Samochody typu kei car są kwintesencją japońskiego stylu. Małe, wąskie i wysokie specjalnie dostosowane do ciasnych ulic w japońskich metropoliach. To modele aut, które podlegają surowym regulacjom prawnym. Segment samochodów typu kei car, który stanowi około 35 procent całego rynku i jest bardzo konkurencyjny wśród japońskich producentów samochodów. Teraz chińska marka BYD zamierza wstrząsnąć japońskim rynkiem kei carów. To też pierwszy atak firmy spoza Japonii w tym segmencie aut.

Reklama

Tak wygląda prototyp BYD K-Car Foto: mat. prasowe

Pojawiły się pierwsze zdjęcia przedstawiające zamaskowany samochód o pudełkowatych kształtach zbudowany dokładnie wg. japońskich przepisów dotyczących samochodów typu kei car. Zgodnie z wymaganiami te modele aut mogą mieć 3,40 m długości, 1,48 m szerokości i 2 metry wysokości, a moc silnika jest ograniczona do 64 KM. Wyłącznie dla tego auta zostaną przyznane ulgi podatkowe i parkingowe. BYD na razie nazywany po prostu K-Car. Z ciekawostek - tylne drzwi w prototypach BYD są przesuwane.