Cadillac wraca do Europy. Nowy elektryczny SUV ma pomóc w ekspansji

W Chinach Optiq będzie dostępny w dwóch wariantach - z silnikiem elektrycznym o mocy 204 KM i 245 KM. W USA Optiq początkowo będzie dostępny na rynku wyłącznie w jeszcze mocniejszej, 300 konnej wersji i napędem na wszystkie koła. Taka konfiguracja napędu ma trafić również do Europy. Akumulator o pojemności 85 kWh powinien umożliwić przejechanie 483 km. Optiq wyposażony jest w technologię radarową oraz kamery i czujniki ultradźwiękowe. Standardowe systemy wspomagania obejmują adaptacyjny tempomat, monitorowanie martwego pola z interwencją układu kierowniczego, automatyczne funkcje parkowania, ostrzeganie przed kolizją z przodu. Przez pierwsze trzy lata od zakupu pakiet Super Cruise jest standardowym wyposażeniem w USA, co zapewnia Cadillacowi Optiq dużą autonomię na drogach ekspresowych. Planowane jest wprowadzenie go także w Europie, jednak najpierw władze muszą wydać niezbędne pozwolenia.

Cadillac Optiq mat. prasowe

Nowy Cadillac pojawi się najpierw na rynku chińskim, dopiero później w USA i innych krajach

Pierwszym zakładem w którym produkowany będzie nowy model jest fabryka SAIC-GM w Wuhan w Chinach. Elektryczny SUV trafi także do Ameryki Północnej, na Bliski Wschód i do Europy. Cadillac planuje ogłosić dokładne specyfikacje i ceny, a także datę rozpoczęcia sprzedaży na rynkach europejskich jeszcze w tym roku. W USA trafi na rynek w dwóch wersjach modelowych Luxury i Sport i powinien kosztować co najmniej 54 000 dolarów (ok. 212 tys. zł). Rozpoczęcie produkcji w amerykańskiej fabryce zaplanowano na późną jesień. Nowy model ma pomóc marce w europejskiej ekspansji Cadillaca. Po latach nieobecności amerykańska marka wróciła na Stary Kontynent i jest obecna w Szwajcarii, Niemczech i Francji póki co tylko z jednym modelem — elektrycznym SUV-em Lyriq.

Cadillac Optiq mat. prasowe

Cadillac Optiq mat. prasowe