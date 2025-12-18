Aktualizacja: 18.12.2025 17:59 Publikacja: 18.12.2025 11:18
Po niemal trzech dekadach z Mercedesa odchodzi szef designu, Gorden Wagener
Foto: mat. prasowe
31 stycznia 2026 roku Gorden Wagener zamknie rozdział, który trwał niemal 30 lat. Do Mercedesa trafił w 1997 roku, a już w 2008 – jako 39-latek – został najmłodszym szefem designu w globalnej branży motoryzacyjnej. Od tego momentu konsekwentnie przebudowywał wizerunek marki, zrywając z zachowawczym, inżynierskim stylem początku XXI wieku. To właśnie Wagener był architektem filozofii „sensual purity” – estetyki opartej na czystych powierzchniach, rzeźbiarskich bryłach i emocjach zapisanych w proporcjach. Pod jego kierownictwem powstały m.in. CLS, CLA, S-Klasa W222, A-Klasa nowej ery, Mercedes-AMG GT czy odświeżona Klasa G. Mercedes przestał być „poprawny”, a zaczął być pożądany.
W 2016 r. Wagener został szefem designu i odpowiadał już nie tylko za Mercedesa, ale także za AMG, Maybacha, G-Klasę, Smarta oraz vany. Do 2022 roku nadzorował również stylistykę ciężarówek Daimlera. W praktyce był jednym z najbardziej wpływowych ludzi w strukturze koncernu – jego decyzje kształtowały nie tylko wygląd samochodów, ale i sposób, w jaki marka chciała być postrzegana globalnie. To on forsował wizję Mercedesa jako technologicznego luksusu: ekran Hyperscreen, cyfrowe wnętrza, futurystyczne koncepty i radykalne formy modeli EQ. I to właśnie tu zaczęły się schody.
Mercedes EQS
Foto: mat. prasowe
Stylistyka modeli EQE i EQS, podporządkowana aerodynamice i efektywności, spotkała się z ostrą krytyką klientów. „Mydełkowate” sylwetki, zaburzone proporcje i brak wizualnej hierarchii sprawiły, że elektryczne flagowce nie spełniły oczekiwań sprzedażowych – szczególnie na rynkach, gdzie design ma kluczowe znaczenie emocjonalne. Wagener bronił tych projektów, twierdząc, że wyprzedzają swoje czasy. Rynek jednak okazał się mniej cierpliwy. Mercedes, równolegle z korektą strategii elektryfikacji, zaczął również rewidować język stylistyczny – czego zapowiedzią był m.in. nowy CLA oraz koncept Vision Iconic.
Nowym szefem designu Mercedesa od 1 lutego 2026 r. zostanie Bastian Baudy – dotychczasowy szef stylistyki Mercedes-AMG. To projektant młodszy, ale wychowany wewnątrz organizacji. Jest autorem AMG Vision Gran Turismo i człowiekiem bliższym światu emocji, proporcji i klasycznej sportowości niż futurystycznych eksperymentów. Jego nominacja nie jest przypadkowa. AMG w ostatnich latach skutecznie broniło się przed „ekranizacją” luksusu, stawiając na formę, muskularność i wyraźną tożsamość. To sygnał, że Mercedes chce odzyskać równowagę między technologią a estetyką.
Bastian Baudy, nowy szef designu Mercedesa
Foto: mat. prasowe
Oficjalnie Mercedes podkreśla, że odejście Wagonera jest jego osobistą decyzją i odbywa się w pełnym porozumieniu. W praktyce jednak trudno nie zauważyć kontekstu: korekta strategii elektrycznej, presja ze strony Chin, spowolnienie sprzedaży modeli EQ i rosnące znaczenie designu jako argumentu zakupowego. Odejście Wagonera zamyka jedną z najważniejszych epok w historii stylistyki Mercedesa. Baudy przejmuje stery w momencie, gdy design znów ma mówić językiem emocji, a nie tylko współczynników oporu powietrza. Jedno jest pewne: to nie jest zwykła zmiana personalna. To moment, w którym Mercedes redefiniuje, czym ma być luksus w drugiej połowie tej dekady.
