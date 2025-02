Trump zapowiedział cofnięcie dopłat do elektromobilności. Firmy zainwestowały miliardy

Dyrektor generalny Forda, Jim Farley już teraz mówi, że po wprowadzeniu ceł , czyli po wzroście kosztów produkcji, nie będzie miał innego wyjścia, jak zmniejszyć zatrudnienie. - Niestety jest tak, że dzisiaj wiele miejsc pracy w naszych fabrykach jest zagrożone — mówił John Farley. Tym bardziej, że Donald Trump zapowiedział również cofnięcie wszystkich dopłat do budowy zakładów produkujących auta elektryczne i baterie do nich. W projekty związane z elektromobilnością Ford zainwestował już w w Ohio, Michigan, Kentucky i Tennessee USA ok 3 mld dolarów. Tyle samo przeznaczył na zwiększenie produkcji elektryków General Motors, który w partnerstwie z Samsungiem zbudował nową fabrykę w stanie Indiana, czy BMW, który wydał 1,7 mld dolarów na nowy zakład w Karolinie Północnej. Jeszcze bardziej może być rozczarowany Hyundai, który do spółki z SK wydał na taką fabrykę aż 5 mld.

- Jeśli rzeczywiście Republikanie cofną legislację z czasów administracji Bidena, która gwarantowała nam miliardy dolarów subsydiów do projektów związanych z elektromobilnością, utrata miejsc pracy jest nieunikniona – mówił szef Forda podczas spotkania z mediami w Nowym Jorku w ostatni wtorek. Nie ukrywał również swojego krytycznego stosunku do decyzji Donalda Trumpa, który zapowiedział nałożenie ceł na auta i komponenty motoryzacyjne importowane z Kanady i Meksyku. W Meksyku Ford produkuje furgonetkę Mavericka i elektrycznego SUVa Mustang Mach-E electric . Z Kanady sprowadza przede wszystkim silniki.

Ford Mustang Mach-E Foto: mat. prasowe

„25-procentowe cła na auta i komponenty na wszystko, co importujemy z Meksyku i Kanadzie spowoduje w amerykańskiej motoryzacji wyrwę, jakiej jeszcze nie widzieliśmy w historii. Nie mówiąc już o tym, ze szeroko otwiera drogę eksportu dla Japończyków i Koreańczyków, oraz Europejczyków, którzy każdego roku wwożą do naszego kraju ponad 2,5 mln samochodów. A ich auta nie są obciążone cłem, jakie nałożono na import z Kanady i Meksyku” - czytamy w transkrypcji z konferencji udostępnionej przez amerykańskie biuro prasowe Forda. Tymczasem Jim Farley w swojej krytyce poszedł jeszcze dalej. Przypomniał, że podczas kampanii wyborczej Donald Trump bardzo dużo obiecywał jak to doprowadzi do umocnienia amerykańskiego przemysłu samochodowego i spowoduje, że coraz więcej aut będzie produkowanych w kraju, który stanie się słynny z motoryzacyjnych innowacji.