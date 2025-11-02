Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany wprowadzono w najnowszych modelach Tesli S i X i jakie mają one znaczenie dla użytkowników?

W jaki sposób modernizacja wpływa na komfort podróżowania w Teslach Model S i Model X?

Jakie osiągi oferują nowe wersje Tesla Model S i Model X oraz co się zmieniło w kontekście zasięgu?

To od Modelu S wszystko się zaczęło. Ten samochód - obecny na rynku od 2012 roku - nie był jednak pierwszym dostępnym w salonach modelem Tesli, bo to miano dzierży Roadster. Model S zebrał jednak świetne recenzje, zdobył popularność i stał się pierwszym autem elektrycznym w życiu wielu kierowców. Bez cienia przesady można powiedzieć, że to auto przeprowadziło rewolucję w motoryzacji. Od tamtego czasu minęło jednak już 13 lat. Rywale zdążyli najpierw zauważyć segment aut elektrycznych, a następnie stworzyć już kilka generacji coraz lepszych modeli walczących z Teslą. Model S był przez lata modernizowany, ale jego wygląd i główne założenia zostały niemal bez zmian. Podobnie z Modelem X – duży SUV z niecodziennie otwierającymi się do góry tylnymi drzwiami ma już 10 lat i także ogromną i rosnącą konkurencję. Obecnie Tesla straciła już efekt nowości, a i technologicznie zostaje nieco z tyłu. Przydałyby się nowe generacje, ale zamiast nich, firma Elona Muska oferuje liftingi. Obydwie „duże Tesle” właśnie zostały zmodernizowane.

Tesla Model S

Foto: mat. prasowe

Najwięcej zmian dotyczy komfortu: zarówno tego akustycznego, jak i pracy zawieszenia. W kabinie zastosowano nowe materiały wygłuszające i system aktywnej redukcji hałasu, dzięki czemu wnętrze ma być wyraźnie cichsze, zwłaszcza przy wyższych prędkościach. Zmodernizowane zawieszenie pneumatyczne zapewnia płynniejszą pracę i lepszą stabilność niezależnie od rodzaju nawierzchni. Z zewnątrz Tesle otrzymały subtelnie przeprojektowane zderzaki, nowe wzory felg i delikatne akcenty świetlne we wnętrzu. W przypadku Modelu X poprawiono również przestrzeń w trzecim rzędzie siedzeń, co zwiększa funkcjonalność w wersjach 6- i 7-osobowych.