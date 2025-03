Nowa marka w Polsce. W ofercie także modele spalinowe, w tym rywal Skody Octavii

Opisując chińskie marki, które wprowadzają swoje produkty do Europy, przywykliśmy do tego, że zwykle mówimy o naprawdę młodych firmach. Niektóre z nich istnieją zaledwie od kilku lat lub od dekady. Tymczasem JAC Motors jest tu wyjątkiem. Jak na Chiny, mamy do czynienia z prawdziwym weteranem. Markę założono w roku 1964. Dawniej specjalizowała się w produkcji pojazdów ciężarowych i autobusów, obecnie oferuje także auta osobowe. Ma swoje oddziały w przeszło 130 krajach świata. Teraz do tej listy należy dopisać także Polskę. Jakie modele JAC Motors (czyt. Dżak) będzie oferować nad Wisłą? Oficjalnych doniesień na ten temat jeszcze nie ma, wszystko wskazuje jednak na to, że mówimy co najmniej o dwóch autach. Pierwsze to JS8, czyli SUV mierzący 4,9 m. Pod względem wielkości, rywalizuje np. z Hyundaiem Santa Fe czy z bardzo lubianą u nas Skodą Kodiaq. Do napędu Chińczycy użyją układu hybrydowego plug-in z motorem benzynowym 1.5 turbo. Moc jednostki spalinowej to 180 KM, a jej moment obrotowy wyniesie 300 Nm. Pojemność akumulatora: 50 kW. Aby go naładować, należy spędzić przy stacji DC 48 minut.

JAC JS8 Foto: mat. prasowe

Drugi samochód marki JAC, jaki prawdopodobnie stanie się dostępny w Polsce, to sportowo stylizowany liftback (jego linia może kojarzyć się z czterodrzwiowym coupe) o nazwie J7. Długość tego modelu (4,78 m) sprawia, że stanie się rywalem kolejnej Skody - tym razem Octavii. Pod maską: 1.5 turbo (180 KM, 300 Nm), ale w tym przypadku bez elektrycznego wsparcia. Napęd powędruje na przód, a za jego przekazanie odpowiada dwusprzęgłowy automat o sześciu przełożeniach. J7 osiągnie 100 km/h w 7,8 s, a w ustawieniach auta można znaleźć nawet tryb… torowy o nazwie Sport Track Mode. Jeśli firma zaoferuje dobre ceny, liftback może zdobyć popularność po prostu na ulicach. Niewykluczone, że na polski rynek trafią także SUV JS7, a także pickupy T6 i T8 Pro. W dalszych planach są debiuty aut elektrycznych JAC (z miejskim e-JS1 na czele - to mógłby być rywal Dacii Spring i Leapmotora T01) oraz samochodów dostawczych Sunray. Na pierwszy ogień - w tym roku - pójdą jednak osobowe modele spalinowe i hybrydowe.