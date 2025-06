Dongfeng Shine Foto: mat. prasowe

Dongfeng Shine to limuzyna o długości 4,67 m napędzana czterocylindrowym silnikiem turbodoładowanym o pojemności 1.5 l i mocy 195 KM. Nadwozie ma wedle producenta niski współczynnik oporu powietrza Cx 0,25. Przyspiesza od 0 do 100 km/h w 11,5 s. Cena również od 99 tys. zł. Dongfeng Mage to SUV o długości 4,65 m. Pod maską silnik o pojemności 1,5 l z turbodoładowaniem o mocy 201 KM. Nazwę tego modelu należy wymawiać „mejdż”, a cena startuje od kwoty 123 900 zł. Dongfeng Huge to największy model w ofercie, SUV o długości 4,71 m. Napęd wyłącznie jeden – ten sam benzynowy silnik 1.5 Turbo, tu o mocy 204 KM. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 11,5 s, a deklarowane zużycie paliwa 7 l/100 km. Cena od 149 tys. zł.

Dongfeng Mage Foto: mat. prasowe