Zezwolenie obejmuje odcinek o długości ponad 18 km, który stanowi część międzynarodowego szlaku Via Carpatia — korytarza transportowego łączącego Europę Północną z Południową. W Polsce trasa ta przebiega przez pięć województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie, osiągając łączną długość około 700 km. Oprócz S19, w skład szlaku wchodzą także drogi ekspresowe S61 i S16. Odcinek Dukla–Barwinek graniczy bezpośrednio ze Słowacją i należy do najbardziej wymagających fragmentów całej S19 pod względem geologicznym oraz środowiskowym. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. budowę węzła Barwinek, 15 estakad (najdłuższa o długości 1100 m), siedmiu mostów, czterech wiaduktów oraz pięciu przejść dla zwierząt. Droga zostanie wyposażona w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ochrony środowiska, a także miejsca do kontroli i ważenia pojazdów. Przewidziano również ekrany akustyczne oraz pasy zieleni izolacyjnej, pełniące funkcje ochronne i naprowadzające dla zwierząt.

Decyzja ZRID precyzuje granice terenu przeznaczonego pod budowę drogi i otwiera drogę do rozpoczęcia procedury odszkodowawczej za przejmowane nieruchomości. Postępowanie to będzie prowadzone przez Wojewodę Podkarpackiego, a wysokość odszkodowań ustalą niezależni rzeczoznawcy majątkowi. Właściciele nieruchomości otrzymają wypłaty z GDDKiA w ciągu 14 dni od momentu uprawomocnienia się decyzji odszkodowawczej. Za realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj” odpowiada firma Polaqua. Wykonawca opracował już dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania ZRID. Po przekazaniu placu budowy rozpoczną się prace przygotowawcze, w tym inwentaryzacje geodezyjne, przyrodnicze i saperskie oraz rozpoznanie stanu dróg publicznych i obiektów budowlanych. Zakończenie wszystkich prac przewidziano na II kwartał 2027 roku.

Współpraca z partnerem po stronie słowackiej

Dzięki współpracy ministrów infrastruktury Polski i Słowacji — Andrzeja Adamczyka (wcześniej) i Andreja Doležala — pozyskano środki finansowe na realizację transgranicznych odcinków szlaku Via Carpatia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) na dofinansowanie tej inwestycji z programu „Łącząc Europę” (CEF – Connecting Europe Facility). Wsparcie obejmuje projektowanie, budowę oraz wykup gruntów zarówno w Polsce, jak i na Słowacji. Dofinansowanie wynosi 85 proc. wartości projektu, co dla odcinka Dukla–Barwinek przekłada się na kwotę 326,2 mln euro. Po stronie słowackiej trasa Via Carpatia będzie liczyć 136 km i obejmie drogę ekspresową R4, fragmenty autostrady D1 (Preszów – Koszyce Oľšany) oraz drogę ekspresową R2 (obwodnica Koszyc), której budowa rozpoczęła się w marcu 2023 roku. Wydanie decyzji ZRID dla odcinka Dukla–Barwinek stanowi kamień milowy w budowie kluczowego korytarza transportowego pomiędzy Polską a Słowacją. Realizacja inwestycji ma istotne znaczenie dla poprawy połączeń międzynarodowych i wzmocnienia rozwoju gospodarczego południowo-wschodniej Polski.