Dacia Sandero królem Europy. W czasach drogich SUV-ów i elektryków wygrywa prostota

Nie Golf, nie Clio, nie Tesla. Najpopularniejszym samochodem Europy w lipcu 2025 roku jest… budżetowa Dacia Sandero. Auto, które nie udaje premium, nie szpanuje ekranami większymi niż telewizor w salonie, tylko daje dokładnie to, czego kierowca oczekuje – przestrzeń, bagażnik i dobrą cenę.

Publikacja: 24.08.2025 11:09

W lipcu w Europie zarejestrowano 21 040 egzemplarzy Dacii Sandero

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Od początku roku Sandero znalazło już 152,8 tys. nabywców w Europie, a tylko w lipcu zarejestrowano 21 040 egzemplarzy, co pozwoliło wyprzedzić konkurentów. Volkswagen T-Roc był drugi (20 737 sztuk), a Toyota Yaris Cross trzecia (16 983). W Polsce podstawowa wersja Sandero startuje od 61 300 zł (wersja z silnikiem 1.0 l o mocy 91 KM), a dla tych, którzy chcą więcej „off-roadowego sznytu”, jest Stepway jako wersja wyposażenia dostępna dla wszystkich wersji silnikowych. Klucz do sukcesu? Fabryczna instalacja LPG (wersja 1.0 litra, 100 KM, cena od 79 800 zł), duże wnętrze, prosty design i filozofia marki: „minimum gadżetów, maksimum użyteczności”.

Dacia Sandero w wersji Stepway Extreme

Foto: mat. prasowe

W erze SUV-ów, które kosztują tyle, co mieszkanie w mniejszym mieście i elektryków, które nadal dla wielu są nieosiągalne, Sandero pokazuje nowy rynkowy trend – samochodu. Jak widać, czegoś takiego najbardziej chcą klienci. Nie wszystkim jednak idzie tak dobrze. Tesla w lipcu zaliczyła spektakularną porażkę – sprzedaż spadła o 37 proc., a Model Y runął z 2. miejsca w czerwcu aż na… 60. pozycję. W dół poleciały też klasyczne hity – VW Polo (-46 proc.) czy Renault Captur. Tymczasem Skoda Kodiaq i Ford Puma wystrzeliły w górę, pokazując, że rynek wciąż potrafi zaskoczyć.

Volkswagen T-Roc

Foto: mat. prasowe

Dacia Sandero startuje w Polsce z ceną od 61 300 zł

Jeśli trend się utrzyma, Sandero może przekroczyć w tym roku sprzedaż powyżej 300 tys. egzemplarzy. To byłby absolutny rekord i symbol tego, że prostota wciąż ma siłę. A konkurencja? Może tylko patrzeć z zazdrością, bo budżetowa Dacia właśnie rozdaje karty na rynku, który miał należeć do drogich SUV-ów i elektryków.

Najpopularniejsze nowe auta w Europie - lipiec 2025
Dacia Sandero – 21 040 egz.
Volkswagen T-Roc – 20 737 egz.
Toyota Yaris Cross – 16 983 egz.
Volkswagen Tiguan – 16 209 egz.
Volkswagen Golf – 15 615 egz.
Skoda Octavia – 15 361 egz.
Kia Sportage – 14 909 egz.
Dacia Duster – 14 847 egz.
Renault Clio – 14 341 egz.
Opel Corsa – 14 035 egz.

Toyota Yaris Cross

Foto: mat. prasowe

Czy wiesz, że…
– Volkswagen Golf przez 14 lat był niekwestionowanym liderem sprzedaży w Europie, ale dziś musi ustąpić miejsca tańszym i bardziej przystępnym modelom, takim jak Sandero czy Clio.
– Tesla Model Y w 2023 roku była najczęściej kupowanym autem świata, a dziś w Europie ma problem z utrzymaniem pozycji w Top 50.
– Ponad połowa aut z europejskiego Top 10 to modele z segmentu B i C – czyli miejskie hatchbacki i crossovery, co pokazuje, że klienci wciąż wybierają auta rozsądne cenowo i praktyczne, a nie tylko modne SUV-y premium.

