W czasie, gdy europejscy producenci samochodów mierzą się z konsekwencjami transformacji na elektromobilność chiński koncern BYD, rozpoczyna potężną inwestycję w Europie. Podczas premiery modelu Dolphin Surf w Rzymie, Stella Li, wiceprezes BYD, zdradziła kluczowe elementy ambitnego planu ekspansji. – Chcemy być jednym z głównych graczy w Europie – zadeklarowała Li. Koncern ogłosiło niedawno, że utworzy europejskie centrum rozwoju na Węgrzech, gdzie w drugiej połowie roku 2025 rozpocznie produkcję w nowo powstałej fabryce. Do końca 2025 roku zamierza otworzyć swoje przedstawicielstwa we większości europejskich krajów. Taka determinacja pokazuje, że dla tej chińskiej marki Europa jest niezwykle ważna.

Reklama

BYD Dolphin Surf Foto: mat. prasowe

W 2024 roku w Europie sprzedano ponad 13 milionów nowych samochodów osobowych, co stanowi około 15 proc. globalnej sprzedaży wynoszącej ok. 89 milionów pojazdów. W tym czasie Chiny sprzedały 26 milionów samochodów (prawie 30 proc. udziału), a USA – 16 milionów (18 proc. udziału). Na pierwszą linię europejskiego frontu trafiają modele Dolphin Surf oraz Atto 2. Ten pierwszy to miejski hatchback, drugi – kompaktowy SUV. „To dwa kluczowe modele, które mają pokryć największe wolumenowo segmenty rynku” – podkreśliła Stella Li. Wiele wskazuje na to, że produkcja obu modeli zostanie ulokowana właśnie na Węgrzech. Również gwarancja ma być argumentem przemawiającym za zakupem dla europejskich klientów – 6 lat na samochód i 8 lat (lub 150 tys. km) na akumulator.