Gdy Volkswagen wprowadził w 2019 roku dotykowe panele w Golfie ósmej generacji, reakcja użytkowników była natychmiastowa: kierowcy zgodnie zwracali uwagę, że brak fizycznych przycisków utrudnia bezpieczne i intuicyjne korzystanie z funkcji auta. Volkswagen uwzględnił te głosy — od liftingu Golfa w 2024 roku (Golf Mk8.5) ponownie montuje fizyczne przyciski na kierownicy, za co chwalili go nawet branżowi komentatorzy.

Reklama Reklama

Dotykowe panele na kierownicy Volkswagena ID.4 Foto: mat. prasowe

Niestety, problem dotykowych paneli wraca. Dwóch właścicieli modelu ID.4 USA – z Massachusetts i Connecticut – złożyło pozew zbiorowy przeciwko Volkswagen Group of America. Twierdzą, że panele są „nadmiernie wrażliwe na dotyk”, co przy nawet niewielkim kontakcie samoistnie może aktywować adaptacyjny tempomat i doprowadzić do przyspieszenia auta bez ingerencji kierowcy. Jeden ze skarżących opisuje wypadek, w którym jego ID.4 przyspieszył podczas wjazdu do garażu, uszkadzając bramę i inne auto. Drugie zdarzenie miało miejsce przy parkowaniu, gdy auto niekontrolowanie przyspieszyło. Według osób skarżących, żaden z nich nie kupiłby tego modelu, gdyby wiedział o tych wadach. Oskarżają więc Volkswagena o zatajenie problemu i brak akcji naprawczej czy rekompensaty.

Volkswagen wraca do klasycznych przycisków i pokręteł

Sprawą zajęła się NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration/Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), która wszczęła dochodzenie w tej sprawie i udokumentowała kilka wypadków podobnych do tych zgłoszonych w pozwie zbiorowym. Już teraz wiadomo, że Volkswagen w nowym modelu ID.2all oraz następnych generacjach innych swoich aut przywróci fizyczne przyciski na kierownicy, uznając dotychczasowy system za nietrafiony pomysł.