Policja ostrzega przed dobrze znanym mechanizmem, w którym np. „złota” biżuteria sprzedawana jest pod pretekstem nagłego wypadku. Według Heskiego Urzędu Kryminalnego (LKA), za tego rodzaju historiami często stoją zorganizowane grupy przestępcze. Najbardziej dotknięte są parkingi, miejsca obsługi podróżnych i węzły autostradowe w aglomeracji frankfurckiej. Zjawisko tzw. „żebraków benzynowych” nie jest nowe – jednak, jak podaje LKA, liczba takich przypadków w Hesji znacząco wzrosła. W 2024 roku odnotowano ich już ponad sto, a najwięcej miało miejsce w regionie Ren-Men.

Niedawno do jednego z takich incydentów doszło na autostradzie A5. Policja zatrzymała tam cztery osoby – dwóch mężczyzn i dwie kobiety w wieku od 26 do 38 lat. Wcześniej kilku kierowców zgłosiło, że zostali przez nie zatrzymani pod pretekstem awarii pojazdu. W zamian za pomoc oferowano im „złotą” biżuterię. Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli 19 łańcuszków, 99 pierścionków, bransoletkę i parę kolczyków – wszystkie okazały się podróbkami z fałszywymi oznaczeniami.

Uwaga na oszustów kręcących się po niemieckich autostradach

Jak wyjaśnia rzeczniczka LKA, sprawcy stosują wyrafinowane metody psychologiczne. – Symulują sytuację kryzysową, np. brak paliwa lub awarię samochodu. Czasem wywierają też silną presję lub nękają swoje ofiary – tłumaczy rzeczniczka. Celem jest nakłonienie kierowców do podjęcia impulsywnej decyzji o zakupie – bez możliwości sprawdzenia autentyczności przedmiotów. W niektórych przypadkach oszuści wykorzystują także dzieci, by wzbudzić współczucie. Policja podkreśla, że ich celem jest zdobycie gotówki lub wartościowych przedmiotów osobistych. Niemiecka policja stanowczo apeluje, by nie kupować rzekomo wartościowych przedmiotów na autostradach i parkingach. Każdy, kto zostanie zaczepiony w podobny sposób, powinien niezwłocznie powiadomić policję.