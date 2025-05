Amerykański koncern GM wzywa do warsztatów 877 710 samochodów typu SUV i pick-up z lat modelowych 2019–2024 z powodu problemów z silnikiem V8 o pojemności 6,2-litra. Sprzedaż tych modeli również została natychmiast wstrzymana. Tym samym GM wstrzymuje sprzedaż swoich najbardziej dochodowych modeli, co podkreśla dramatyczny charakter akcji przywoławczej. 16 stycznia 2025 r. amerykańska agencja ruchu drogowego NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) wszczęła dochodzenie w sprawie problemów z 6,2-litrowym silnikiem V8 firmy GM. Klienci GM zgłaszali awarie łożysk do NHTSA, które finalnie mogły doprowadzić do awaarii silnika lub pęknięcia bloku silnika. Powodowie podkreślili, że uszkodzenie nie było widoczne przed awarią. GM naprawia te silniki już od pewnego czasu, dlatego nie ma wystarczającej ilości części zamiennych.

Eksperci z USA są zaskoczeni, że GM oferuje silniki V8, w których korbowód może pęknąć - koncern wprowadził silnik Small-Block V8 już w 1955 roku. Tymczasem GM wydał notatkę ostrzegającą swoich dealerów o objawach, które mogą wskazywać na wadliwy silnik V8 o pojemności 6,2 litra, w której jako objawami przestrzegano przed: „stukaniem, trzaskami lub innymi nietypowymi dźwiękami silnika; zapaleniem się kontrolki check engine; problemami z wydajnością silnika, w tym zacinanie się, wysokimi obrotami, nieprawidłową zmianą biegów lub problemów z rozruchem”.

Cadillac Escalade Foto: mat. prasowe

W notatce GM nakazuje również dealerom sprawdzenie pojazdów budzących wątpliwości. „Samochody, które przejdą kontrolę, otrzymają olej o wyższej lepkości. Wymagany jest również nowy korek wlewu oleju, nowy filtr oleju i wkładka do instrukcji obsługi” - komunikuje GM. Gęstszy olej to 0W-40, który według ma zapewnić lepszą ochronę silnika. GM przeprowadza naprawy wycofanych z rynku pikapów i SUV-ów, w których istnieje silne podejrzenie zbliżającej się awarii silnika. Mechanicy najprawdopodobniej wymienią korbowody, łożyska i być może nawet wały korbowe – GM nie podał jeszcze dokładnego zakresu napraw. Jednakże dealerzy w USA zgłaszają, że ze względu na ogromną skalę akcji akcji brakuje części zamiennych i zamiennych silników.