generacje, ale zamiast nich, firma Elona Muska oferuje liftingi. Obydwie „duże Tesle” właśnie zostały zmodernizowane.

