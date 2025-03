FAW (First Automobile Works) to jeden z czołowych graczy branży motoryzacyjnej na świecie. Koncern posiada fabryki, centra badawczo-rozwojowe i testowe w 18 lokalizacjach na terenie Chin, w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej, a jedno z centrów w niemieckim Monachium. FAW, do którego należy Bestune (czyt. Bestjun) zatrudnia ponad 120 tysięcy pracowników, a koncern w ubiegłym roku wyprodukował łącznie ponad 3,2 miliona samochodów. W 2022 roku FAW Group zajęło 79 miejsce na liście największych światowych koncernów Fortune Global 500.

Bestune T77 Pro Foto: mat. prasowe

Bestune (czyt. Bestjun) to marka, która zadebiutowała w 2006 roku początkowo pod nazwą Besturn. W ciągu niemal 20 lat do portfolio marki trafiły SUV-y, crossovery i liftbacki. Za dystrybucję w Polsce marki Bestune, podobnie jak siostrzanej marki Hongqi - również należącej do koncernu FAW, odpowiadać będzie Asian Automotive Distribution Center (AADC). Gama modelowa Bestune w Polsce na początek składać się będzie z trzech modeli.

- Bestune T77 Pro – przedstawiciel segmentu C-SUV o długości 4,5 metra.

- Bestune T90 – crossover o długości 4,7 metra silnik 1.5 l 160 KM lub 2,0 l 245 KM.

- Bestune B70 – liftback o długości 4,85 metra, silnik 1,5 litra (160KM) oraz 2,0 litry (218KM).