Na dzień dzisiejszy jest prawdopodobnie (bo chyba nikt nie wie tego dokładnie) na polskim rynku motoryzacyjnym 18 chińskich marek samochodowych. JAC Motors jest jedną z ostatnich, która pojawiła się nad Wisłą, swoją premierę miała 24 kwietnia br. Jak na chińską markę JAC ma pokaźną historię. Firma powstała 20 maja 1964 roku w Hefei jako Hefei Jianghuai Automobile Factory, a dziś działa pod nazwą Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd. (JAC Motors). To państwowy producent, który ma w swojej ofercie pełną gamę modeli od lekkich ciężarówek, poprzez SUV-y, auta miejskie, ciągniki siodłowe czy autobusy. Co do osobówek to JAC Motors oferuje modele z napędem benzynowym, wysokoprężnym i elektrycznym.

Reklama

JAC J7 Plus Foto: mat. prasowe

Od 2009 roku dziesięć opracowanych przez firmę silników zdobyło tytuł „China Heart” – przyznawany dla 10 najlepszych jednostek napędowych w Państwie Środka. Marka jako jedna z pierwszych w Chinach opracowała własną 6-biegową automatyczną skrzynię DCT. Firma zatrudnia około 5000 inżynierów i badaczy w ramach globalnego zespołu R&D, który koncentruje się na takich obszarach jak efektywność energetyczna, ochrona środowiska, bezpieczeństwo aktywne, łączność i komfort. Chińska marka posiada własną infrastrukturę testową i własne centrom rozwoju – m.in. w Chinach i we Włoszech. Do końca 2022 roku JAC wyprodukował ponad 200 tys. aut elektrycznych.