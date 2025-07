To kolejna chińska marka, która wybiera Polskę na swój europejski debiut. Do Chery należą znacznie lepiej znane polskim klientom marki Omoda i Jaecoo. W swojej rynkowej ekspansji Chery stawia na modele z napędem spalinowym, w tym hybrydy plug-in. Aby uniknąć kanibalizacji wśród tych trzech marek, Omoda ma przyciągać klientów skupionych na stylu i designie, Jaecoo ma trafiać do osób ceniących aktywny tryb życia, natomiast modele Chery mają zainteresować rodziny.

Chery Tiggo 7 Foto: mat. prasowe

Chery Tiggo 8 Foto: mat. prasowe

Bazowym modelem Chery jest kompaktowy Tiggo 7, który ma klasyczne wymiary w tym segmencie: 4,55 m długości, 1,86 m szerokości i 1,69 m wysokości przy rozstawie osi wynoszącym 2,67 m. Model oferowany jest z silnikiem spalinowym 1.6 T-GDI o mocy 147 KM (do 100 km/h w 10,3 s), dostępnym z napędem na przednią oś lub 4x4. W ofercie znajduje się także wersja hybrydowa typu plug-in, z benzynową jednostką 1.5 T-GDI połączoną z silnikiem elektrycznym (bateria o pojemności 18,3 kWh). i mocą systemową 279 KM. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,2 s. Deklarowany zasięg przy pełnym naładowaniu akumulatora i zatankowanym zbiorniku paliwa wynosi 1200 km.