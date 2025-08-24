Aktualizacja: 24.08.2025 17:52 Publikacja: 24.08.2025 11:09
W lipcu w Europie zarejestrowano 21 040 egzemplarzy Dacii Sandero
Foto: mat. prasowe
Od początku roku Sandero znalazło już 152,8 tys. nabywców w Europie, a tylko w lipcu zarejestrowano 21 040 egzemplarzy, co pozwoliło wyprzedzić konkurentów. Volkswagen T-Roc był drugi (20 737 sztuk), a Toyota Yaris Cross trzecia (16 983). W Polsce podstawowa wersja Sandero startuje od 61 300 zł (wersja z silnikiem 1.0 l o mocy 91 KM), a dla tych, którzy chcą więcej „off-roadowego sznytu”, jest Stepway jako wersja wyposażenia dostępna dla wszystkich wersji silnikowych. Klucz do sukcesu? Fabryczna instalacja LPG (wersja 1.0 litra, 100 KM, cena od 79 800 zł), duże wnętrze, prosty design i filozofia marki: „minimum gadżetów, maksimum użyteczności”.
Dacia Sandero w wersji Stepway Extreme
Foto: mat. prasowe
W erze SUV-ów, które kosztują tyle, co mieszkanie w mniejszym mieście i elektryków, które nadal dla wielu są nieosiągalne, Sandero pokazuje nowy rynkowy trend – samochodu. Jak widać, czegoś takiego najbardziej chcą klienci. Nie wszystkim jednak idzie tak dobrze. Tesla w lipcu zaliczyła spektakularną porażkę – sprzedaż spadła o 37 proc., a Model Y runął z 2. miejsca w czerwcu aż na… 60. pozycję. W dół poleciały też klasyczne hity – VW Polo (-46 proc.) czy Renault Captur. Tymczasem Skoda Kodiaq i Ford Puma wystrzeliły w górę, pokazując, że rynek wciąż potrafi zaskoczyć.
Volkswagen T-Roc
Foto: mat. prasowe
Jeśli trend się utrzyma, Sandero może przekroczyć w tym roku sprzedaż powyżej 300 tys. egzemplarzy. To byłby absolutny rekord i symbol tego, że prostota wciąż ma siłę. A konkurencja? Może tylko patrzeć z zazdrością, bo budżetowa Dacia właśnie rozdaje karty na rynku, który miał należeć do drogich SUV-ów i elektryków.
Najpopularniejsze nowe auta w Europie - lipiec 2025
Dacia Sandero – 21 040 egz.
Volkswagen T-Roc – 20 737 egz.
Toyota Yaris Cross – 16 983 egz.
Volkswagen Tiguan – 16 209 egz.
Volkswagen Golf – 15 615 egz.
Skoda Octavia – 15 361 egz.
Kia Sportage – 14 909 egz.
Dacia Duster – 14 847 egz.
Renault Clio – 14 341 egz.
Opel Corsa – 14 035 egz.
Toyota Yaris Cross
Foto: mat. prasowe
Czy wiesz, że…
– Volkswagen Golf przez 14 lat był niekwestionowanym liderem sprzedaży w Europie, ale dziś musi ustąpić miejsca tańszym i bardziej przystępnym modelom, takim jak Sandero czy Clio.
– Tesla Model Y w 2023 roku była najczęściej kupowanym autem świata, a dziś w Europie ma problem z utrzymaniem pozycji w Top 50.
– Ponad połowa aut z europejskiego Top 10 to modele z segmentu B i C – czyli miejskie hatchbacki i crossovery, co pokazuje, że klienci wciąż wybierają auta rozsądne cenowo i praktyczne, a nie tylko modne SUV-y premium.
