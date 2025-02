Najbardziej popularne używane auta z Chin na polskim rynku. Króluje jedna marka

Top5 chińskich marek na polskim rynku Foto: Carfax

W tym roku pojawią się na rynku pierwsze używane modele aut z Chin

Czy kuszą Chińczycy poza ceną? Na pewni bogatym wyposażeniem i gwarancją. Również ich sieć salonów się rozrasta - MG planuje otworzyć 40 punktów sprzedaży w Polsce do końca 2025 roku. – Co nas czeka w przyszłości? W tym roku na rynku pojawią się pierwsze używane chińskie auta z leasingu. Możliwe, że niektóre chińskie firmy przeniosą produkcję do Europy, by ominąć cła. Podsumowując – chińskie marki już mocno namieszały na rynku i wszystko wskazuje na to, że ich znaczenie w Polsce będzie rosło – mówi Robert Lewandowski, Business Development Manager Carfax Polska. W przypadku zaledwie 8 proc. używanych aut chińskich producentów w Polsce odnotowano jakieś uszkodzenia (w porównaniu do 38 proc. używanych samochodów ogółem), a 22 proc. jest obarczonych różnego rodzaju ryzykiem, na które warto zwrócić szczególną uwagę przed zakupem konkretnego auta (w porównaniu do 77 proc. ogółem). Mogą to być zarówno wcześniejsze szkody, jak i niejasności w historii, np. nietypowy przebieg, mogący sugerować, że ktoś błędnie podał wskazania licznika lub w nie ingerował. Tylko 18 proc. używanych aut chińskiej produkcji w Polsce pochodzi z importu – wśród wszystkich używanych samochodów ten odsetek wynosi 59 proc. Nieco ponad 1/4 tych importowanych aut chińskich marek miała jakieś uszkodzenia (w porównaniu do 36 proc. ogółem), natomiast w przypadku 5 proc. odnotowano nietypowe odczyty przebiegu – w przypadku ogółu używanych samochodów ten odsetek wynosi 4 proc.