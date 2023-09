Świetna muzyka, wyjątkowa atmosfera oraz gwarancja dobrej zabawy na parkiecie to propozycja warszawskiego Teatru Capitol na jesienno - zimowe wieczory. Taniec powoduje wydzielanie endorfin, pomaga zwalczać stres i działa jak antydepresant, to idealna recepta na jesienną chandrę. W każdą środę, piątek i sobotę po wieczornym spektaklu capitalny dancefloor należy do Was!