Wyciekły zdjęcia małego SUV-a Alfy Romeo, który będzie produkowany w Polsce

Stawka opłaty mocowej dla odbiorców energii, a więc tzw. opłata za bezpieczeństwo energetyczne, wyniesie w 2024 r. - w zależności od zużycia - od 2,66 zł do 14,90 zł miesięcznie - informuje Urząd Regulacji Energetyki. To więcej niż rok wcześniej, kiedy opłata wynosiła od 2,38 zł do 13,35 zł.