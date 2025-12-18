31 stycznia 2026 roku Gorden Wagener zamknie rozdział, który trwał niemal 30 lat. Do Mercedesa trafił w 1997 roku, a już w 2008 – jako 39-latek – został najmłodszym szefem designu w globalnej branży motoryzacyjnej. Od tego momentu konsekwentnie przebudowywał wizerunek marki, zrywając z zachowawczym, inżynierskim stylem początku XXI wieku. To właśnie Wagener był architektem filozofii „sensual purity” – estetyki opartej na czystych powierzchniach, rzeźbiarskich bryłach i emocjach zapisanych w proporcjach. Pod jego kierownictwem powstały m.in. CLS, CLA, S-Klasa W222, A-Klasa nowej ery, Mercedes-AMG GT czy odświeżona Klasa G. Mercedes przestał być „poprawny”, a zaczął być pożądany.

Design jako narzędzie władzy w koncernie

W 2016 r. Wagener został szefem designu i odpowiadał już nie tylko za Mercedesa, ale także za AMG, Maybacha, G-Klasę, Smarta oraz vany. Do 2022 roku nadzorował również stylistykę ciężarówek Daimlera. W praktyce był jednym z najbardziej wpływowych ludzi w strukturze koncernu – jego decyzje kształtowały nie tylko wygląd samochodów, ale i sposób, w jaki marka chciała być postrzegana globalnie. To on forsował wizję Mercedesa jako technologicznego luksusu: ekran Hyperscreen, cyfrowe wnętrza, futurystyczne koncepty i radykalne formy modeli EQ. I to właśnie tu zaczęły się schody.

Mercedes EQS Foto: mat. prasowe

EQ – wizja, która podzieliła rynek

Stylistyka modeli EQE i EQS, podporządkowana aerodynamice i efektywności, spotkała się z ostrą krytyką klientów. „Mydełkowate” sylwetki, zaburzone proporcje i brak wizualnej hierarchii sprawiły, że elektryczne flagowce nie spełniły oczekiwań sprzedażowych – szczególnie na rynkach, gdzie design ma kluczowe znaczenie emocjonalne. Wagener bronił tych projektów, twierdząc, że wyprzedzają swoje czasy. Rynek jednak okazał się mniej cierpliwy. Mercedes, równolegle z korektą strategii elektryfikacji, zaczął również rewidować język stylistyczny – czego zapowiedzią był m.in. nowy CLA oraz koncept Vision Iconic.