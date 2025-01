Kto zbudował pierwszy na świecie samochód koncepcyjny?

Zbudowany na podwoziu Buicka Super i napędzany rzędowym, ośmiocylindrowym silnikiem o pojemności 5,2 litra i mocy 141 KM Y-Job był prototypem, który zrewolucjonizował ówczesne standardy projektowania. Jego płynne linie, chowane reflektory i opływowe nadwozie wyznaczają standardy, które ukształtowały wygląd zewnętrzny kolejnych modeli. Szczególnie uderzająca była „atrapa wodospadu” z pionowymi chromowanymi listwami, cecha, którą później miało wiele amerykańskich samochodów. Y-Job był modelem w pełni jeżdżącym i ​​Earl używał go jako swojego osobistego auta przez ponad dekadę. Reporter, który zauważył go w Detroit w 1948 roku, pomyślał, że to zupełnie nowy model – świadectwo ponadczasowej nowoczesności projektu.

Buick Y-Job i jego twórca Harley Earl Foto: mat. prasowe

Buick Y-Job był pierwszym koncepcyjnym samochodem na świecie

Y-Job przyniósł ze sobą wiele innowacji takie jak płaskie klamki drzwi, chowane reflektory i opływowe zderzaki. Szczególnie imponujący był elektrycznie składany dach, technologia na tamte czasy niemal futurystyczna. Chociaż ten model nigdy nie wszedł do produkcji seryjnej, położył podwaliny pod nowoczesny projekty kolejnych samochodów. Jego eleganckie linie i innowacje technologiczne wpłynęły na generacje pojazdów takich jak Buick Riviera czy Chevrolet Camaro. W 2003 roku do dziedzictwa Y-Job powrócono, prezentując Buicka Blackhawk, w którym wykorzystano wiele pomysłów z oryginału. Dziś pierwszy koncepcyjny samochód na świecie należy do kolekcji General Motors. Odrestaurowano go przez kilka lat oecnie znajduje się w GM Heritage Centre w Sterling Heights w stanie Michigan, gdzie jest uważany za jeden z najcenniejszych egzemplarzy w kolekcji.

Buick Blackhawk, koncept z 2003 roku Foto: mat. prasowe