Coraz więcej marek motoryzacyjnych wycofuje się ze swoich elektrycznych strategii

General Motors i Stellantis

General Motors również przyłącza się do nowego trendu. Cadillac, luksusowa marka GM w przeszłości podkreślała, że ​​do 2030 roku cała oferta marki zostanie przekształcona w modele z napędem wyłącznie elektrycznym. Niedawne komentarze Johna Rotha, wiceprezesa Cadillaca sugerują zmianę planów. Roth na początku maja powiedział reporterom, że elektryczne i benzynowe układy napędowe „będą współistnieć przez następne lata”. W związku z tym Cadillac do 2030 roku będzie co prawda oferował wszystkie modele z napędem elektrycznym, ale te nadal będą dostępne z silnikami benzynowymi. "Automotive News" cytuje także rzecznika Cadillaca, który powiedział, że „odejście od silników benzynowych może nastąpić dużo wolniej niż zakładano”.

Jeep Recon mat. prasowe

Grupa Stellantis bardzo szybko i aktywnie podjęła działania w stronę przywrócenia do oferty napędów spalinowych. Modele, które pierwotnie były oferowane wyłącznie z napędem elektrycznym, są teraz ponownie oferowane z silnikami benzynowymi i diesla. Powód ten sam - słaby światowy popyt na samochody elektryczne. Stellantis ponowne wprowadził silniki spalinowe np. do małych samochodów dostawczych (Citroën Berlingo, Peugeot Rifter, Fiat Doblo). W kwietniu Peugeot ogłosił ponowne wprowadzenie silnika wysokoprężnego dla Travellera. Jeep, który należy do Stellantisa już wcześniej wyczuł trend elektromobilnej flauty i wypuszczając Avengera, który był planowany wyłącznie jako samochód elektryczny zaoferował go dodatkowo z napędem spalinowym. Teraz wszystko a to wygląda, że kolejne dwa modele Jeepa (Recon, Wagoneer S), które wcześniej zapowiadano wyłącznie z napędem elektrycznym również będą oferowane z silnikami benzynowymi. Taki ruch umożliwia platforma STLA Large, którą alternatywnie można wyposażyć w napędy elektryczne lub konwencjonalne silniki spalinowe. W rozmowie z "Automotive News" nowy szef Jeepa Antonio Filosa powiedział, że jeśli pojawią się możliwości wprowadzenia wersji spalinowych, „musimy je wykorzystać albo zrobi to ktoś inny”. Natalie Knight, dyrektor finansowa Stellantisa zajęła ostatnio to samo stanowisko, mówiąc amerykańskiemu serwisowi informacyjnemu "WardsAuto": „Większość naszych produktów jest przeznaczona do korzystania z platform wieloenergetycznych, które posiadamy. Jest to dla nas wielka szansa w porównaniu z naszymi konkurentami."