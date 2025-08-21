Aktualizacja: 21.08.2025 08:27 Publikacja: 21.08.2025 07:35
Dwóch właścicieli modelu ID.4 USA złożyło pozew zbiorowy przeciwko Volkswagen Group of America
Foto: mat. prasowe
Gdy Volkswagen wprowadził w 2019 roku dotykowe panele w Golfie ósmej generacji, reakcja użytkowników była natychmiastowa: kierowcy zgodnie zwracali uwagę, że brak fizycznych przycisków utrudnia bezpieczne i intuicyjne korzystanie z funkcji auta. Volkswagen uwzględnił te głosy — od liftingu Golfa w 2024 roku (Golf Mk8.5) ponownie montuje fizyczne przyciski na kierownicy, za co chwalili go nawet branżowi komentatorzy.
Czytaj więcej
Volkswagen rozbudowuje paletę modeli ID. Siódemka to duża limuzyna, która ma zastąpić nie tyle Pa...
Dotykowe panele na kierownicy Volkswagena ID.4
Foto: mat. prasowe
Niestety, problem dotykowych paneli wraca. Dwóch właścicieli modelu ID.4 USA – z Massachusetts i Connecticut – złożyło pozew zbiorowy przeciwko Volkswagen Group of America. Twierdzą, że panele są „nadmiernie wrażliwe na dotyk”, co przy nawet niewielkim kontakcie samoistnie może aktywować adaptacyjny tempomat i doprowadzić do przyspieszenia auta bez ingerencji kierowcy. Jeden ze skarżących opisuje wypadek, w którym jego ID.4 przyspieszył podczas wjazdu do garażu, uszkadzając bramę i inne auto. Drugie zdarzenie miało miejsce przy parkowaniu, gdy auto niekontrolowanie przyspieszyło. Według osób skarżących, żaden z nich nie kupiłby tego modelu, gdyby wiedział o tych wadach. Oskarżają więc Volkswagena o zatajenie problemu i brak akcji naprawczej czy rekompensaty.
Sprawą zajęła się NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration/Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), która wszczęła dochodzenie w tej sprawie i udokumentowała kilka wypadków podobnych do tych zgłoszonych w pozwie zbiorowym. Już teraz wiadomo, że Volkswagen w nowym modelu ID.2all oraz następnych generacjach innych swoich aut przywróci fizyczne przyciski na kierownicy, uznając dotychczasowy system za nietrafiony pomysł.
Volkswagen ID.4
Foto: mat. prasowe
Czy wiesz, że…
- Euro NCAP od 2026 roku będzie przyznawać lepsze oceny bezpieczeństwa samochodom, które mają fizyczne przyciski — aby zredukować rozproszenie kierowców przez dotykowe panele.
- Volkswagen ID.4 z roczników 2021–2023 był już wcześniej objęty akcją serwisową w USA i Kanadzie z powodu problemów z wyświetlaczem (prędkościomierz, kamera cofania), obejmującą blisko 90 000 egzemplarzy.
- Inni producenci, jak BMW czy Honda, po negatywnych opiniach użytkowników również szybko zrezygnowali z dotykowych sterowań, przywracając tradycyjne pokrętła i przyciski nawigacyjne.
Czytaj więcej
Volkswagen kończy produkcję Touarega, który nie otrzyma następcy. Flagowy model Volkswagena zosta...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Gdy Volkswagen wprowadził w 2019 roku dotykowe panele w Golfie ósmej generacji, reakcja użytkowników była natychmiastowa: kierowcy zgodnie zwracali uwagę, że brak fizycznych przycisków utrudnia bezpieczne i intuicyjne korzystanie z funkcji auta. Volkswagen uwzględnił te głosy — od liftingu Golfa w 2024 roku (Golf Mk8.5) ponownie montuje fizyczne przyciski na kierownicy, za co chwalili go nawet branżowi komentatorzy.
Niestety, problem dotykowych paneli wraca. Dwóch właścicieli modelu ID.4 USA – z Massachusetts i Connecticut – złożyło pozew zbiorowy przeciwko Volkswagen Group of America. Twierdzą, że panele są „nadmiernie wrażliwe na dotyk”, co przy nawet niewielkim kontakcie samoistnie może aktywować adaptacyjny tempomat i doprowadzić do przyspieszenia auta bez ingerencji kierowcy. Jeden ze skarżących opisuje wypadek, w którym jego ID.4 przyspieszył podczas wjazdu do garażu, uszkadzając bramę i inne auto. Drugie zdarzenie miało miejsce przy parkowaniu, gdy auto niekontrolowanie przyspieszyło. Według osób skarżących, żaden z nich nie kupiłby tego modelu, gdyby wiedział o tych wadach. Oskarżają więc Volkswagena o zatajenie problemu i brak akcji naprawczej czy rekompensaty.
Niemiecki przemysł samochodowy jest pod ogromną presją. Planowany na 2035 rok zakaz sprzedaży nowych samochodów...
Od 1 sierpnia 2025 roku stery marki Škoda w Polsce przejął Jaroslav Hercog. Doświadczony menedżer związany z cze...
Firma Oponiarska Dębica S.A., największy producent opon w Polsce i jeden z filarów przemysłu Podkarpacia, ogłosi...
Podczas czterodniowego weekendu od 14 do 17 sierpnia 2025 roku na polskich drogach doszło do aż 282 wypadków, w...
Grupa Stellantis ma nowego dyrektora ds. designu europejskich marek. To Gilles Vidal, którego możemy kojarzyć m....
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas